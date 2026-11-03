Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lista da Uefa da Juventus, Carnevali confirma: "Zhegrova não pode entrar no lugar de Locatelli, mas Ekhator pode"

Juventus
E. Zhegrova
J. Ekhator
Liga Europa

O CEO da Juventus fala durante a assembleia de acionistas

Próximas partidas
AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV

O diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, durante a assembleia de acionistas do clube, confirma que, segundo os regulamentos, não é possível inscrever Edon Zhegrova na lista da Uefa no lugar de Manuel Locatelli: "Locatelli é um jogador formado na Itália e só pode ser substituído por um jogador formado na Itália: portanto, Ekhator, e não Zhegrova".

  • Vale lembrar que Locatelli ficará fora até março por lesão, enquanto Zhegrova não havia sido inscrito na lista da Uefa no início da temporada, assim como Jeff Ekhator, que estava lesionado quando as listas foram elaboradas. O ex-Genoa, nascido em 2006, voltou a ser relacionado no campeonato para a partida vencida no domingo à noite, no Allianz Stadium, contra o Napoli, por 2 a 0.

  • A Juventus decidiu, então, alterar a lista (o que é permitido em caso de lesões graves) e incluiu o centroavante contratado no verão junto ao Genoa entre os jogadores que o técnico pode escalar.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV