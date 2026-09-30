O Liverpool está de olho em Mora, jovem mexicano, enquanto ele se aproxima de uma possível transferência para a Europa no próximo verão. O meia-atacante de 17 anos despertou grande interesse de vários dos maiores clubes do continente.

O clube da Premier League monitora ativamente seu desenvolvimento no Club Tijuana. De acordo com o Football Insider, uma transferência em janeiro é considerada difícil, o que significa que uma saída no verão é muito mais provável. O time da Liga MX estaria planejando se desfazer de seu principal ativo ao fim da temporada atual. Esse cronograma dá ao Liverpool a oportunidade de planejar cuidadosamente sua investida pelo adolescente.