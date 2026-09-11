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Malagò Grafica
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Malagò: "Poucos italianos em campo, mas muitos com dupla nacionalidade escolhem a Itália. Minha eleição? É regular"

Itália
R. Mancini
Campeonato Italiano
Serie D
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A eleição para a presidência da FIGC foi contestada pela promotoria do CONI, mas o número 1 da Via Allegri não para.

O presidente da federação Giovanni Malagò segue firme no seu caminho, rejeita com veemência todos os rumores em torno de sua "inelegibilidade" para as eleições que o levaram a se tornar o número 1 do futebol italiano e continua a pressionar fortemente no capítulo da seleção italiana, que na próxima parada pode ter muitas novidades em nível de convocações por parte do novo técnico Roberto Mancini.

Falando à margem de sua participação em "Il tempo delle Donne", o presidente da federação explicou assim à Ansa o momento do futebol italiano.


  • "Confiança em Mancini"

    "Confiança na Itália? Tem que haver confiança, e só faltava não haver. Também me parece que há energia, positividade, depois tudo isso tem que ser demonstrado em campo"

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  • Italianos com dupla nacionalidade

    "Italianos em campo na Série A? Os italianos, numericamente falando, não são tantos assim, mas estão indo muito bem neste início de campeonato. E depois também há italianos com dupla nacionalidade, fico feliz que tenham escolhido estar conosco".

  • ELEIÇÃO REGULAR

    "Minha eleição foi regular e válida, mas contestada por oposições. Conheço bem a situação, porém o novo rumo foi combatido antes das eleições, durante as eleições e logo depois. Há muitos anos estou acostumado a dialogar com pessoas que têm posições diferentes. Sou representante da sociedade civil, faço tudo isso como voluntário e fui eleito, nunca fui nomeado. Defendo o mundo do esporte e o mundo do futebol".

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