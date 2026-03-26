O atacante da Roma, Donyell Malen,que está a defender a seleção holandesa, falou em conferência de imprensa antes do amistoso contra a Noruega e revelou alguns bastidores do mercado de transferências: “A transferência para a Roma? Conversei com o Koeman e, felizmente, ele concordou; na verdade, ele me recomendou a Série A”. Estas foram as outras declarações:
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Malen: “Vim para a Roma por recomendação do Koeman. O futebol italiano combina comigo”
O FUTEBOL ITALIANO
"Não estou na Itália há muito tempo, mas o futebol combina comigo. Quando acontece uma transferência como esta, a gente também pensa na Copa do Mundo: torna-se necessário jogar. Participei de dois grandes torneios; pessoalmente, me saí bem, mas, em termos de equipe, poderíamos ter feito melhor."
A SELEÇÃO HOLANDESA
"É realmente especial, venho de uma pequena vila. Sempre tive camisetas da seleção holandesa, mas esta é uma oportunidade única para mim. Nunca vou esquecer minha estreia (6 de setembro de 2019, Alemanha x Holanda 2 a 4, entrei no lugar de Marten de Roon e marquei logo de cara, nota do editor). Mas quero mais. Acabei de conversar com Ruud van Nistelrooij sobre os aspectos em que ainda preciso melhorar. Estou sempre presente, seja como reserva ou como titular. Quero sempre ser importante. Mesmo que não jogue, consigo dar o meu melhor."
O MOMENTO DA FORMA
"Nem sempre é fácil. É preciso realmente dar um passo à frente, mas é uma honra estar na seleção, e mesmo em dez minutos dá para fazer a diferença. Neste momento, sinto-me um bom atacante, em boa forma. Isso também se deve ao clube. Na Roma, atacamos e exercemos muita pressão."