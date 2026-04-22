Luka Doncic é motivo de preocupação: más notícias para o Los Angeles Lakers

No início de abril, durante o grande confronto da Conferência Oeste contra o Oklahoma City Thunder, Doncic sofreu uma lesão grave na parte posterior da coxa (distensão de segundo grau). O técnico JJ Redick o manteve em quadra, apesar da grande desvantagem no placar e dos problemas evidentes naquela região — com consequências amargas.

Doncic voou em seguida para a Espanha para receber tratamento especial, onde recebeu injeções na região muscular afetada. Ele retornou a Los Angeles há poucos dias e estava presente quando o Lakers, liderado por LeBron James e pelos atiradores Marcus Smart e Luke Kennard, abriu vantagem de 2 a 0 contra o Rockets.

“É bom que ele esteja de volta. Ele pegou alguns rebotes para os rapazes e deu alguns passes em alguns treinos de arremesso”, disse Redick sobre o retorno de Doncic antes do Jogo 2 contra os Rockets. “É bom que a equipe esteja novamente completa.”