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Alvino Hanafi

Traduzido por

"Lutamos como leões!" - Como Florian Thauvin salvou o RC Lens da humilhação em thriller de cinco gols

Lens
Liga dos Campeões
F. Thauvin

Florian Thauvin elogiou a incrível força mental do Lens depois de evitar uma derrota de pesadelo contra o Slavia Praga, que estava com dez jogadores. O atacante francês marcou um empate dramático aos 91 minutos antes de Ruben Aguilar completar uma virada maluca por 3 a 2 na Liga dos Campeões.

  • Lens sobrevive a cenário de pesadelo em Praga

    O RC Lens escapou de uma noite de estreia humilhante na Liga dos Campeões da UEFA, protagonizando uma sensacional virada no fim para vencer o Slavia Praga por 3 a 2. Mesmo jogando contra dez homens após o cartão vermelho para Konecny, o time de Dino Toppmoller perdia por 2 a 1 aos 89 minutos, quando Sturm marcou seu segundo gol.

    No entanto, dois gols nos acréscimos transformaram um colapso total em uma vitória histórica na Fortuna Arena.

    A vitória marcou o primeiro triunfo do Lens fora de casa na principal competição de clubes da Europa desde 1998.

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    Thauvin brinca sobre raro gol de cabeça em final maluco

    Florian Thauvin foi o herói da noite ao subir para completar um cruzamento de Mezian Mesloub, de 16 anos, e empatar aos 91 minutos. Dois minutos depois, Ruben Aguilar marcou um golaço para completar a virada notável.

    Falando após a partida à Canal+, Thauvin brincou sobre seu gol de empate decisivo enquanto elogiava o espírito incansável do elenco.

    "Vamos ter visto de tudo no futebol se eu começar a fazer gols de cabeça!", brincou Thauvin. "Mais do que um gol, é um estado de espírito. Quando você dá tudo de si até o fim, marca com o pé, com a cabeça, com o traseiro... Isso é futebol!"

  • Ponta elogia força mental após período difícil

    A vitória deu um enorme impulso moral para a equipe francesa após uma sequência difícil de resultados no campeonato nacional. Thauvin enfatizou que superar esse tipo de adversidade servirá como o catalisador decisivo para a temporada do Lens.

    Ele destacou o impacto decisivo causado pelas substituições de Toppmoller no segundo tempo, incluindo o autor do gol Abdallah Sima e o garçom Mesloub.

    "Mostramos uma força mental real esta noite", acrescentou Thauvin. "Vínhamos de um período difícil, e reagir como reagimos hoje vai nos fazer bem. Lutamos como leões, nunca desistimos, e fomos recompensados."


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    Lens volta a atenção para a Ligue 1

    Depois de garantir três pontos vitais de forma caótica, o Lens agora busca embalar de vez em todas as competições. A equipe volta a campo pelo cenário doméstico no domingo, quando enfrenta o Le Mans FC pela Ligue 1.

    O time francês espera levar seu recém-forjado espírito de luta para a campanha nacional após uma noite inesquecível em Praga.

Campeonato Francês
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