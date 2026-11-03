Vale lembrar que Locatelli ficará fora até março por lesão, enquanto Zhegrova não havia sido inscrito na lista da Uefa no início da temporada, assim como Jeff Ekhator, que estava lesionado quando as listas foram elaboradas. O ex-Genoa, nascido em 2006, voltou a ser relacionado no campeonato para a partida vencida no domingo à noite, no Allianz Stadium, contra o Napoli, por 2 a 0.