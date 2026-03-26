O foco está nas próximas semanas, decisivas para o seu futuro, para o do Napoli e para a sua seleção nacional. Romelu Lukaku está empenhado em viver um final de temporada como protagonista, após meses em que ficou para trás devido a uma lesão na coxa sofrida em agosto passado, que afetou fortemente sua temporada 2025-26. Há algumas semanas, o belga voltou a ser uma peça importante para o atual campeão da Itália, mas sabe que, para voltar a ser titular, precisa brilhar fisicamente. O Napoli está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões e sonha com o Scudetto, algo difícil, mas matematicamente possível. Em junho, a Bélgica voará para os Estados Unidos para surpreender. Lukaku ainda tem muito a dizer e a oferecer, mas, para mudar as hierarquias de Conte e Garcia, ele precisa estar em boa forma. Ele precisa voltar a ser Romelu Lukaku, um dos nove melhores do mundo.
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Lukaku, trabalho específico para voltar a brilhar: uma boa notícia para o Napoli e a Bélgica
FIQUE NA EUROPA PARA TRABALHAR
No início da semana, o ex-jogador do Inter, Chelsea e Manchester United chegou ao centro de treinamento da Bélgica, mas decidiu posteriormente, em acordo com a comissão técnica dos Diabos Vermelhos, não participar dos dois amistosos contra os Estados Unidos e o México. A confirmação veio por meio das palavras de Vincent Mannaert, diretor técnico da RBFA, a federação belga de futebol: “Ele avaliou cuidadosamente o que seria melhor para o restante da temporada e tomou a decisão de não viajar para os EUA. A boa notícia é que não há problemas de saúde. Trata-se, antes, de entender como se preparar da melhor forma para a reta final com o Napoli e com vistas à Copa do Mundo. Sabemos duas coisas: Romelu conhece muito bem seu corpo e quer realmente estar presente na Copa do Mundo”.
ATENÇÃO AOS DETALHES
Lukaku decidiu ficar na Bélgica e seguir um programa de treino específico, para melhorar a sua condição física e otimizar o seu desempenho. Para voltar a ser uma mais-valia após a pausa. Após a pausa para os jogos das seleções, a fasquia vai subir; tanto o Napoli quanto a Bélgica vão precisar da melhor versão do belga. A prioridade nestes dias é maximizar o nível de desempenho no curto e médio prazo, trabalhando especificamente em todos os aspectos que podem fazer a diferença nesta fase crucial do ano. Um Lukaku em boa forma é uma vantagem para o Napoli, que no final da temporada poderá escalar um ataque explosivo com ele e Hojlund, e para a Bélgica, da qual ele é o maior artilheiro da história, com 89 gols.