Lukaku, trabalho específico para voltar a brilhar: uma boa notícia para o Napoli e a Bélgica

O foco está nas próximas semanas, decisivas para o seu futuro, para o do Napoli e para a sua seleção nacional. Romelu Lukaku está empenhado em viver um final de temporada como protagonista, após meses em que ficou para trás devido a uma lesão na coxa sofrida em agosto passado, que afetou fortemente sua temporada 2025-26. Há algumas semanas, o belga voltou a ser uma peça importante para o atual campeão da Itália, mas sabe que, para voltar a ser titular, precisa brilhar fisicamente. O Napoli está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões e sonha com o Scudetto, algo difícil, mas matematicamente possível. Em junho, a Bélgica voará para os Estados Unidos para surpreender. Lukaku ainda tem muito a dizer e a oferecer, mas, para mudar as hierarquias de Conte e Garcia, ele precisa estar em boa forma. Ele precisa voltar a ser Romelu Lukaku, um dos nove melhores do mundo.



