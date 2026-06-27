Lobotka na Juventus e Gatti no Napoli: o que há de verdade nisso?

Será que a eventual inclusão de Federico Gatti nas negociações poderia mudar alguma coisa? Certamente, permaneceria a vontade de De Laurentiis de não reforçar um rival como a Juventus. Por outro lado, também é verdade que Gatti, nascido em 1998, é um dos favoritos do diretor esportivo do Napoli e ex-Juve, Giovanni Manna, que foi um de seus principais incentivadores quando o jogador se transferiu do Frosinone para Turim. Após quatro anos vestindo a camisa da Juventus, com um total de 136 partidas e 11 gols, Gatti voltou a ser o centro das atenções no mercado de transferências. A Juventus de Giovanni Carnevali está em busca de outros zagueiros, com Jhon Lucumì e Tarik Muharemović no topo da lista de desejos, e, portanto, é provável que pelo menos um entre Gatti, Kelly e Bremer deixe Turim. Gatti, cujo contrato com a Juventus vence em 2030 e cujo valor de mercado é estimado em 25 milhões de euros, além de agradar a Manna, também agrada muito ao novo técnico do Napoli, Max Allegri, que já treinou Gatti na Juventus.







