Nascido em Sydney, Jackman revelou em 2011 que havia recusado uma oferta inicial para investir no Norwich. Essa posição agora está sendo reavaliada, e é possível que em breve ele esteja medindo forças com os donos do Wrexham, Reynolds e Mac, além de Brady, lenda da NFL, e sua equipe do Birmingham.

A presença de superestrelas de outras áreas é vista como positiva para o futebol britânico, já que elas trazem um toque de brilho e glamour, com Pennant entre os que dão as boas-vindas a rostos famosos nas fileiras da EFL.

Falando à GOAL, por cortesia da NetBet Sport, o ex-ponta de Arsenal, Birmingham, Liverpool e Stoke disse: “Bem, é bom se eles vão colocar dinheiro nisso, com certeza. Vai tornar tudo mais interessante, trazer jogadores melhores e o nível vai subir.

“Acho que eles viram o sucesso do Wrexham, o que pode ser alcançado com acessos consecutivos, consecutivos e consecutivos. E um clube como o Birmingham, esse é um clube muito, muito grande, com uma grande história.

“Eles provavelmente vão dizer que em algum momento deveríamos estar na Premier League e, com o apoio certo, o investimento certo, trazendo bons jogadores, não há motivo para que não possam se ver nos play-offs. E, quando você está nos play-offs, o jogo está aberto. Qualquer um pode chegar à Premier League a partir daí. Não importa se você terminar em oitavo ou em terceiro, você pode acabar eliminado ou na Premier League.”