Longe do gol e nervoso, Ramos agora é um problema para o Milan de Amorim

Nas primeiras partidas, Ramos muitas vezes passou em branco, mas a atuação nunca deixou a desejar: as belas assistências contra o Lecce, o sacrifício contra a Lazio. Uma questão permanece: sua posição em campo. Amorim precisa levá-lo para a área; Ramos como meia-atacante não traz bônus para o Milan. Pelo contrário.

Contra o Bologna, há um dado ainda mais preocupante: Ramos não chutou nenhuma vez ao gol. Contra a Udinese, na rodada anterior, chutou apenas uma vez. São números de zagueiro, não da única referência ofensiva da equipe. O problema não pode ser explicado apenas por um rendimento abaixo da média do jogador, mas também por um grande equívoco tático que já não pode ser subestimado.