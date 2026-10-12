As dificuldades do United se agravaram também na Carabao Cup, em que o Brighton reverteu uma desvantagem de 2 a 0 e venceu por 3 a 2 em Old Trafford: Carrick ainda conta com o apoio moderado da diretoria, mas os resultados negativos recorrentes podem obrigar o clube a reconsiderar sua posição. Vários possíveis substitutos já surgiram, e o Transfer News Live informa que o Manchester United colocou Antonio Conte no topo da lista de candidatos para substituir Carrick. O ex-técnico do Napoli alimentou ainda mais essas especulações em entrevista ao The Athletic, ao explicar seu desejo de comandar um clube histórico que não conseguiu voltar ao nível de outros tempos. Ele quer um ambiente em que as expectativas continuem altas e o objetivo seja disputar os títulos mais importantes, em vez de apenas participar. "Há muitos clubes que, de alguma forma, perderam de vista a própria história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para resgatar essa história e fazê-la brilhar novamente. Clubes em que há pressão, em que, no fim das contas, você sabe muito bem que não está lá apenas para participar, mas para competir."







