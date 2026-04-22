Afinal, um retorno do astro esloveno ainda durante a série contra o Houston já está praticamente descartado, inclusive por parte do Lakers. É o que relata o especialista da ESPN, Shams Charania. Continua sem perspectivas de retorno do artilheiro da temporada regular (33,5 pontos por jogo), e sua ausência é estimada como sendo “por tempo indeterminado”.
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Luka Doncic é motivo de preocupação: más notícias para o Los Angeles Lakers
No início de abril, durante o grande confronto da Conferência Oeste contra o Oklahoma City Thunder, Doncic sofreu uma lesão grave na parte posterior da coxa (distensão de segundo grau). O técnico JJ Redick o manteve em quadra, apesar da grande desvantagem no placar e dos problemas evidentes naquela região — com consequências amargas.
Doncic voou em seguida para a Espanha para receber tratamento especial, onde recebeu injeções na região muscular afetada. Ele retornou a Los Angeles há poucos dias e estava presente quando o Lakers, liderado por LeBron James e pelos atiradores Marcus Smart e Luke Kennard, abriu vantagem de 2 a 0 contra o Rockets.
“É bom que ele esteja de volta. Ele pegou alguns rebotes para os rapazes e deu alguns passes em alguns treinos de arremesso”, disse Redick sobre o retorno de Doncic antes do Jogo 2 contra os Rockets. “É bom que a equipe esteja novamente completa.”
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Austin Reaves parece estar progredindo no Lakers
Enquanto Doncic aparentemente ainda não pode pensar em voltar às atividades no basquete, Austin Reaves, que também está lesionado, vem fazendo grandes progressos, segundo a ESPN. Reaves também se lesionou logo após o choque causado pela lesão de Doncic e vem lutando há semanas contra uma distensão nos músculos abdominais laterais. Reaves já retomou os treinos de um contra um e, na próxima etapa, passará para os treinos de três contra três e cinco contra cinco.
Reaves e Doncic eram – quando estavam em condições de jogar – os dois principais motores do ataque do Lakers. Também por isso, em alguns momentos, considerou-se que o Lakers não tinha chances na série da primeira fase contra o Rockets. Mas o “Purple and Gold” provou que os críticos estavam errados e agora parte para a viagem para enfrentar o Rockets com uma vantagem de 2 a 0.
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Os Lakers podem confiar na histórica série de playoffs de LeBron
Aliás, LeBron James nunca perdeu uma vantagem como essa em uma série de playoffs em toda a sua carreira, em 32 ocasiões. Na ausência de Doncic e Reaves, o Rei assumiu novamente o papel de armador no segundo jogo, com 28 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Ao lado de LeBron, Marcus Smart e Luke Kennard brilharam nas bolas de três pontos. Smart acertou cinco arremessos de três pontos e terminou com 25 pontos, enquanto Kennard somou 23 pontos e acertou três de seis arremessos de três pontos (8/13 FG).
No jogo 1, os Lakers certamente também se beneficiaram da ausência de última hora do astro do Rockets, Kevin Durant. No jogo 2, na terça-feira, eles se beneficiaram mais uma vez de um segundo tempo completamente desastroso do Slim Reaper. Embora Durant tenha sido novamente a garantia de pontos para o Houston no primeiro tempo (20 pontos, 6/7 FG), após o intervalo ele esfriou completamente (5 pontos). Além disso, ele cometeu um total de nove turnovers – cinco deles no segundo tempo.
A série agora segue para Houston para dois jogos; na madrugada de sexta para sábado, o Lakers pode conquistar a primeira chance de fechar a série.
Playoffs da NBA 2026: confrontos e resultados da 1ª fase
Conferência Confronto Classificação Conferência Oeste Thunder (1) - Suns (8) 1-0 Oeste Lakers (4) - Rockets (5) 2-0 Oeste Nuggets (3) - Timberwolves (6) 1-1 Oeste Spurs (2) - Trail Blazers (7) 1-1 Leste Pistons (1) - Magic (8) 0-1 Leste Cavaliers (4) - Raptors (5) 2-0 Leste Knicks (3) - Hawks (6) 1-1 Leste Celtics (2) - Sixers (7) 1-1