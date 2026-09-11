O RC Lens escapou de uma noite de estreia humilhante na Liga dos Campeões da UEFA, protagonizando uma sensacional virada no fim para vencer o Slavia Praga por 3 a 2. Mesmo jogando contra dez homens após o cartão vermelho para Konecny, o time de Dino Toppmoller perdia por 2 a 1 aos 89 minutos, quando Sturm marcou seu segundo gol.

No entanto, dois gols nos acréscimos transformaram um colapso total em uma vitória histórica na Fortuna Arena.

A vitória marcou o primeiro triunfo do Lens fora de casa na principal competição de clubes da Europa desde 1998.