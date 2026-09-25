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'Mais divertido' - Hugh Jackman é recebido na EFL ao lado de Tom Brady e Ryan Reynolds, enquanto Norwich e Birmingham seguem o modelo do Wrexham
Jackman em conversas sobre participação no Norwich
Jackman, que brilhou nas telonas ao lado do coproprietário do Wrexham, Reynolds, acompanhou jogos da EFL ao longo dos anos. Ele tem laços pessoais com Norwich por meio da mãe, que nasceu, cresceu e mora em Norfolk.
Com o dinheiro de Hollywood queimando no bolso, o australiano de 57 anos aparentemente está pronto para dar o passo e formalizar seu vínculo familiar com o Norwich. Ele disse à talkSPORT: “Estou muito, muito interessado e falando sobre isso neste momento. Fui a Carrow Road algumas vezes, e adoro o Norwich, e este é o ano em que vamos conseguir o acesso. Esse é o meu palpite. Meu palpite é que Norwich e Wrexham vão subir este ano.”
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Astro de Wolverine vai rivalizar com Reynolds e Brady na EFL
Nascido em Sydney, Jackman revelou em 2011 que havia recusado uma oferta inicial para investir no Norwich. Essa posição agora está sendo reavaliada, e é possível que em breve ele esteja medindo forças com os donos do Wrexham, Reynolds e Mac, além de Brady, lenda da NFL, e sua equipe do Birmingham.
A presença de superestrelas de outras áreas é vista como positiva para o futebol britânico, já que elas trazem um toque de brilho e glamour, com Pennant entre os que dão as boas-vindas a rostos famosos nas fileiras da EFL.
Falando à GOAL, por cortesia da NetBet Sport, o ex-ponta de Arsenal, Birmingham, Liverpool e Stoke disse: “Bem, é bom se eles vão colocar dinheiro nisso, com certeza. Vai tornar tudo mais interessante, trazer jogadores melhores e o nível vai subir.
“Acho que eles viram o sucesso do Wrexham, o que pode ser alcançado com acessos consecutivos, consecutivos e consecutivos. E um clube como o Birmingham, esse é um clube muito, muito grande, com uma grande história.
“Eles provavelmente vão dizer que em algum momento deveríamos estar na Premier League e, com o apoio certo, o investimento certo, trazendo bons jogadores, não há motivo para que não possam se ver nos play-offs. E, quando você está nos play-offs, o jogo está aberto. Qualquer um pode chegar à Premier League a partir daí. Não importa se você terminar em oitavo ou em terceiro, você pode acabar eliminado ou na Premier League.”
Mais celebridades vão investir em clubes de futebol britânicos?
Questionado se o futebol britânico deve receber ainda mais investimento de celebridades nos próximos anos, Pennant acrescentou: “Provavelmente sim, mas acho que isso tem mais a ver com o nome deles, com o rosto deles estampado nisso. Não acho que eles estejam colocando tanto dinheiro assim no futebol. Acho que há pessoas por trás deles fazendo isso, e eles estão apenas liderando o movimento.
“Mas funcionou para o Wrexham, colocou o clube no mapa, também injetou algum dinheiro no clube e o tornou um pouco mais bem-sucedido. Então, se funciona, não há motivo para que isso não aconteça mais.
“Eles têm grandes planos para o Birmingham City, para construir coisas novas, construir um novo estádio. Então, sim, se as pessoas querem se envolver, e isso é benéfico para o futebol, não vejo problema algum nisso.”
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Snoop Dogg e Ferrell entre outras partes interessadas
O Wrexham deu início à tendência moderna ao receber Reynolds e Mac no norte de Gales, em 2021. A partir dali, o clube desfrutou de uma ascensão recorde, com três promoções consecutivas que o tiraram da National League, o levaram à Championship e o deixaram a um passo da Premier League.
O Birmingham também mira a elite, enquanto o Norwich traça planos semelhantes em meio às conversas com Jackman. Outros investidores superestrelas no futebol britânico incluem Snoop Dogg no Swansea, Ed Sheeran no Ipswich, Michael B Jordan no Bournemouth e Will Ferrell no Leeds.
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