Malen: “Vim para a Roma por recomendação do Koeman. O futebol italiano combina comigo”

"É realmente especial, venho de uma pequena vila. Sempre tive camisetas da seleção holandesa, mas esta é uma oportunidade única para mim. Nunca vou esquecer minha estreia (6 de setembro de 2019, Alemanha x Holanda 2 a 4, entrei no lugar de Marten de Roon e marquei logo de cara, nota do editor). Mas quero mais. Acabei de conversar com Ruud van Nistelrooij sobre os aspectos em que ainda preciso melhorar. Estou sempre presente, seja como reserva ou como titular. Quero sempre ser importante. Mesmo que não jogue, consigo dar o meu melhor."