56' - Chance para o Como! Diao toca para Perrone na entrada da área, mas ele finaliza sem força e desperdiça a oportunidade.





55' - ROMA COM 10, MALEN EXPULSO! A Roma fica com dez jogadores: Malen dá uma entrada dura, com a sola da chuteira, em Kaiki.





45'+1 - Wesley se arrisca muito ao atingir Diao, que avançava em direção ao gol: para Fabbri, não houve sequer falta. O brasileiro provavelmente merecia o cartão vermelho.





33' - Gollini volta a ser decisivo: sai do gol e neutraliza Caqueret, que avançava para marcar.





24' - Malen tenta uma jogada de efeito e chega antes de Butez, que saía do gol, mas finaliza para fora depois de driblá-lo.





23' - Chance para o Como: Mancini perde a bola na saída, Caqueret fica com ela e chuta para fora por pouco.





11' - Pellegrini acerta a trave! Koné prepara a jogada para o capitão da Roma, que chuta rasteiro de direita, de fora da área, e acerta a trave à esquerda de Butez.





7' - O Como responde imediatamente: Paz recebe um passe em profundidade e fica cara a cara com Gollini, que bloqueia a finalização do argentino.





6' - A Roma chega perto de abrir o placar, mas Dybala perde uma grande chance de fazer 0 a 1: Malen faz uma grande jogada e entrega a bola ao argentino, que, dentro da área e com o caminho livre para o gol, finaliza sem força nos braços de Butez.