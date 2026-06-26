Maior vítima de Neymar pela seleção, Japão reencontra camisa 10 em mata-mata da Copa do Mundo

O Japão chega embalado para o duelo após confirmar a classificação às custas da Suécia. A confiança existe, mas vem acompanhada de respeito ao Brasil e, principalmente, ao camisa 10.
"Acho que será um jogo difícil, mas, se conseguirmos colocar em prática o que construímos até agora, acredito que podemos vencer o Brasil. Primeiro precisamos nos recuperar bem e nos preparar da melhor maneira", afirmou o atacante Daizen Maeda.
A campanha recente ajuda a explicar o otimismo japonês. Líder das Eliminatórias Asiáticas, a equipe perdeu apenas três das últimas 30 partidas entre amistosos, Eliminatórias e Copa do Mundo.
Nem mesmo os jogadores mais experientes escondem a confiança. Aos 39 anos, Yuto Nagatomo disputa sua quinta Copa do Mundo e acredita que esta geração pode levar o Japão mais longe do que nunca.
"O Brasil continua sendo uma seleção muito forte, mas nós também temos uma grande equipe. Precisamos entrar em campo acreditando que podemos vencer", disse.
Questionado sobre Neymar, o lateral fez questão de destacar o tamanho do desafio.
"O Neymar é um jogador de nível mundial. Precisamos ter muita atenção com ele, mas também com toda a seleção brasileira. Já enfrentei o Brasil antes e acredito que nesta Copa eles vão mostrar o melhor futebol."