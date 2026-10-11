Campeonato Italiano, 6ª rodada
Como-Roma 0 a 0
Gols: -
O grande jogo, disputado na hora do almoço de domingo, termina com o primeiro 0 a 0 da temporada, após 54 partidas. Às 12h30, o Como de Cesc Fàbregas não passa de um empate sem gols no Senigallia, contra a Roma de Gian Piero Gasperini, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano, na volta da pausa para as seleções. A partida coloca frente a frente dois mestres do futebol no campeonato e as duas equipes que mais parecem candidatas a se tornar a anti-Inter. Chama a atenção a expulsão de Malen por uma entrada dura em Kaiki, aos 53 minutos, que deixa a Roma com dez jogadores e fará o holandês perder o próximo confronto, no Olímpico, contra o Genoa. O Como, que vinha de uma dura derrota em Frosinone, soma três vitórias e dois empates e está a cinco pontos da liderança e a três da própria Roma, que empatou por 2 a 2 com a Inter antes da pausa e segue a dois pontos de distância. A Roma não venceu em Como nas últimas três temporadas: desta vez, parou na trave, atingida por Lorenzo Pellegrini no primeiro tempo.Mas quem comemora é justamente a Inter de Chivu.