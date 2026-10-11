56' - Chance para o Como! Diao rola para Perrone na entrada da área, mas ele chuta fraco e desperdiça.





55' - ROMA COM 10, MALEN EXPULSO! A Roma fica com um a menos: Malen dá uma entrada dura, de sola, em Kaiki.





45'+1 - Wesley corre um grande risco ao atingir Diao, que avançava em direção ao gol: para Fabbri, não foi nem falta. O brasileiro provavelmente merecia o cartão vermelho.





33' - Gollini volta a ser decisivo: sai bem do gol e para Caqueret, que avançava em direção à meta.





24' - Malen tenta uma jogada de efeito, chega à bola antes de Butez na saída do goleiro, mas, depois de driblá-lo, finaliza para fora.





23' - Chance para o Como: Mancini perde a bola na saída de jogo, Caqueret recupera e chuta para fora por pouco.





11' - Pellegrini acerta a trave! Koné trabalha a bola para o capitão da Roma, que arrisca de direita, de fora da área. O chute rasteiro atinge a trave à esquerda de Butez.





7' - O Como responde imediatamente: lançamento em profundidade para Paz, que fica cara a cara com Gollini. O goleiro fecha o ângulo e defende o chute do argentino.





6' - A Roma chega perto de abrir o placar, mas Dybala desperdiça o gol do 0 a 1: Malen faz uma grande jogada para o argentino, que, dentro da área e com o gol livre à sua frente, finaliza fraco nos braços de Butez.