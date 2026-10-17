Lionel Messi recebe sinal verde para viagem relâmpago à Espanha apenas 48 horas antes de jogo do Inter Miami

Messi viajará à Espanha na próxima semana para receber o prestigiado Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026. O técnico do Inter Miami, Gonzalez, confirmou que o atacante participará da cerimônia em Oviedo, em 22 de outubro, antes de retornar à América do Norte.

O astro voltará a se juntar ao elenco dois dias depois para a partida do Inter Miami pela MLS contra o New York Red Bulls, em Harrison, Nova Jersey. Apesar do calendário apertado e da longa viagem, Gonzalez afirma não ter dúvidas sobre a disponibilidade de seu capitão.

Todo o clube apoia plenamente a pausa de Messi na temporada para participar do evento no lugar que considera sua segunda casa. O Inter Miami garantiu vaga nos playoffs da MLS de 2026 após uma vitória recente.