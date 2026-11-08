Dez jogos disputados, oito pontos conquistados. Esse é o balanço do Manchester United, que chega à pausa de novembro para as seleções em plena zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Crystal Palace, lanterna com sete. E, se Dorgu não tivesse marcado hoje, aos 94 minutos, o gol que decretou o empate por 4 a 4 contra o Aston Villa, a situação na tabela seria ainda pior. Os números são terríveis: os Red Devils venceram apenas uma partida no campeonato, em 30 de agosto passado, por 5 a 2 contra o Ipswich. E, depois da pausa, está marcado o aguardado confronto em Anfield contra o Liverpool.
Manchester United empata em 4 a 4 com o Aston Villa e vai para a pausa na zona de rebaixamento. Carrick em risco
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A defesa sempre sofre gols, Lammens vai mal
Contra a equipe de Unai Emery, voltaram a aparecer os mesmos erros e as mesmas limitações de um time mal montado, com poucos líderes e jogadores que não estão à altura da camisa em posições decisivas. Nos dois primeiros gols, de Alysson e Jackson (marcados aos 1 e aos 4 minutos), ficam evidentes as falhas de Lammens (hoje, olheiros do United estavam nas arquibancadas em Monza para observar Carnesecchi de perto); no geral, a defesa voltou a fazer feio. Em 10 jogos, o United sofreu 19 gols. Só o Palace, com 24, e o Ipswich, com 20, sofreram mais.
CARRICK, FUTURO EM DÚVIDA
Entre as boas notícias está a atitude da equipe, que dá a impressão de nunca desistir e de acreditar até o fim. Foi assim contra a Roma, na Champions League, quando virou o placar de 0 a 2 para 3 a 2. A história se repetiu hoje, com os gols de Zirkzee (92') e Dorgu (96'), que salvaram uma partida que parecia perdida. Mas é pouco para olhar com otimismo para o futuro, que pode ser sem Carrick. Após a partida, ele descartou a possibilidade de renunciar. A bola agora está com o clube, que avaliará a situação nos próximos dias.
KEANE CONTRA CARRICK
Após a partida, o ex-ídolo do Manchester United Roy Keane fez duras críticas: "Carrick fala muito, mas não diz muita coisa. Continua dizendo que precisamos nos unir... É melhor ele agir logo em relação a isso".
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