"Manchester City como a Juventus do Calciopoli": na Inglaterra, insistem; De Zerbi desconversa

O Tottenham é o último colocado da Premier League, mas, na entrevista coletiva de Roberto De Zerbi , surgiu uma pergunta sobre a Juventus: “Qual foi a reação na Itália após o rebaixamento de 2006?”, em referência ao caso do Manchester City. Em toda entrevista coletiva, de fato, há pelo menos uma pergunta sobre a possível punição ao clube, julgado culpado por 114 violações financeiras de 2009 a 2018 em um megaprocesso que durou mais de três anos. Uma das comparações mais frequentes na Inglaterra é com a Juventus, com o tema da Calciopoli citado várias vezes para fazer entender a gravidade da situação e o caso das mais-valias usado como parâmetro para entender o que poderá acontecer no futuro.











