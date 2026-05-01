Mais uma grande decepção! O grande sonho de Leon Draisaitl foi novamente frustrado

Samanski deu uma assistência para o gol de Connor Murphy (16º minuto), que colocou o Edmonton em 1 a 2. Draisaitl deu a assistência para o 2 a 4 (42º minuto) de Wassili Podkolsin. Já em 2017, os Oilers haviam sido eliminados pelos Ducks, naquela ocasião na segunda fase (3 a 4). Foi a última vitória nos playoffs até agora para o Anaheim, que agora enfrenta o Utah Mammoth, do jogador da seleção nacional John-Jason Peterka, ou o Vegas Golden Knights (placar da série 2 a 3).

“É sempre doloroso, dói, mas Anaheim simplesmente mereceu. No fim das contas, eles foram melhores do que nós”, disse Draisaitl. “Nunca encontramos realmente o que é preciso para chegar até o fim. Não foi bom o suficiente. Por mais que doa – eles simplesmente foram melhores.”

O capitão dos Oilers, Connor McDavid, concordou: “Buscamos consistência durante toda a temporada e não a encontramos aqui nos playoffs”, disse ele. “É difícil. Fomos um time mediano durante toda a temporada. Um time mediano com grandes expectativas – é claro que ficamos decepcionados.”