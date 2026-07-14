Malagò: “Maldini é o plano A; não houve contato com o técnico antes dele e de Leonardo. Sou um inovador”

As relações com a Liga da Série A





Eles já entenderam isso, e estou deixando bem claro para eles que têm um produto totalmente vinculado à Federação. As relações entre os clubes e a Seleção Nacional são importantes porque determinam o valor dos jogadores que você tem no elenco.





Sobre a situação da FIGC





Parece-me que há um incentivo para se dar bem, um incentivo adicional especial por parte das pessoas. Elas sabem que é um desafio e que é absolutamente necessário se envolverem. Farei de tudo para que se sintam parte de algo importante.





Sobre o fenômeno da pirataria





A Liga se empenhou muito, a política entrou em campo. Sei que quem adquiriu os direitos é a primeira vítima. Vi números realmente absurdos sobre a pirataria. Vou contribuir, com minhas habilidades gerenciais, de relacionamento e com algumas ideias, para garantir que, se não totalmente, pelo menos em grande parte, esse problema da pirataria realmente acabe.





Sobre a base do futebol italiano





Perdemos quase seis milhões de pessoas na faixa etária entre 18 e 35 anos, que representa o principal público-alvo potencial para uma Seleção Nacional. Isso se deve tanto ao declínio demográfico quanto ao fato de que cada vez mais jovens optam por praticar outros esportes. Apesar disso, o número de licenciados não só se manteve estável, como chegou a crescer graças à entrada do futebol de 5, do futebol feminino e do futebol de praia. Hoje, porém, o verdadeiro desafio é recriar o apelo, alimentando aquele fenômeno de imitação que leva os jovens a se aproximarem de um esporte. Se um jogador como Sinner vencer, é mais provável que um jovem diga: “Quero jogar tênis”. Da mesma forma, se houver resultados extraordinários nas Olimpíadas de Milão-Cortina, é natural que os esportes de inverno se tornem mais interessantes.





Sobre o futebol feminino





Se olharmos para onde estávamos há poucos anos, o aspecto do profissionalismo no campeonato da Série A representa uma batalha vencida. Temos um bom nível competitivo em algumas de nossas equipes, que chegam bem perto do pódio na Europa, e uma Seleção Nacional que certamente é competitiva. Nos Estados Unidos, na Noruega, no Canadá e na Grã-Bretanha, as meninas jogam futebol nas escolas e nas universidades porque há organização e estrutura. É claro que a diferença ainda existe; fica claro que precisamos ampliar a base. Se, no futebol masculino, é preciso consolidar uma situação que já existia e que hoje corre o risco de se deteriorar, no feminino é preciso conquistá-la.





Sobre inovação e a evolução do futebol





Tudo o que for necessário para criar mais espetáculo, sem trair a filosofia — quase uma religião — do esporte, deve ser levado em consideração. Mas cuidado para não ir longe demais. Quem, na minha opinião, fez um excelente trabalho foi o vôlei: criou algo espetacular. Se você pensar bem, quando foi introduzido o “rally point”, com o ponto atribuído a cada ação em vez da antiga troca de bola, parecia uma revolução histórica. No entanto, hoje ninguém mais questionaria isso. Por isso, não sou tão contrário às novidades que estão surgindo. Pelo contrário, sou a favor, por exemplo, das penalidades contra simulações e também sou muito a favor de punir quem perde tempo: é algo que simplesmente não dá para ver. É uma ofensa para quem vai ao estádio e quer assistir a uma partida.





Sobre a semifinal França x Espanha da Copa do Mundo





A França tem um pouco mais em termos de profundidade do elenco e qualidade geral. De certa forma, França x Espanha é uma final antecipada: quem sair vitorioso desse confronto terá uma vantagem importante no torneio, também graças às melhores condições físicas.







