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Lionel Messi recebe sinal verde para viagem relâmpago à Espanha apenas 48 horas antes de jogo do Inter Miami
Viagem transatlântica confirmada
Messi viajará à Espanha na próxima semana para receber o prestigiado Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026. O técnico do Inter Miami, Gonzalez, confirmou que o atacante participará da cerimônia em Oviedo, em 22 de outubro, antes de retornar à América do Norte.
O astro voltará a se juntar ao elenco dois dias depois para a partida do Inter Miami pela MLS contra o New York Red Bulls, em Harrison, Nova Jersey. Apesar do calendário apertado e da longa viagem, Gonzalez afirma não ter dúvidas sobre a disponibilidade de seu capitão.
Todo o clube apoia plenamente a pausa de Messi na temporada para participar do evento no lugar que considera sua segunda casa. O Inter Miami garantiu vaga nos playoffs da MLS de 2026 após uma vitória recente.
- AFP
Gonzalez apoia sua estrela
Gonzalez destacou a enorme importância da cerimônia e ressaltou que todo o clube incentivou Messi a receber a homenagem pessoalmente. O técnico do Inter Miami se mostrou tranquilo quanto à possibilidade de incluir Messi entre os relacionados para a partida assim que ele voltar.
“Sim, ele tem esse evento, e gosto muito que ele assuma isso dessa forma”, explicou Gonzalez, conforme citado pela ESPN. “Todo o clube concorda que ele deve estar lá, porque é um prêmio extremamente importante, não só para ele, mas também para sua família.
“Depois, é claro, vou contar com ele para o jogo. Leo tem a possibilidade, não uma vantagem, e eu disse outro dia, depois da partida, que quero que ele esteja bem. Ele precisa disso. Ele estará lá e, depois, contarei com ele no jogo, então não estou nem um pouco preocupado com isso.”
Reconhecimento histórico para Messi
O Prêmio Princesa de Astúrias reconhece realizações de destaque em diversas áreas, incluindo literatura, cooperação internacional e esporte. A presidente da fundação, Teresa Perales, e o júri escolheram o ícone argentino, conforme anunciado em junho.
Messi fez história ao se tornar o primeiro jogador de futebol a receber a honraria individualmente. O prêmio reconhece tanto seu extraordinário talento esportivo quanto sua contribuição fora de campo.
“A verdade é que, para mim, é um grande orgulho poder receber esse reconhecimento pela importância que ele tem e pelo fato de reconhecerem não apenas o que faço em campo, mas também fora dele”, disse Messi quando sua vitória foi anunciada pela primeira vez. “Estou muito feliz e muito grato.”
- Getty Images Sport
As atenções se voltam para Atlanta
Antes de partir para a Espanha, Messi e o Inter Miami precisam se concentrar nos compromissos mais imediatos pelo campeonato. O time visita o Atlanta United no sábado em busca de ganhar embalo para os playoffs.
O Inter Miami ocupa atualmente a segunda posição na Conferência Leste, enquanto a temporada regular se aproxima do fim. Messi também lidera a disputa pela Chuteira de Ouro da MLS, com 23 gols, quatro a mais que o atacante Petar Musa, do FC Dallas. Depois da viagem a Atlanta e da cerimônia no meio da semana em Oviedo, Messi se juntará aos companheiros de equipe em Nova Jersey para enfrentar o New York Red Bulls.
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