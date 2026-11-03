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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Malagò ou Galliani: quem a Juventus apoia? As palavras de Carnevali

Juventus
Campeonato Italiano

O CEO da Juventus expressa a posição do clube

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Durante a Assembleia de Acionistas da Juventus, o diretor-executivo do clube, Giovanni Carnevali , também falou sobre as próximas eleições para a presidência da FIGC, cujo prazo para apresentação de candidaturas termina amanhã: "Adriano Galliani e Giovanni Malagò são duas figuras de grande destaque, pessoas de grande capacidade. A votação, de todo modo, será realizada em 14 de dezembro, então temos tempo para avaliar e também analisar os programas", informa o Gazzetta.it.

  • Carnevali acrescenta: "Acredito que também devemos ouvir um pouco todas as outras partes envolvidas, mas penso, sobretudo, que como clube deveríamos contribuir para tentar melhorar o sistema e apoiar quem será o novo presidente da federação".

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