O difícil início de temporada do Manchester United aumentou as críticas ao técnico Michael Carrick, que no ano passado alcançou o importante objetivo de se classificar para a Champions League. Mas, nesta temporada, as coisas não estão dando certo. O Manchester United somou apenas cinco pontos nas primeiras cinco partidas da Premier League, apesar do terceiro lugar conquistado na temporada passada.
Manchester United: Carrick ameaçado, Conte à espreita, mas torcedores e ex-jogadores estão divididos
Carrick na berlinda, Conte no horizonte
13º lugar para o Manchester United, resultado de apenas uma vitória, três empates, o último deles conquistado no último segundo, em superioridade numérica, contra o combalido Tottenham de De Zerbi, e duas derrotas em cinco jogos. Poucos gols marcados e muitos sofridos, 9 de cada lado, e, sobretudo, um time temperamental e inconstante, capaz de vencer apenas o Ipswich nesta primeira parte da temporada. Muito pouco para o técnico, que já está na berlinda, com a sombra de Antonio Conte pairando, como também foi previsto na entrevista ao The Telegraph. Sobretudo diante de uma terrível sequência de jogos fora de casa, entre Champions League e Premier League: Atlético de Madrid, Leeds e Como. O Manchester United deve ter ficado satisfeito com o fato de as manchetes terem se concentrado nos acontecimentos envolvendo o outro clube da cidade durante a pausa para as seleções, deixando em segundo plano seu pior início de temporada, igualado a outra campanha, após cinco jogos do campeonato desde 1989/90.
A CONFIRMAÇÃO
As dificuldades do United se agravaram também na Carabao Cup, em que o Brighton reverteu uma desvantagem de 2 a 0 e venceu por 3 a 2 em Old Trafford: Carrick ainda conta com o apoio moderado da diretoria, mas os resultados negativos recorrentes podem obrigar o clube a reconsiderar sua posição. Vários possíveis substitutos já surgiram, e o Transfer News Live informa que o Manchester United colocou Antonio Conte no topo da lista de candidatos para substituir Carrick. O ex-técnico do Napoli alimentou ainda mais essas especulações em entrevista ao The Athletic, ao explicar seu desejo de comandar um clube histórico que não conseguiu voltar ao nível de outros tempos. Ele quer um ambiente em que as expectativas continuem altas e o objetivo seja disputar os títulos mais importantes, em vez de apenas participar. "Há muitos clubes que, de alguma forma, perderam de vista a própria história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para resgatar essa história e fazê-la brilhar novamente. Clubes em que há pressão, em que, no fim das contas, você sabe muito bem que não está lá apenas para participar, mas para competir."
AS ALTERNATIVAS
O treinador também destacou que os clubes ingleses precisam gastar seus grandes recursos financeiros com sabedoria e atuar com uma visão esportiva clara. Suas declarações inevitavelmente reforçaram sua ligação com o Manchester United, dada a situação atual do clube e sua história ilustre: Conte está disponível desde que deixou o Napoli em meados de 2026. Eddie Howe e Fabian Hurzeler, treinador do Brighton, também foram apontados como possíveis nomes para assumir o comando da equipe em Old Trafford.
Torcedores e ex-jogadores divididos
Nem todos, porém, estão convencidos no entorno do Manchester United: os torcedores se dividem nas redes sociais sobre Conte e alguns ex-jogadores também quiseram opinar. O ídolo Gary Neville reafirmou: "Conte não é o treinador certo para o Manchester United", mas Micah Richards rebateu: "O 'estilo' do Manchester United não existe mais. Conte é um vencedor. O United não quer mais vencedores agora?".
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