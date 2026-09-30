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Gilberto MoraGetty Images
Yosua Arya
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Liverpool planeja grande investida por prodígio mexicano de 17 anos

Mercado da bola
Liverpool
G. Mora
Tijuana
Premier League
México

O Liverpool monitora de perto o adolescente do Club Tijuana Gilberto Mora de olho em uma possível transferência para a Europa no próximo verão. O meia-atacante de 17 anos atraiu interesse significativo de vários clubes de elite do continente, deixando o Liverpool diante de forte concorrência por sua muito cobiçada contratação.

  • Liverpool monitora joia mexicana

    O Liverpool está de olho em Mora, jovem mexicano, enquanto ele se aproxima de uma possível transferência para a Europa no próximo verão. O meia-atacante de 17 anos despertou grande interesse de vários dos maiores clubes do continente.

    O clube da Premier League monitora ativamente seu desenvolvimento no Club Tijuana. De acordo com o Football Insider, uma transferência em janeiro é considerada difícil, o que significa que uma saída no verão é muito mais provável. O time da Liga MX estaria planejando se desfazer de seu principal ativo ao fim da temporada atual. Esse cronograma dá ao Liverpool a oportunidade de planejar cuidadosamente sua investida pelo adolescente.

  • Mexico v Colombia - International FriendlyGetty Images Sport

    Clubes de elite monitoram estrela em ascensão

    As atuações impressionantes de Mora o colocaram firmemente no radar das principais equipes da Europa. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estariam monitorando o talentoso meio-campista.

    O Liverpool pode enfrentar uma concorrência considerável se decidir intensificar sua investida nos próximos meses. O clube acompanha Mora desde sua ascensão no Tijuana, mas sua reputação em rápido crescimento significa que não está sozinho em sua admiração.

    O adolescente teve um início notavelmente forte na campanha da Liga MX. Ele já soma cinco gols e uma assistência em apenas sete partidas pelo clube de infância.

  • Tijuana garante o futuro com novo acordo

    Suas atuações brilhantes no cenário doméstico só aumentaram o interesse por seus serviços em toda a Europa. Essa forma excepcional deixa o Tijuana em uma posição notavelmente forte para negociar uma taxa de transferência potencialmente lucrativa.

    Entende-se que o clube mexicano vê o próximo verão como o momento ideal para garantir um pacote financeiro substancial por sua cria da base. Recentemente, o clube protegeu seu valor ao garantir sua assinatura em um novo contrato de longo prazo. O acordo atual de Mora vai até 2029, dando ao Tijuana o máximo de poder em quaisquer negociações futuras.

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  • Gilberto MoraGetty Images

    Regras da Fifa atrasam transferência para a Europa

    A idade do jovem tem desempenhado um papel importante na definição de suas perspectivas imediatas de transferência. Os regulamentos da Fifa o impedem estritamente de se transferir para um clube europeu antes de completar 18 anos, em 14 de outubro.

    Essa restrição rígida significa que o Liverpool e seus rivais talvez tenham de esperar até o próximo verão para fazer uma investida séria. Esse atraso imposto dá aos clubes concorrentes tempo de sobra para reforçar seu próprio interesse.

    A decisão do Tijuana de mirar uma saída no verão pode oferecer ao Liverpool uma janela clara para buscar um acordo. No entanto, o futuro de Mora segue incerto, e a expectativa é que eles continuem monitorando seu progresso antes da próxima janela de transferências.