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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Luis Enrique aborda grande preocupação do PSG antes do confronto com o Barcelona

Luis Enrique
PSG
PSG x Barcelona
Barcelona
Liga dos Campeões

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, admitiu que sua equipe não tem um verdadeiro especialista em cobranças de pênalti após uma série de erros recentes. Ousmane Dembele, Ferran Torres e Desire Doue desperdiçaram pênaltis nas últimas semanas, o que gera preocupação antes de jogos decisivos.

  • Dificuldades nas cobranças de pênalti

    O PSG enfrenta um problema preocupante nas cobranças de pênalti, apesar da boa fase recente. Após erros consecutivos de Doue, Torres e Dembele, o técnico Enrique admitiu abertamente que seu elenco não tem, no momento, um especialista em pênaltis.

    Embora o PSG continue vencendo, a dificuldade para converter pênaltis está se tornando uma tendência perceptível. Dembele foi o último a errar, pouco depois de entrar em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg.

    O erro veio após outro, de grande repercussão, na Champions League, poucos dias antes. Torres desperdiçou sua cobrança na convincente vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Manchester City.

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    Admissão sincera de Enrique

    Questionado sobre a recente sequência de pênaltis desperdiçados, Enrique não fugiu do assunto. O técnico espanhol reconheceu o problema, mas manteve a confiança na capacidade do elenco como um todo.

    “É uma estatística um pouco difícil de avaliar”, explicou Enrique, segundo o InfoMercato. “Mas, sempre que disputamos uma final, tínhamos bons cobradores. Temos muitos jogadores capazes de cobrar pênaltis, mas é verdade que nos falta um especialista.”

    Ele fez questão de acrescentar que a equipe ainda tem opções, apesar da falta de um especialista, ao dizer: “Com Vitinha, Ousmane e outros, ainda temos várias soluções.”

  • Faltam especialistas do passado

    O PSG já demonstrou competência nas cobranças de pênalti, especialmente na recente vitória sobre o Arsenal na final da Champions League. Na disputa decisiva, Goncalo Ramos, Doue, Achraf Hakimi e Lucas Beraldo converteram suas cobranças; apenas Nuno Mendes não marcou.

    No entanto, a saída de Ramos para o Milan no verão deixou Enrique sem uma opção confiável. Até outras estrelas do ataque têm enfrentado dificuldades: Khvicha Kvaratskhelia desperdiçou recentemente um pênalti pela Geórgia contra a Irlanda do Norte, na Liga das Nações.

    Doue também perdeu um pênalti na vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans, embora Beraldo tenha convertido sua cobrança na mesma partida. Até agora, esses três pênaltis desperdiçados não custaram pontos ao clube da capital, que venceu os três jogos.

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    Teste do Barcelona se aproxima

    A pressão sobre o PSG aumenta para resolver seus problemas nas cobranças de pênalti antes do confronto decisivo com o Barcelona pela Champions League. Em duelos europeus de grande importância, desperdiçar oportunidades claras da marca do pênalti pode ser desastroso.

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