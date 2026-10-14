A primavera de 2016 marcou uma mudança fundamental na hierarquia do futebol europeu. Para o Manchester City, clube que à época era frequentemente acusado de não ter tradição continental, o jogo de volta das quartas de final contra o Paris Saint-Germain, no Etihad Stadium, era mais do que uma partida: era uma prova final. Após um caótico empate por 2 a 2 no jogo de ida, no Parc des Princes, a volta foi uma aula de tensão e disciplina tática e marcou o início de uma nova era de domínio do meio-campo.
Manchester City x Paris Saint-Germain: Jogo clássico, Kevin De Bruyne decide confronto de quartas de final para ficar na história
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O confronto de identidades táticas
À medida que o confronto se aproximava, a expectativa girava em torno do duelo entre grandes jogadores. O PSG chegou a Manchester com o imparável Zlatan Ibrahimovic, acompanhado da criatividade de Angel Di María e do faro de gol de Edinson Cavani. Manuel Pellegrini, em sua última campanha europeia com o Manchester City, optou por uma estrutura sólida, priorizando o bloqueio de espaços em vez de uma posse de bola mais expansiva. O objetivo era claro: isolar Ibrahimovic e obrigar os armadores parisienses a atuar por corredores centrais congestionados, à espera do momento exato para atacar na transição.
Dentro do Etihad, a expectativa pesava no ambiente. A partida poderia ter tomado um rumo bem diferente aos 30 minutos, quando Sergio Aguero foi derrubado por Kevin Trapp na área. O estádio prendeu a respiração quando o argentino partiu para a cobrança, mas viu a bola passar rente à trave, para fora. O lance poderia ter abalado uma equipe menos resiliente. O City, porém, manteve a calma e a organização defensiva, enquanto o time de Laurent Blanc tinha dificuldades para encontrar a verticalidade necessária para abrir o placar.
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O momento de brilhantismo belga
O lance decisivo veio aos 76 minutos, em uma sequência que ficaria marcada na história do clube. Depois que o PSG não conseguiu afastar a bola de sua área, ela chegou a De Bruyne na entrada da área. Com a calma que se tornaria sua marca registrada, o belga dominou para ajeitar e disparou um chute rasteiro e com efeito, fora do alcance de Trapp.
A reação da torcida da casa foi muito mais do que uma comemoração de gol: foi um rugido ensurdecedor de confirmação. Naquele instante eletrizante, o Manchester City soube que havia encontrado seu jogador decisivo, um articulador capaz de decidir confrontos europeus à sua maneira com a camisa 17.
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Uma vaga histórica na semifinal
A vitória por 1 a 0 naquela noite, garantida pelo gol de De Bruyne, selou o triunfo por 3 a 2 no placar agregado e levou o Manchester City às semifinais da Champions League pela primeira vez em sua história. Foi uma vitória tática de Pellegrini, cuja equipe conseguiu não sofrer gols diante de um ataque que havia aterrorizado a Ligue 1.
Ao apito final, Ibrahimovic demonstrava frustração, em uma cena que simbolizava uma passagem de bastão no cenário continental. Mais do que uma vitória de destaque, a atuação mostrou que o City finalmente havia deixado para trás suas antigas inseguranças e tinha a calma necessária para lidar com as armadilhas psicológicas dos mata-matas da elite do futebol europeu.
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O legado de um avanço no continente
Em retrospecto, esse confronto foi o ponto de partida para tudo o que veio depois no lado azul de Manchester. Foi a noite em que o Manchester City mostrou ser capaz de superar os maiores nomes da Europa. Embora equipes posteriores, sob outros comandos, tenham alcançado patamares ainda mais altos, a vitória sobre o PSG em 2016 continua sendo o momento em que o clube rompeu uma barreira.
Além do resultado, a partida estabeleceu um modelo de controle de jogos decisivos e disciplina tática sob intensa pressão. Ela transformou o City de um candidato ambicioso em uma equipe experiente e consolidou a reputação de De Bruyne como uma referência de elite, capaz de decidir os duelos táticos mais exigentes no cenário mundial.
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