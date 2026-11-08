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Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com
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Manchester United e o abraço do urso que matou o próprio dono: a raça basta para salvar Carrick?

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M. Carrick
D. Dalot
L. Yoro
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L. Martinez
Manchester United x Aston Villa
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A emocionante reação do Manchester United diante do Aston Villa não foi suficiente para esconder as falhas que perseguem a equipe; pelo contrário, talvez tenha revelado um problema mais profundo que passou a ameaçar suas ambições, depois que os jogadores se transformaram, em mais de uma ocasião, no maior obstáculo para si mesmos, desperdiçando, com seus erros individuais, todo o esforço feito pela equipe para recuperar o equilíbrio e voltar a brigar na competição.

No momento em que o Manchester United demonstrou uma personalidade forte e capacidade de reagir de longe, durante o emocionante empate (4 a 4) diante do Aston Villa, na noite de domingo, no estádio Old Trafford, no encerramento da décima rodada da Premier League, os erros ingênuos recolocaram a pergunta mais importante sobre o futuro da equipe: a raça é suficiente para salvar o projeto de Michael Carrick, ou a mudança se tornou uma necessidade que não pode mais ser adiada?

É possível recorrer ao famoso ditado "o tiro que saiu pela culatra" para descrever o que acontece dentro do Manchester United; a equipe possui o poder ofensivo e a personalidade que lhe permitem enfrentar seus rivais e reagir nas circunstâncias mais difíceis, mas recebe golpes dolorosos dos próprios jogadores, por conta de decisões irrefletidas e erros individuais que transformam o esforço coletivo em trabalho em vão.

E o problema aqui não está em cometer erros, que são parte natural do futebol, mas sim no momento em que acontecem, em sua natureza e em sua repetição, além da maneira como alguns jogadores destroem aquilo que seus companheiros tentam construir dentro de campo.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    3 minutos de inferno: goleiro do Manchester United destrói o início

    O Aston Villa não precisou de muito tempo para descobrir as brechas que o Manchester United vem enfrentando, já que o time visitante levou apenas 3 minutos e 40 segundos para marcar dois gols no primeiro tempo, num início chocante para a torcida de Old Trafford, que colocou os mandantes sob uma pressão muito precoce.

    Passados apenas 59 segundos do início da partida, Alisson conseguiu abrir o placar para o Aston Villa, depois de receber a bola pelo lado direito e bater rasteiro, com a bola passando entre as pernas do goleiro Lammens, transformando o primeiro ataque perigoso do time visitante em um gol logo cedo.

    O gol não foi apenas um golpe precoce para o Manchester United, mas sim um novo exemplo dos erros que custam caro ao time, depois que o goleiro falhou ao lidar com um chute que, supostamente, deveria representar uma ameaça menos perigosa.

    Poucos minutos se passaram até que as redes do Manchester United fossem balançadas pela segunda vez, depois que Alisson voltou a participar da jogada e bateu forte em direção à trave mais próxima; Lammens não conseguiu afastar como deveria, e a bola chegou a Jackson, que não teve dificuldade para depositá-la nas redes vazias.

    O segundo gol veio para multiplicar a ira nas arquibancadas, com os gritos da torcida do Manchester United ecoando: "Vocês não merecem vestir essa camisa", numa cena que reflete o tamanho da frustração com o início catastrófico do time.

    Pete Gill, repórter da rede "Sky Sports", comentou os dois gols dizendo que ambos vieram em consequência de dois erros do goleiro, enquanto Adam Bate, repórter da rede em Old Trafford, considerou que falar do confronto com a Roma como um ponto de virada na temporada do time tornou-se motivo de chacota, diante da confusão que os jogadores demonstraram contra o Aston Villa.

    Acrescentou que Lammens não apresentou um bom nível em nenhum dos dois gols, além disso os jogadores do Manchester United pareciam constantemente atrasados para chegar à bola, enquanto o Aston Villa impunha seu domínio em meio ao apoio de sua torcida e às vaias dos mandantes.

    E assim, Carrick se viu diante de uma crise precoce, depois que o embalo conquistado pelo time em sua virada anterior contra a Roma evaporou por causa de erros que poderiam ter sido evitados, trazendo de volta as dúvidas sobre a capacidade do grupo de manter sua concentração ao longo de toda a partida.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pênalti ingênuo: Dalot dá novo fôlego ao Aston Villa

    Apesar de o Manchester United ter conseguido voltar à partida e diminuir a desvantagem, a equipe não aprendeu com seus erros e deu ao adversário uma nova chance de retomar a dianteira logo no início do segundo tempo.

    Aos 47 minutos, o árbitro marcou um pênalti a favor do Aston Villa, após uma entrada de Diogo Dalot sobre Alisson dentro da área, em um lance que mais uma vez refletiu a falta de concentração e a má avaliação da situação por parte do zagueiro do Manchester United.

    Coube ao capitão do Aston Villa, John McGinn, a cobrança, que mandou a bola no canto oposto ao do goleiro Lammens, recolocando sua equipe à frente, depois de a partida ter testemunhado a reação dos donos da casa.

    Pat Gill comentou o lance com uma crítica clara à atitude de Dalot, dizendo: "Não se joga, não se joga. Ah, ele se jogou. Uma atitude extremamente tola de Dalot". E o problema não foi apenas a marcação do pênalti, mas o fato de o Manchester United ter entrado no segundo tempo com a missão de manter o equilíbrio e aproveitar sua reação, mas acabou presenteando o adversário de novo por causa de uma atitude individual mal calculada.

    Adam Bate revelou que a conversa na tribuna de imprensa no intervalo girou em torno da necessidade de Carrick intervir para afastar Dalot do confronto com Alisson, apontando que a comissão técnica poderia ter pensado em inverter as posições dos laterais, especialmente porque o ponta brasileiro levou clara vantagem sobre o jogador encarregado de marcá-lo.

    Mas os erros não pararam por aí, pois poucos minutos depois o Manchester United sofreu um novo golpe, depois de Yoro subir para resolver a jogada, mas desviar a bola de cabeça em direção ao travessão de seu próprio gol, chegando a Goretzka, que completou para dentro das redes, marcando o quarto gol do Aston Villa.

    Com isso, o time visitante levou apenas 7 minutos e 15 segundos para marcar dois gols no segundo tempo, repetindo o cenário vivido pelo Manchester United no início da partida e confirmando que o problema não estava ligado a um momento passageiro, mas a erros repetidos que atingem a equipe nos momentos mais delicados.

    Alan Smith comentou a cena pela rede "Sky Sports" dizendo: "Mais uma vez, não dá para acreditar no que se está vendo", enquanto Pat Gill afirmou que a defesa não teria como apresentar um nível pior do que aquele.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Números chocantes: a defesa do Manchester United presenteia os adversários

    Os erros defensivos deixaram de ser meras observações técnicas que podem ser superadas após cada partida e se transformaram em um fenômeno que se impõe sobre os resultados do Manchester United, revelando a dimensão do trabalho necessário para reconstruir o sistema defensivo.

    De acordo com os números divulgados, nenhum time das cinco grandes ligas europeias sofreu mais gols do que o Manchester United nesta temporada em todas as competições, após suas redes serem balançadas 30 vezes.

    Esse número reflete a dimensão da crise que o time enfrenta, especialmente porque sofrer gols nem sempre está ligado à superioridade dos adversários ou à qualidade das chances que eles criam, mas se repete como resultado de erros diretos dos próprios jogadores do Manchester United.

    Adam Pitt havia descrito a situação como extremamente caótica, apontando que o time possui jogadores capazes de causar dano aos adversários, mas que, por outro lado, conta com um grande número de jogadores que acabam prejudicando suas ambições.

    E esse é o paradoxo que persegue o Manchester United: o time consegue criar perigo e marcar gols, mas não dá a si mesmo uma chance real de aproveitar sua superioridade ofensiva, devido a uma fragilidade defensiva que faz com que qualquer vantagem no placar fique ameaçada de ruir.

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  • Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lisandro Martínez: quando o zagueiro se transforma em um fardo para a equipe

    O confronto contra o Aston Villa não foi o único caso em que o Manchester United pagou o preço por atitudes individuais imprudentes, já que a equipe havia vivido uma situação semelhante diante do Chelsea, quando o zagueiro argentino Lisandro Martínez se tornou um dos principais responsáveis por complicar a missão do Manchester United.

    Durante o confronto que terminou com a derrota do Manchester United por dois gols a zero, na nona rodada da Premier League, Martínez cometeu erros decisivos, antes de deixar o campo expulso aos 63 minutos, após receber dois cartões em um curto período de tempo.

    O golpe mais duro veio quando o zagueiro argentino cometeu falta sobre Wesley Fofana dentro da área, em um lance no qual o árbitro marcou pênalti a favor do Chelsea, cobrado com sucesso por Cole Palmer, que ampliou o placar para o seu time.

    A responsabilidade de Martínez não se limitou ao episódio da expulsão, já que ele esteve entre os jogadores que carregam parte da responsabilidade pelo primeiro gol, após permitir que Morgan Rogers avançasse pela defesa do Manchester United antes de balançar as redes no início do segundo tempo.

    Dessa forma, a equipe se viu obrigada a completar a partida com dez jogadores, em um momento em que precisava de todos os seus atletas para tentar buscar o empate no placar, fazendo com que as atitudes do zagueiro argentino se transformassem em um fardo adicional para seus companheiros e para a comissão técnica.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A garra basta para salvar Carrick ou chegou a hora da mudança?

    No fim das contas, não se pode ignorar que o Manchester United mostrou uma personalidade combativa diante do Aston Villa, ao se recusar a desistir apesar de estar atrás por dois gols em mais de uma ocasião, conseguindo voltar à partida e sair com um empate emocionante por quatro gols para cada lado.

    Mas o espírito, sozinho, não forma uma equipe capaz de competir, assim como a reação no placar não apaga os erros que causaram a desvantagem em primeiro lugar. E é aí que reside o dilema de Michael Carrick: ele precisa construir um time com personalidade forte, que não se renda facilmente, mas ao mesmo tempo necessita de um grupo de jogadores capazes de proteger o esforço coletivo, em vez de desperdiçá-lo com atitudes individuais imprudentes.

    Afinal, de que adianta marcar quatro gols se o time é incapaz de manter sua meta intacta? E qual o valor de reagir a uma desvantagem se os jogadores devolvem seus adversários ao jogo com erros ingênuos? E como se pode falar em um projeto competitivo enquanto a sangria de gols continua dessa forma?

    O Manchester United provou que possui capacidade ofensiva e vontade de lutar até o último instante, mas também provou que alguns de seus jogadores representam um perigo para suas ambições tão grande quanto o dos próprios adversários.

    E é exatamente isso que torna o famoso ditado "o tiro que saiu pela culatra" adequado para descrever a cena: em vez de o potencial e a experiência dos jogadores serem uma arma que ajuda a equipe a crescer, seus erros se transformam em golpes que derrubam tudo o que a comissão técnica tenta construir.

    A garra pode conceder a Carrick algum tempo, e a reação diante do Aston Villa pode ser uma prova de que o time não perdeu totalmente sua personalidade, mas continuar cometendo os mesmos erros deixará qualquer projeto técnico sujeito ao fracasso.

    E a pergunta que aguarda uma resposta clara dentro de Old Trafford já não diz respeito à capacidade do Manchester United de reagir nas partidas, mas sim à sua capacidade de parar de se autodestruir.

    Será que Carrick consegue consertar o que seus jogadores estragam, ou a mudança já se tornou inevitável antes que os erros individuais se transformem numa sentença definitiva sobre mais uma temporada de sofrimento?

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