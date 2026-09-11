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"Lutamos como leões!" - Como Florian Thauvin salvou o RC Lens da humilhação em thriller de cinco gols
Lens sobrevive a cenário de pesadelo em Praga
O RC Lens escapou de uma noite de estreia humilhante na Liga dos Campeões da UEFA, protagonizando uma sensacional virada no fim para vencer o Slavia Praga por 3 a 2. Mesmo jogando contra dez homens após o cartão vermelho para Konecny, o time de Dino Toppmoller perdia por 2 a 1 aos 89 minutos, quando Sturm marcou seu segundo gol.
No entanto, dois gols nos acréscimos transformaram um colapso total em uma vitória histórica na Fortuna Arena.
A vitória marcou o primeiro triunfo do Lens fora de casa na principal competição de clubes da Europa desde 1998.
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Thauvin brinca sobre raro gol de cabeça em final maluco
Florian Thauvin foi o herói da noite ao subir para completar um cruzamento de Mezian Mesloub, de 16 anos, e empatar aos 91 minutos. Dois minutos depois, Ruben Aguilar marcou um golaço para completar a virada notável.
Falando após a partida à Canal+, Thauvin brincou sobre seu gol de empate decisivo enquanto elogiava o espírito incansável do elenco.
"Vamos ter visto de tudo no futebol se eu começar a fazer gols de cabeça!", brincou Thauvin. "Mais do que um gol, é um estado de espírito. Quando você dá tudo de si até o fim, marca com o pé, com a cabeça, com o traseiro... Isso é futebol!"
Ponta elogia força mental após período difícil
A vitória deu um enorme impulso moral para a equipe francesa após uma sequência difícil de resultados no campeonato nacional. Thauvin enfatizou que superar esse tipo de adversidade servirá como o catalisador decisivo para a temporada do Lens.
Ele destacou o impacto decisivo causado pelas substituições de Toppmoller no segundo tempo, incluindo o autor do gol Abdallah Sima e o garçom Mesloub.
"Mostramos uma força mental real esta noite", acrescentou Thauvin. "Vínhamos de um período difícil, e reagir como reagimos hoje vai nos fazer bem. Lutamos como leões, nunca desistimos, e fomos recompensados."
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Lens volta a atenção para a Ligue 1
Depois de garantir três pontos vitais de forma caótica, o Lens agora busca embalar de vez em todas as competições. A equipe volta a campo pelo cenário doméstico no domingo, quando enfrenta o Le Mans FC pela Ligue 1.
O time francês espera levar seu recém-forjado espírito de luta para a campanha nacional após uma noite inesquecível em Praga.
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