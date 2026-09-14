Sobre Spalletti: "Se alguém não te leva à Champions e você o mantém de qualquer forma, isso quer dizer que você não o avaliou. Não era para ser mantido, depois ele sempre responde com aquelas explicações mirabolantes dele. Talvez os torcedores da Juventus já estejam ficando sem paciência. Os torcedores da Juventus gostariam de Antonio Conte de volta? Claro, quem deveria ter sido contratado era justamente Conte. Se depois a diretoria ainda leva em conta o que aconteceu no passado, é porque é um pouco ressentida. O problema é que tudo isso acaba se voltando contra a Juventus".





O esquema: "Eu sempre critiquei o 4-2-3-1, porque, na minha opinião, é um esquema autodestrutivo. O 4-3-3 consegue dar mais resultado, além de a Juventus ter os jogadores para fazer esse tipo de futebol. Spalletti terá de encontrar, na minha visão, mais clareza em tudo, sobretudo nas funções".



