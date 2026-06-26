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FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP
Luis Felipe Gonçalves

Maior vítima de Neymar pela seleção, Japão reencontra camisa 10 em mata-mata da Copa do Mundo

Neymar
Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo
C. Ancelotti
H. Moriyasu

Atacante possui histórico favorável contra os japoneses e pode ser arma de Ancelotti no mata-mata

O caminho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 reservou um adversário que conhece muito bem Neymar. Classificado em segundo lugar no Grupo F, o Japão terá pela frente justamente a seleção contra a qual o camisa 10 construiu o retrospecto mais impressionante de sua carreira internacional.

Brasil e Japão se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, pela fase de 16 avos de final. O confronto marca um reencontro cercado de histórias, números favoráveis aos brasileiros e o retorno gradual de Neymar ao protagonismo da seleção.

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Arma de Ancelotti

    Em cinco partidas contra o Japão, Neymar marcou nove gols, nenhum outro adversário sofreu tanto com o atacante vestindo a camisa da seleção brasileira.

    O capítulo mais marcante desse retrospecto aconteceu em outubro de 2014, em Singapura. Na vitória por 4 a 0, Neymar balançou as redes quatro vezes, desempenho que segue como sua melhor atuação individual pela seleção em uma única partida.

    Depois dos japoneses, as maiores vítimas do camisa 10 são Peru (seis gols), Estados Unidos (cinco) e Bolívia (cinco), números que ainda ficam distantes da marca construída diante dos asiáticos.

    Apesar do histórico, Neymar ainda não tem presença garantida entre os titulares. O atacante voltou a defender a seleção na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, encerrando um jejum de 981 dias, mas entrou apenas na reta final da partida como parte do planejamento da comissão técnica para seu retorno após lesão.

    A tendência é que Carlo Ancelotti mantenha cautela e utilize novamente o camisa 10 ao longo do jogo, embora sua importância permaneça evidente. Sozinho, Neymar soma 79 gols pela seleção - dois a mais do que os outros 25 jogadores convocados juntos, que acumulam 77.

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  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Japoneses pregam respeito por Neymar e seleção

    O Japão chega embalado para o duelo após confirmar a classificação às custas da Suécia. A confiança existe, mas vem acompanhada de respeito ao Brasil e, principalmente, ao camisa 10.

    "Acho que será um jogo difícil, mas, se conseguirmos colocar em prática o que construímos até agora, acredito que podemos vencer o Brasil. Primeiro precisamos nos recuperar bem e nos preparar da melhor maneira", afirmou o atacante Daizen Maeda.

    A campanha recente ajuda a explicar o otimismo japonês. Líder das Eliminatórias Asiáticas, a equipe perdeu apenas três das últimas 30 partidas entre amistosos, Eliminatórias e Copa do Mundo.

    Nem mesmo os jogadores mais experientes escondem a confiança. Aos 39 anos, Yuto Nagatomo disputa sua quinta Copa do Mundo e acredita que esta geração pode levar o Japão mais longe do que nunca.

    "O Brasil continua sendo uma seleção muito forte, mas nós também temos uma grande equipe. Precisamos entrar em campo acreditando que podemos vencer", disse.

    Questionado sobre Neymar, o lateral fez questão de destacar o tamanho do desafio.

    "O Neymar é um jogador de nível mundial. Precisamos ter muita atenção com ele, mas também com toda a seleção brasileira. Já enfrentei o Brasil antes e acredito que nesta Copa eles vão mostrar o melhor futebol."

  • Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    Retrospecto favorável, mas com alerta

    O histórico do confronto segue amplamente favorável ao Brasil. Em 14 partidas, são 11 vitórias brasileiras, dois empates e apenas um triunfo japonês, com 37 gols marcados e apenas oito sofridos.

    Em Copas do Mundo, o último encontro aconteceu há 20 anos. Na edição de 2006, a seleção brasileira venceu por 4 a 1 na fase de grupos. O alerta, porém, está no duelo mais recente. Em outubro de 2025, também sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil abriu 2 a 0 em amistoso disputado em Tóquio, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2, a primeira derrota da história da seleção para o Japão, sendo mais um triunfo histórico do time treinado por Hajime Moriyasu neste ciclo.

    Além de quebrar uma longa invencibilidade, aquele resultado marcou a primeira vez que uma equipe treinada por Ancelotti desperdiçou uma vantagem de dois gols.

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