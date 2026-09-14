Gigi Maifredi, técnico da Juventus na temporada 1990-91, em entrevista ao TuttoJuve.com, falou sobre o momento difícil da equipe: "A Juventus é um time que ainda não encontrou uma identidade, pode ter lampejos de bom futebol e cometer erros banais como os de ontem à noite".
Os gols sofridos no fim da partida contra o Sassuolo: "Coisas de louco. Depois, muitos se apegam às lesões, mas o time pode suportar a ausência de Locatelli. Porém, é preciso ter internamente um entusiasmo que eles não têm agora, todos se sentem sob avaliação".