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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Malen é expulso, e Como e Roma ficam no 0 a 0: Gasperini está dois pontos atrás da Inter

Como x Roma
Como
Roma
Campeonato Italiano

Reviva com a gente, ao vivo, a terceira rodada da Serie A.

Campeonato Italiano, 6ª rodada

Como-Roma 0 a 0

Gols: -



O grande jogo, disputado na hora do almoço de domingo, termina com o primeiro 0 a 0 da temporada, após 54 partidas. Às 12h30, o Como de Cesc Fàbregas não passa de um empate sem gols no Senigallia, contra a Roma de Gian Piero Gasperini, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano, na volta da pausa para as seleções. A partida coloca frente a frente dois mestres do futebol no campeonato e as duas equipes que mais parecem candidatas a se tornar a anti-Inter. Chama a atenção a expulsão de Malen por uma entrada dura em Kaiki, aos 53 minutos, que deixa a Roma com dez jogadores e fará o holandês perder o próximo confronto, no Olímpico, contra o Genoa. O Como, que vinha de uma dura derrota em Frosinone, soma três vitórias e dois empates e está a cinco pontos da liderança e a três da própria Roma, que empatou por 2 a 2 com a Inter antes da pausa e segue a dois pontos de distância. A Roma não venceu em Como nas últimas três temporadas: desta vez, parou na trave, atingida por Lorenzo Pellegrini no primeiro tempo.Mas quem comemora é justamente a Inter de Chivu.


  • OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES

    56' - Chance para o Como! Diao rola para Perrone na entrada da área, mas ele chuta fraco e desperdiça.


    55' - ROMA COM 10, MALEN EXPULSO! A Roma fica com um a menos: Malen dá uma entrada dura, de sola, em Kaiki.


    45'+1 - Wesley corre um grande risco ao atingir Diao, que avançava em direção ao gol: para Fabbri, não foi nem falta. O brasileiro provavelmente merecia o cartão vermelho.


    33' - Gollini volta a ser decisivo: sai bem do gol e para Caqueret, que avançava em direção à meta.


    24' - Malen tenta uma jogada de efeito, chega à bola antes de Butez na saída do goleiro, mas, depois de driblá-lo, finaliza para fora.


    23' - Chance para o Como: Mancini perde a bola na saída de jogo, Caqueret recupera e chuta para fora por pouco.


    11' - Pellegrini acerta a trave! Koné trabalha a bola para o capitão da Roma, que arrisca de direita, de fora da área. O chute rasteiro atinge a trave à esquerda de Butez.


    7' - O Como responde imediatamente: lançamento em profundidade para Paz, que fica cara a cara com Gollini. O goleiro fecha o ângulo e defende o chute do argentino.


    6' - A Roma chega perto de abrir o placar, mas Dybala desperdiça o gol do 0 a 1: Malen faz uma grande jogada para o argentino, que, dentro da área e com o gol livre à sua frente, finaliza fraco nos braços de Butez.

  • FICHA TÉCNICA

    Como-Roma 0-0

    Gols: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (Kempf, aos 88'), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (Milla, aos 88'), Da Cunha (Baturina, aos 78'); Caqueret (Jesus Rodriguez, aos 66'), Paz, Diao (Addae, aos 88'); Douvikas. Técnico: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (Balerdi, aos 60'); Wesley, De Roon, Koné (Lulli, aos 89'), Molina; Pellegrini (Soulè, aos 46'), Dybala (Pisilli, aos 89'); Malen. Técnico: Gasperini.


    Cartões amarelos: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Expulsos: Malen (R)

    Assistências: -

    Árbitro: Fabbri

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