O diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, durante a assembleia de acionistas do clube, confirma que, segundo os regulamentos, não é possível inscrever Edon Zhegrova na lista da Uefa no lugar de Manuel Locatelli: "Locatelli é um jogador formado na Itália e só pode ser substituído por um jogador formado na Itália: portanto, Ekhator, e não Zhegrova".
Getty Images / Calciomercato
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Lista da Uefa da Juventus, Carnevali confirma: "Zhegrova não pode entrar no lugar de Locatelli, mas Ekhator pode"
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Vale lembrar que Locatelli ficará fora até março por lesão, enquanto Zhegrova não havia sido inscrito na lista da Uefa no início da temporada, assim como Jeff Ekhator, que estava lesionado quando as listas foram elaboradas. O ex-Genoa, nascido em 2006, voltou a ser relacionado no campeonato para a partida vencida no domingo à noite, no Allianz Stadium, contra o Napoli, por 2 a 0.
A Juventus decidiu, então, alterar a lista (o que é permitido em caso de lesões graves) e incluiu o centroavante contratado no verão junto ao Genoa entre os jogadores que o técnico pode escalar.
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