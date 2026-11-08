O Aston Villa não precisou de muito tempo para descobrir as brechas que o Manchester United vem enfrentando, já que o time visitante levou apenas 3 minutos e 40 segundos para marcar dois gols no primeiro tempo, num início chocante para a torcida de Old Trafford, que colocou os mandantes sob uma pressão muito precoce.

Passados apenas 59 segundos do início da partida, Alisson conseguiu abrir o placar para o Aston Villa, depois de receber a bola pelo lado direito e bater rasteiro, com a bola passando entre as pernas do goleiro Lammens, transformando o primeiro ataque perigoso do time visitante em um gol logo cedo.

O gol não foi apenas um golpe precoce para o Manchester United, mas sim um novo exemplo dos erros que custam caro ao time, depois que o goleiro falhou ao lidar com um chute que, supostamente, deveria representar uma ameaça menos perigosa.

Poucos minutos se passaram até que as redes do Manchester United fossem balançadas pela segunda vez, depois que Alisson voltou a participar da jogada e bateu forte em direção à trave mais próxima; Lammens não conseguiu afastar como deveria, e a bola chegou a Jackson, que não teve dificuldade para depositá-la nas redes vazias.

O segundo gol veio para multiplicar a ira nas arquibancadas, com os gritos da torcida do Manchester United ecoando: "Vocês não merecem vestir essa camisa", numa cena que reflete o tamanho da frustração com o início catastrófico do time.

Pete Gill, repórter da rede "Sky Sports", comentou os dois gols dizendo que ambos vieram em consequência de dois erros do goleiro, enquanto Adam Bate, repórter da rede em Old Trafford, considerou que falar do confronto com a Roma como um ponto de virada na temporada do time tornou-se motivo de chacota, diante da confusão que os jogadores demonstraram contra o Aston Villa.

Acrescentou que Lammens não apresentou um bom nível em nenhum dos dois gols, além disso os jogadores do Manchester United pareciam constantemente atrasados para chegar à bola, enquanto o Aston Villa impunha seu domínio em meio ao apoio de sua torcida e às vaias dos mandantes.

E assim, Carrick se viu diante de uma crise precoce, depois que o embalo conquistado pelo time em sua virada anterior contra a Roma evaporou por causa de erros que poderiam ter sido evitados, trazendo de volta as dúvidas sobre a capacidade do grupo de manter sua concentração ao longo de toda a partida.