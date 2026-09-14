Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
AC Cesena v Brescia Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Maifredi: "Juventus, Spalletti não era para ser mantido, ele sempre responde com explicações mirabolantes"

Juventus
L. Spalletti

O ex-treinador da Juventus de 1990-91 comenta o mau momento do clube italiano

Gigi Maifredi, técnico da Juventus na temporada 1990-91, em entrevista ao TuttoJuve.com, falou sobre o momento difícil da equipe: "A Juventus é um time que ainda não encontrou uma identidade, pode ter lampejos de bom futebol e cometer erros banais como os de ontem à noite".


Os gols sofridos no fim da partida contra o Sassuolo: "Coisas de louco. Depois, muitos se apegam às lesões, mas o time pode suportar a ausência de Locatelli. Porém, é preciso ter internamente um entusiasmo que eles não têm agora, todos se sentem sob avaliação".



  • Sobre Spalletti: "Se alguém não te leva à Champions e você o mantém de qualquer forma, isso quer dizer que você não o avaliou. Não era para ser mantido, depois ele sempre responde com aquelas explicações mirabolantes dele. Talvez os torcedores da Juventus já estejam ficando sem paciência. Os torcedores da Juventus gostariam de Antonio Conte de volta? Claro, quem deveria ter sido contratado era justamente Conte. Se depois a diretoria ainda leva em conta o que aconteceu no passado, é porque é um pouco ressentida. O problema é que tudo isso acaba se voltando contra a Juventus".


    O esquema: "Eu sempre critiquei o 4-2-3-1, porque, na minha opinião, é um esquema autodestrutivo. O 4-3-3 consegue dar mais resultado, além de a Juventus ter os jogadores para fazer esse tipo de futebol. Spalletti terá de encontrar, na minha visão, mais clareza em tudo, sobretudo nas funções".


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga Europa
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC