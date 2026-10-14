À medida que o confronto se aproximava, a expectativa girava em torno do duelo entre grandes jogadores. O PSG chegou a Manchester com o imparável Zlatan Ibrahimovic, acompanhado da criatividade de Angel Di María e do faro de gol de Edinson Cavani. Manuel Pellegrini, em sua última campanha europeia com o Manchester City, optou por uma estrutura sólida, priorizando o bloqueio de espaços em vez de uma posse de bola mais expansiva. O objetivo era claro: isolar Ibrahimovic e obrigar os armadores parisienses a atuar por corredores centrais congestionados, à espera do momento exato para atacar na transição.

Dentro do Etihad, a expectativa pesava no ambiente. A partida poderia ter tomado um rumo bem diferente aos 30 minutos, quando Sergio Aguero foi derrubado por Kevin Trapp na área. O estádio prendeu a respiração quando o argentino partiu para a cobrança, mas viu a bola passar rente à trave, para fora. O lance poderia ter abalado uma equipe menos resiliente. O City, porém, manteve a calma e a organização defensiva, enquanto o time de Laurent Blanc tinha dificuldades para encontrar a verticalidade necessária para abrir o placar.