Serie A, 6ª rodada
Como-Roma 0 a 0
Gols: -
O grande jogo do horário de almoço de domingo terminou com o primeiro 0 a 0 da temporada, após 54 partidas. Às 12h30, o Como de Cesc Fabregas não saiu do empate sem gols no Sinigallia contra a Roma de Gian Piero Gasperini, em duelo válido pela sexta rodada da Serie A, na volta da pausa para as seleções. O confronto reuniu dois mestres do futebol no campeonato e as duas equipes que mais parecem candidatas a se tornar a principal rival da Inter. Foi surpreendente a expulsão de Malen por uma entrada dura em Kaiki, aos 53 minutos, que deixou a Roma com dez jogadores e fará o holandês perder o próximo jogo, contra o Genoa, no Olímpico. O Como, que vinha de uma dura derrota em Frosinone, soma três vitórias e dois empates e está cinco pontos atrás do líder e três atrás da Roma. A equipe de Gasperini empatou por 2 a 2 com a Inter antes da pausa e segue a dois pontos de distância do topo. Nas últimas três temporadas, a Roma não venceu em Como. Desta vez, parou na trave, atingida por Lorenzo Pellegrini no primeiro tempo.Quem comemora são justamente Inter e Lazio.