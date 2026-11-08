A emocionante reação do Manchester United diante do Aston Villa não foi suficiente para esconder as falhas que perseguem a equipe; pelo contrário, talvez tenha revelado um problema mais profundo que passou a ameaçar suas ambições, depois que os jogadores se transformaram, em mais de uma ocasião, no maior obstáculo para si mesmos, desperdiçando, com seus erros individuais, todo o esforço feito pela equipe para recuperar o equilíbrio e voltar a brigar na competição.
No momento em que o Manchester United demonstrou uma personalidade forte e capacidade de reagir de longe, durante o emocionante empate (4 a 4) diante do Aston Villa, na noite de domingo, no estádio Old Trafford, no encerramento da décima rodada da Premier League, os erros ingênuos recolocaram a pergunta mais importante sobre o futuro da equipe: a raça é suficiente para salvar o projeto de Michael Carrick, ou a mudança se tornou uma necessidade que não pode mais ser adiada?
É possível recorrer ao famoso ditado "o tiro que saiu pela culatra" para descrever o que acontece dentro do Manchester United; a equipe possui o poder ofensivo e a personalidade que lhe permitem enfrentar seus rivais e reagir nas circunstâncias mais difíceis, mas recebe golpes dolorosos dos próprios jogadores, por conta de decisões irrefletidas e erros individuais que transformam o esforço coletivo em trabalho em vão.
E o problema aqui não está em cometer erros, que são parte natural do futebol, mas sim no momento em que acontecem, em sua natureza e em sua repetição, além da maneira como alguns jogadores destroem aquilo que seus companheiros tentam construir dentro de campo.