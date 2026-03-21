Maldini conquistou a Lazio e está a caminho da renovação: quanto custará aos biancocelesti resgatá-lo da Atalanta

Daniel Maldini conquistou a todos na Lazio. O filho de um ex-jogador, que chegou em janeiro vindo da Atalanta, aproveitando a saída de Castellanos e o fraco desempenho do recém-chegado Ratkov e de Dia, conquistou a vaga de titular como falso nove no clássico tridente escalado por Maurizio Sarri.





O fato de ele oferecer poucos pontos de referência aos adversários está fazendo a diferença e deu nova vitalidade à Lazio, que venceu os dois últimos jogos do campeonato contra o Sassuolo e, sobretudo, contra o Milan. Contra os neroverdi, ele marcou seu primeiro gol com a camisa da Lazio, seguido por uma excelente atuação contra seu antigo time. Agora, a Lazio reflete sobre o futuro de Maldini de vista para o verão, quando Lotito e Fabiani deverão decidir se resgatam o jogador, de propriedade da Atalanta.







