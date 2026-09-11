Malagò: "Poucos italianos em campo, mas muitos com dupla nacionalidade escolhem a Itália. Minha eleição? É regular"

O presidente da federação Giovanni Malagò segue firme no seu caminho, rejeita com veemência todos os rumores em torno de sua "inelegibilidade" para as eleições que o levaram a se tornar o número 1 do futebol italiano e continua a pressionar fortemente no capítulo da seleção italiana, que na próxima parada pode ter muitas novidades em nível de convocações por parte do novo técnico Roberto Mancini.

Falando à margem de sua participação em "Il tempo delle Donne", o presidente da federação explicou assim à Ansa o momento do futebol italiano.



