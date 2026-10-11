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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Malen é expulso, e Como e Roma ficam no 0 a 0: Gasperini está a 2 pontos de Inter e Lazio

Como x Roma
Como
Roma
Campeonato Italiano

Reviva com a gente, ao vivo, a terceira rodada da Serie A.

Serie A, 6ª rodada

Como-Roma 0 a 0

Gols: -



O grande jogo do horário de almoço de domingo terminou com o primeiro 0 a 0 da temporada, após 54 partidas. Às 12h30, o Como de Cesc Fabregas não saiu do empate sem gols no Sinigallia contra a Roma de Gian Piero Gasperini, em duelo válido pela sexta rodada da Serie A, na volta da pausa para as seleções. O confronto reuniu dois mestres do futebol no campeonato e as duas equipes que mais parecem candidatas a se tornar a principal rival da Inter. Foi surpreendente a expulsão de Malen por uma entrada dura em Kaiki, aos 53 minutos, que deixou a Roma com dez jogadores e fará o holandês perder o próximo jogo, contra o Genoa, no Olímpico. O Como, que vinha de uma dura derrota em Frosinone, soma três vitórias e dois empates e está cinco pontos atrás do líder e três atrás da Roma. A equipe de Gasperini empatou por 2 a 2 com a Inter antes da pausa e segue a dois pontos de distância do topo. Nas últimas três temporadas, a Roma não venceu em Como. Desta vez, parou na trave, atingida por Lorenzo Pellegrini no primeiro tempo.Quem comemora são justamente Inter e Lazio.


  • OS GOLS E OS MELHORES LANCES

    56' - Chance para o Como! Diao toca para Perrone na entrada da área, mas ele finaliza sem força e desperdiça a oportunidade.


    55' - ROMA COM 10, MALEN EXPULSO! A Roma fica com dez jogadores: Malen dá uma entrada dura, com a sola da chuteira, em Kaiki.


    45'+1 - Wesley se arrisca muito ao atingir Diao, que avançava em direção ao gol: para Fabbri, não houve sequer falta. O brasileiro provavelmente merecia o cartão vermelho.


    33' - Gollini volta a ser decisivo: sai do gol e neutraliza Caqueret, que avançava para marcar.


    24' - Malen tenta uma jogada de efeito e chega antes de Butez, que saía do gol, mas finaliza para fora depois de driblá-lo.


    23' - Chance para o Como: Mancini perde a bola na saída, Caqueret fica com ela e chuta para fora por pouco.


    11' - Pellegrini acerta a trave! Koné prepara a jogada para o capitão da Roma, que chuta rasteiro de direita, de fora da área, e acerta a trave à esquerda de Butez.


    7' - O Como responde imediatamente: Paz recebe um passe em profundidade e fica cara a cara com Gollini, que bloqueia a finalização do argentino.


    6' - A Roma chega perto de abrir o placar, mas Dybala perde uma grande chance de fazer 0 a 1: Malen faz uma grande jogada e entrega a bola ao argentino, que, dentro da área e com o caminho livre para o gol, finaliza sem força nos braços de Butez.

  • FICHA TÉCNICA

    Como-Roma 0 a 0

    Gols: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (Kempf, aos 88'), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (Milla, aos 88'), Da Cunha (Baturina, aos 78'); Caqueret (Jesus Rodriguez, aos 66'), Paz, Diao (Addae, aos 88'); Douvikas. Técnico: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (Balerdi, aos 60'); Wesley, De Roon, Koné (Lulli, aos 89'), Molina; Pellegrini (Soulè, aos 46'), Dybala (Pisilli, aos 89'); Malen. Técnico: Gasperini.


    Cartões amarelos: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Expulsos: Malen (R)

    Assistências: -

    Árbitro: Fabbri

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