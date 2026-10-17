Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Yosua Arya
Traduzido por

Lionel Messi recebe sinal verde para viagem relâmpago à Espanha apenas 48 horas antes de jogo do Inter Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi viajará à Espanha na próxima semana para receber, em Oviedo, o prestigioso Prêmio Princesa de Astúrias de Esportes de 2026. O técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, confirmou que o craque voltará a se juntar ao elenco dois dias depois para a próxima partida da equipe pela MLS.

  • Viagem transatlântica confirmada

    Messi viajará à Espanha na próxima semana para receber o prestigiado Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026. O técnico do Inter Miami, Gonzalez, confirmou que o atacante participará da cerimônia em Oviedo, em 22 de outubro, antes de retornar à América do Norte.

    O astro voltará a se juntar ao elenco dois dias depois para a partida do Inter Miami pela MLS contra o New York Red Bulls, em Harrison, Nova Jersey. Apesar do calendário apertado e da longa viagem, Gonzalez afirma não ter dúvidas sobre a disponibilidade de seu capitão.

    Todo o clube apoia plenamente a pausa de Messi na temporada para participar do evento no lugar que considera sua segunda casa. O Inter Miami garantiu vaga nos playoffs da MLS de 2026 após uma vitória recente.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Gonzalez apoia sua estrela

    Gonzalez destacou a enorme importância da cerimônia e ressaltou que todo o clube incentivou Messi a receber a homenagem pessoalmente. O técnico do Inter Miami se mostrou tranquilo quanto à possibilidade de incluir Messi entre os relacionados para a partida assim que ele voltar.

    “Sim, ele tem esse evento, e gosto muito que ele assuma isso dessa forma”, explicou Gonzalez, conforme citado pela ESPN. “Todo o clube concorda que ele deve estar lá, porque é um prêmio extremamente importante, não só para ele, mas também para sua família.

    “Depois, é claro, vou contar com ele para o jogo. Leo tem a possibilidade, não uma vantagem, e eu disse outro dia, depois da partida, que quero que ele esteja bem. Ele precisa disso. Ele estará lá e, depois, contarei com ele no jogo, então não estou nem um pouco preocupado com isso.”

  • Reconhecimento histórico para Messi

    O Prêmio Princesa de Astúrias reconhece realizações de destaque em diversas áreas, incluindo literatura, cooperação internacional e esporte. A presidente da fundação, Teresa Perales, e o júri escolheram o ícone argentino, conforme anunciado em junho.

    Messi fez história ao se tornar o primeiro jogador de futebol a receber a honraria individualmente. O prêmio reconhece tanto seu extraordinário talento esportivo quanto sua contribuição fora de campo.

    “A verdade é que, para mim, é um grande orgulho poder receber esse reconhecimento pela importância que ele tem e pelo fato de reconhecerem não apenas o que faço em campo, mas também fora dele”, disse Messi quando sua vitória foi anunciada pela primeira vez. “Estou muito feliz e muito grato.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport

    As atenções se voltam para Atlanta

    Antes de partir para a Espanha, Messi e o Inter Miami precisam se concentrar nos compromissos mais imediatos pelo campeonato. O time visita o Atlanta United no sábado em busca de ganhar embalo para os playoffs.

    O Inter Miami ocupa atualmente a segunda posição na Conferência Leste, enquanto a temporada regular se aproxima do fim. Messi também lidera a disputa pela Chuteira de Ouro da MLS, com 23 gols, quatro a mais que o atacante Petar Musa, do FC Dallas. Depois da viagem a Atlanta e da cerimônia no meio da semana em Oviedo, Messi se juntará aos companheiros de equipe em Nova Jersey para enfrentar o New York Red Bulls.

Próximas partidas
ATL

ATL

Major League Soccer

17 de out. de 2026

MIA

MIA