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Lionel Messi corre risco de suspensão na MLS após choque com Quinn Sullivan no empate do Inter Miami com o Philadelphia Union
Clima esquenta em todo o gramado
Um empate em 2 a 2 de alta intensidade entre Miami e Union viu os ânimos se exaltarem durante um segundo tempo quente. Messi, que antes balançou as redes, se envolveu em uma altercação sem a bola com Quinn Sullivan enquanto o Miami pressionava para retomar a liderança. Embora o irmão mais novo de Quinn, Cavan Sullivan, tenha sido expulso mais tarde nos acréscimos após um choque separado com Yannick Bright, o incidente envolvendo o ícone argentino seguiu como o principal assunto.
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Escrutínio fora de campo se segue à altercação
O atrito em campo aumentou rapidamente depois que o Union empatou, e os confrontos entre os jogadores das duas equipes se tornaram cada vez mais frequentes. Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais mostraram Messi acertando a parte de trás da cabeça de Quinn com a mão aberta antes de os dois ficarem frente a frente. O árbitro da partida não tomou nenhuma medida contra o capitão do Miami naquele momento, deixando a altercação sujeita a revisão posterior pelos dirigentes da liga.
Revisão independente avalia conduta
O Comitê Disciplinar da MLS agora tem total autoridade para examinar as imagens da partida e determinar se sanções retroativas são cabíveis contra o ex-atacante do Barcelona. Se for considerado culpado por conduta violenta longe da bola, Messi pode ser punido com uma multa financeira ou com suspensão de uma partida. Perder seu armador talismânico representaria um golpe significativo para o Inter Miami, que busca manter uma arrancada consistente no topo da Conferência Leste.
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Próximos testes de calendário em foco
O Miami agora enfrenta uma espera ansiosa pelo veredicto da liga, enquanto busca ganhar embalo na segunda metade da temporada. Guillermo Hoyos precisa manter seu elenco focado e ignorar o barulho em torno da ameaça disciplinar que paira sobre seu talismã. A disponibilidade de Messi vai ditar os planos táticos à medida que o Inter Miami se prepara para uma sequência crucial de jogos da MLS.
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