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MLS x WC GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese e os 10 jogadores da MLS a serem observados na Copa do Mundo

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S. Moreira

A GOAL destaca os maiores nomes da MLS a serem acompanhados na Copa do Mundo deste verão, e a lista vai muito além do atual vencedor do prêmio de MVP

A Copa do Mundo de 2022 foi uma excelente propaganda para a Major League Soccer. Trinta e seis jogadores da MLS representaram 11 seleções diferentes, enquanto 22 clubes tiveram pelo menos um jogador no Catar. Isso já foi bastante impressionante. Neste verão, porém, a MLS pode ter uma presença ainda maior, com mais de 50 jogadores potencialmente a caminho do torneio.

E isso é, sem dúvida, uma excelente notícia para uma liga que está sempre buscando se provar no cenário global. Quanto mais desses jogadores participarem da Copa do Mundo, melhor.

Mas quem são eles? Bem, há uma variedade bastante boa aqui. O Haiti anunciou na sexta-feira que levará três jogadores da MLS para sua primeira participação na Copa do Mundo. E então, é claro, há os grandes nomes, entre os quais se destaca Lionel Messi, que certamente será o protagonista desta Copa do Mundo (com nossas desculpas a Christian Pulisic). O GOAL dá uma olhada nos 10 nomes da MLS a serem observados neste verão...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Lionel Messi, Inter Miami e Argentina

    Bem, ora bolas. Por um tempo, por mais engraçado que pareça, isso não parecia garantido. Tanto Lionel Scaloni quanto Messi afirmaram repetidamente que havia uma chance — ainda que pequena — de que o argentino não jogasse neste verão. Isso nunca pareceu um cenário sério. Mas agora essa possibilidade foi descartada de vez. A menos que aconteça algo imprevisto, Messi estará lá neste verão. A Argentina chegará tão longe quanto ele puder levá-la.

    • Publicidade
  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    Son Heung-Min, LAFC e Coreia

    É verdade que Sonny não está tendo sua melhor temporada. Mas ele continua sendo um excelente jogador de futebol, uma verdadeira estrela da Seleção Coreana. É de se esperar que ele seja utilizado de maneira um pouco diferente na seleção, que o vê mais como um finalizador nato do que o LAFC. Ele já marcou repetidamente gols decisivos pelo seu país — principalmente contra a Alemanha em 2018. Son espera repetir um pouco dessa magia neste verão.

  • Charlotte FC v New York City FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Matt Freese, EUA e NYCFC

    E aqui temos o número 1 dos Estados Unidos. Já se fala há algum tempo que Matt Turner poderia recuperar a vaga de titular mais uma vez, após um início de temporada sólido pelo New England Revolution. Mas Freese tem apresentado um desempenho consistente sob o comando de Pochettino, e parece que essa vaga é dele para perder. É fácil entender o porquê. O americano tem se destacado repetidamente sob o comando do técnico argentino, e suas atuações brilhantes na Copa Ouro foram alguns dos destaques de um torneio que, de resto, foi morno no verão passado. Algumas grandes atuações pelo time dos EUA do jogador do NYCFC, e talvez milagres sejam possíveis.

  • New York City FC v Charlotte FCGetty Images Sport

    Tim Ream, EUA e Charlotte FC

    Tim Ream ainda tem mais uma a dar. O zagueiro central tem sido, há algum tempo, uma espécie de veterano carismático desta seleção dos EUA. Ele desempenha muito bem o papel de “velho da turma”, apesar de ser um zagueiro bastante refinado que envelheceu com mais elegância do que a maioria. Sua posição exata depende da formação que Pochettino preferir. Mas ele certamente terá grandes chances de ser titular de forma constante, seja em uma defesa de quatro ou de cinco. Aos 38 anos, esta será certamente sua última Copa do Mundo — e, esperamos, uma bela maneira de encerrar sua carreira na seleção nacional.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Dayne St. Clair, Inter Miami e Canadá

    A única coisa que, ao que parecia, impedia Dayne St. Clair de garantir definitivamente a camisa nº 1 do Canadá era o fato de ele jogar em um clube da MLS um pouco afastado dos holofotes. Assim, nesta entressafra, ele resolveu a questão ao assinar com o Inter Miami por um valor significativamente menor do que o Minnesota United estava disposto a lhe oferecer. Ele admitiu, após a transferência, que, na verdade, aceitou uma redução salarial para disputar partidas de maior importância. Ele terá que torcer para que isso dê certo, então. O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ainda não se comprometeu totalmente com St. Clair como seu goleiro titular. Mas parece ser apenas uma questão de tempo.

  • Miguel Almiron Getty

    Miguel Almirón, Atlanta United e Paraguai

    O retorno de Almiron ao Atlanta foi uma bela história. Afinal, ele foi o herói original desta franquia, um dos principais jogadores dos primeiros tempos que trouxe glória inesperada para a Geórgia. Ele assinou com o clube no início de 2025, após uma boa passagem pelo Newcastle, e mesmo que seu retorno não tenha sido exatamente o sonhado, ele continua sendo uma ameaça no ataque. O Paraguai vai contar com ele para um pouco de magia em um grupo difícil.

  • James Rodriguez Getty

    James Rodríguez, Minnesota United e Colômbia

    No momento em que este artigo foi escrito, ainda não está totalmente claro se James Rodríguez voltará a Minnesota após a Copa do Mundo. Houve um boato passageiro de que ele se aposentaria após o torneio — algo que ele negou rapidamente ao vivo na televisão. O Loons permitiu que ele saísse um pouco mais cedo para o campo de treinamento da Copa do Mundo, mas não deu nenhuma indicação concreta sobre se ele ficaria ou não. Mas não vamos nos prender muito a detalhes técnicos aqui. James é uma estrela da seleção colombiana. Ele joga por um clube da MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    Petar Musa, FC Dallas e Croácia

    Com todo o respeito à MLS, quem diria que a Croácia encontraria o sucessor de Mario Mandzukic no Texas? Bem, não é bem assim tão simples. O imponente atacante não joga pela Croácia desde 2018. Andrej Kramaric assumiu a ponta de lança em 2022. Mas Musa pode estar prestes a receber uma chance séria na seleção nacional neste verão. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção em novembro de 2025 e, após um início avassalador na MLS, terá algum tipo de papel nas grandes equipes europeias. A Croácia tem opções no ataque, mas certamente se acredita que Musa estará na disputa.

  • Minnesota United FC v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    Michael Boxall, Minnesota United e Nova Zelândia

    Que tal um jogador de futebol de verdade? Boxall é um daqueles zagueiros obstinados que nunca recebem o devido reconhecimento. Mas a verdade é que ele tem 37 anos e ainda joga em alto nível. Isso é realmente difícil de conseguir. Ele tem sido um pilar da seleção neozelandesa, que vem melhorando constantemente nos últimos tempos, e foi o capitão da equipe em dois amistosos no final de 2025. Os torcedores de Minnesota o adoram. Esta será quase certamente sua despedida da seleção nacional — e, esperamos, uma boa despedida para um jogador que merece seu momento de glória.

  • Steven MoreiraGetty

    Steven Moreira, Columbus Crew e Cabo Verde

    Cabo Verde, acima de tudo, é uma história realmente inspiradora. A classificação para a Copa do Mundo foi, sem dúvida, um conto de fadas, mas de forma alguma um acaso. Na verdade, o futebol no país vem melhorando há algum tempo. Eles só precisavam de uma oportunidade. Moreira faz parte desse sonho. Tem sido uma temporada complicada para o Crew, que vem enfrentando dificuldades para encontrar o ritmo sem o brilhante técnico Wilfried Nancy. Moreira, porém, não tem culpa alguma e sempre se mostra sólido quando está em boa forma.