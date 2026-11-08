Entre as boas notícias está a atitude da equipe, que dá a impressão de nunca desistir e de acreditar até o fim. Foi assim contra a Roma, na Champions League, quando virou o placar de 0 a 2 para 3 a 2. A história se repetiu hoje, com os gols de Zirkzee (92') e Dorgu (96'), que salvaram uma partida que parecia perdida. Mas é pouco para olhar com otimismo para o futuro, que pode ser sem Carrick. Após a partida, ele descartou a possibilidade de renunciar. A bola agora está com o clube, que avaliará a situação nos próximos dias.