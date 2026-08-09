Maldini: "Também pensei em De Rossi e Grosso como técnico da Itália, mas não podíamos mexer com os treinadores da Serie A"

Em entrevista ao Corriere della Sera, Paolo Maldini explica os motivos que o haviam levado a escolher Andrea Pirlo como técnico da seleção italiana, antes de seu breve período como presidente do Club Italia e diretor técnico da seleção italiana chegar ao fim. Maldini também revela outros dois nomes nos quais ele e Leonardo haviam pensado para o cargo de técnico: Daniele De Rossi e Fabio Grosso.





Maldini explica: "Pirlo? Nossa ideia estava ligada à técnica. Ao jogo ofensivo. A uma mudança. Na Itália, ficamos para trás em muitas coisas. Queríamos que a formação dos garotos fosse baseada não na exasperação tática, mas na técnica, no um contra um, na mentalidade ofensiva. E queríamos um treinador jovem, que tivesse tido uma história na seleção italiana. Eram três nomes".







