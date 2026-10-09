O Tottenham é o último colocado da Premier League, mas, na entrevista coletiva de Roberto De Zerbi , surgiu uma pergunta sobre a Juventus: “Qual foi a reação na Itália após o rebaixamento de 2006?”, em referência ao caso do Manchester City. Em toda entrevista coletiva, de fato, há pelo menos uma pergunta sobre a possível punição ao clube, julgado culpado por 114 violações financeiras de 2009 a 2018 em um megaprocesso que durou mais de três anos. Uma das comparações mais frequentes na Inglaterra é com a Juventus, com o tema da Calciopoli citado várias vezes para fazer entender a gravidade da situação e o caso das mais-valias usado como parâmetro para entender o que poderá acontecer no futuro.
"Manchester City como a Juventus do Calciopoli": na Inglaterra, insistem; De Zerbi desconversa
A ligação
Antes da partida contra o Manchester United, crucial para o Tottenham, lanterna e sem vitórias no campeonato, não faltou a pergunta sobre a Juventus em relação ao seu período como jogador: De Zerbi, de fato, a enfrentou na Serie B na temporada 2006/2007 quando vestia a camisa do Napoli, logo após o rebaixamento depois de Calciopoli.
A referência à Juventus
Na Inglaterra, o caso do Manchester City também vem sendo analisado com uma comparação com a Juventus, entre os anos de Calciopoli e o recente caso das mais-valias: quando o jornalista perguntou ao treinador como era jogar contra aquele time, rebaixado da Serie A, a referência aos Citizens era clara. "Eu me perguntava se você se lembra da reação na Itália e se os outros times da Serie B se sentiam prejudicados pelo fato de ter sido tirada deles uma vaga no acesso" foi perguntado a De Zerbi, em uma referência claríssima ao possível rebaixamento do City, que poderia sofrer o mesmo destino.
De Zerbi despista
Mas o treinador não caiu na armadilha: "O que você quer dizer, quer chegar ao Manchester City? Como jogador eu era maluco, não me lembro no que pensava. A atenção agora está voltada para os jogadores, sobretudo neste momento em que estamos na lanterna da classificação, não tenho tempo para pensar em outros problemas que não sejam a minha equipe". Ele deixa a decisão para a comissão que cuida do caso, esperando honestidade e senso de responsabilidade, sem nunca se abrir sobre a comparação com a Juventus, que na Inglaterra já virou um bordão.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.