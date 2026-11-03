Durante a Assembleia de Acionistas da Juventus, o diretor-executivo do clube, Giovanni Carnevali , também falou sobre as próximas eleições para a presidência da FIGC, cujo prazo para apresentação de candidaturas termina amanhã: "Adriano Galliani e Giovanni Malagò são duas figuras de grande destaque, pessoas de grande capacidade. A votação, de todo modo, será realizada em 14 de dezembro, então temos tempo para avaliar e também analisar os programas", informa o Gazzetta.it.
Malagò ou Galliani: quem a Juventus apoia? As palavras de Carnevali
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
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SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Carnevali acrescenta: "Acredito que também devemos ouvir um pouco todas as outras partes envolvidas, mas penso, sobretudo, que como clube deveríamos contribuir para tentar melhorar o sistema e apoiar quem será o novo presidente da federação".
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