Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese e os 10 jogadores da MLS a serem observados na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 foi uma excelente propaganda para a Major League Soccer. Trinta e seis jogadores da MLS representaram 11 seleções diferentes, enquanto 22 clubes tiveram pelo menos um jogador no Catar. Isso já foi bastante impressionante. Neste verão, porém, a MLS pode ter uma presença ainda maior, com mais de 50 jogadores potencialmente a caminho do torneio.

E isso é, sem dúvida, uma excelente notícia para uma liga que está sempre buscando se provar no cenário global. Quanto mais desses jogadores participarem da Copa do Mundo, melhor.

Mas quem são eles? Bem, há uma variedade bastante boa aqui. O Haiti anunciou na sexta-feira que levará três jogadores da MLS para sua primeira participação na Copa do Mundo. E então, é claro, há os grandes nomes, entre os quais se destaca Lionel Messi, que certamente será o protagonista desta Copa do Mundo (com nossas desculpas a Christian Pulisic). O GOAL dá uma olhada nos 10 nomes da MLS a serem observados neste verão...