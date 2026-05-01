O jogador da seleção alemã já foi eliminado na primeira fase dos playoffs da NHL com o Edmonton Oilers. A equipe canadense, na qual também joga Joshua Samanski, perdeu por 2 a 5 para o Anaheim Ducks no sexto jogo da série melhor de sete. Com isso, o Anaheim assumiu uma vantagem insuperável de 4 a 2 na série.
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Mais uma grande decepção! O grande sonho de Leon Draisaitl foi novamente frustrado
Samanski deu uma assistência para o gol de Connor Murphy (16º minuto), que colocou o Edmonton em 1 a 2. Draisaitl deu a assistência para o 2 a 4 (42º minuto) de Wassili Podkolsin. Já em 2017, os Oilers haviam sido eliminados pelos Ducks, naquela ocasião na segunda fase (3 a 4). Foi a última vitória nos playoffs até agora para o Anaheim, que agora enfrenta o Utah Mammoth, do jogador da seleção nacional John-Jason Peterka, ou o Vegas Golden Knights (placar da série 2 a 3).
“É sempre doloroso, dói, mas Anaheim simplesmente mereceu. No fim das contas, eles foram melhores do que nós”, disse Draisaitl. “Nunca encontramos realmente o que é preciso para chegar até o fim. Não foi bom o suficiente. Por mais que doa – eles simplesmente foram melhores.”
O capitão dos Oilers, Connor McDavid, concordou: “Buscamos consistência durante toda a temporada e não a encontramos aqui nos playoffs”, disse ele. “É difícil. Fomos um time mediano durante toda a temporada. Um time mediano com grandes expectativas – é claro que ficamos decepcionados.”
O Edmonton Oilers chegou à final nas duas últimas edições
O Edmonton Examiner classificou a eliminação diante de uma equipe considerada mais fraca como “inacreditável”. Os Oilers foram prejudicados pelos mesmos problemas que se arrastaram ao longo de toda a temporada. “Sua instabilidade. Suas deficiências em empenho e intensidade. Sua defesa coletiva. O desempenho dos goleiros. Seu desempenho em situações de inferioridade numérica.”
Nos últimos dois anos, os Oilers chegaram à final da cobiçada Stanley Cup. Nas duas ocasiões, perderam a série contra o Florida Panthers. Edmonton aguarda seu sexto título desde a última conquista, em 1990.
Para Draisaitl, a eliminação precoce é mais uma amarga decepção após os Jogos Olímpicos. No torneio de alto nível em Milão, ele foi claramente derrotado pela Eslováquia (2 a 6) nas quartas de final com a supostamente melhor seleção alemã da história.
Playoffs da NHL: Sturm segue em frente com o Minnesota
Graças também ao jogador da seleção nacional Nico Sturm, o Minnesota Wild chegou às quartas de final pela primeira vez desde 2015. O atacante de 30 anos deu uma assistência na vitória por 5 a 2 no sexto jogo da série das oitavas de final contra o Dallas Stars. Nas quartas de final, o Minnesota enfrentará o Colorado Avalanche, cabeça de chave, que venceu o Los Angeles Kings por 4 a 0.
Na madrugada de sexta-feira, Sturm participou do importante gol de 1 a 0 marcado por Quinn Hughes (7º). Depois que o Dallas virou o jogo e chegou a liderar por 2 a 1, gols de Wladimir Tarasenko (38º), Hughes (51º) e Matthew Boldy (59º/60º), que marcou duas vezes no gol vazio, garantiram a classificação para a próxima fase.
Para o Minnesota, foi a primeira vitória em uma série de playoffs em onze anos, quando enfrentou o St. Louis Blues. O Dallas, finalista da Conferência Oeste nos últimos três anos, entrava no confronto como favorito.