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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Malagò: "Torço pela Roma e sonho com o quinto título mundial da Itália"

Roma
Campeonato Italiano

Fala o comissário da Federação Italiana de Futebol

Giovanni Malagò, comissário da Figc, afirma em entrevista ao Il Mattino: "Nosso país revela talentos em muitas modalidades. É um patrimônio que precisa ser valorizado. Precisamos completar o círculo. Se conquistássemos a quinta Copa do Mundo, nos tornaríamos a seleção com mais títulos da história. Sonhar não custa nada".


  • Sobre seu time do coração: "Não renego a história da minha família. Meu pai foi membro do conselho de administração e depois, por três vezes, vice-presidente da Roma, contribuindo para a conquista de dois títulos italianos com Dino Viola e Franco Sensi. Quando criança, eu o acompanhava ao estádio: não vejo por que deveria esconder minha paixão pelo clube. Acho isso hipócrita. Mas, quando assumo um cargo institucional, as ligações clubísticas dão lugar à imparcialidade".

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