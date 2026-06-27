A troca de Stanislav Lobotka pela Juventus e Federico Gatti pelo Napoli é uma ideia que volta a circular entre os rumores do mercado neste momento. Lobotka, nascido em 1994, tem contrato com o time napolitano que vence em 2027, e o clube de Aurelio De Laurentiis tentará convencê-lo a ficar, renovando o contrato para não perdê-lo de graça daqui a um ano. O meio-campista eslovaco está vinculado ao Napoli por um contrato com prazo determinado e opção de renovação por mais uma temporada, enquanto permanece em vigor uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, válida exclusivamente para transferências para o exterior. Segundo o que informa o Corriere del Mezzogiorno, estaria pronta uma renovação com reajuste salarial, e caberá ao próprio jogador decidir se fica ou não.
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Lobotka na Juventus e Gatti no Napoli: o que há de verdade nisso?
SPALLETTI CONVOCA LOBOTKA
Na Juventus, Luciano Spalletti apontou Lobotka como prioridade para reforçar o meio-campo bianconero, e é também por isso que o Napoli já entrou em ação para garantir a permanência do meia eslovaco, propondo-lhe a renovação do contrato, que vence em 2027. O técnico toscano está pressionando para levá-lo a Turim, embora a diretoria da Juventus ainda não tenha apresentado uma oferta oficial ao Napoli. A negociação é muito difícil devido a dois fatores: a vontade do Napoli de manter o jogador e o fato de que a cláusula de rescisão de 25 milhões de euros prevista no contrato do eslovaco não é válida na Itália. Portanto, para tentar garantir o jogador nascido em 1994 para Spalletti, a Juventus terá que oferecer uma quantia não inferior a 35 milhões de euros, além de conquistar a boa vontade do meio-campista.
GATTI MUDARÁ O DESTINO DE LOBOTKA?
Será que a eventual inclusão de Federico Gatti nas negociações poderia mudar alguma coisa? Certamente, permaneceria a vontade de De Laurentiis de não reforçar um rival como a Juventus. Por outro lado, também é verdade que Gatti, nascido em 1998, é um dos favoritos do diretor esportivo do Napoli e ex-Juve, Giovanni Manna, que foi um de seus principais incentivadores quando o jogador se transferiu do Frosinone para Turim. Após quatro anos vestindo a camisa da Juventus, com um total de 136 partidas e 11 gols, Gatti voltou a ser o centro das atenções no mercado de transferências. A Juventus de Giovanni Carnevali está em busca de outros zagueiros, com Jhon Lucumì e Tarik Muharemović no topo da lista de desejos, e, portanto, é provável que pelo menos um entre Gatti, Kelly e Bremer deixe Turim. Gatti, cujo contrato com a Juventus vence em 2030 e cujo valor de mercado é estimado em 25 milhões de euros, além de agradar a Manna, também agrada muito ao novo técnico do Napoli, Max Allegri, que já treinou Gatti na Juventus.