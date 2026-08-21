O atrito em campo aumentou rapidamente depois que o Union empatou, e os confrontos entre os jogadores das duas equipes se tornaram cada vez mais frequentes. Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais mostraram Messi acertando a parte de trás da cabeça de Quinn com a mão aberta antes de os dois ficarem frente a frente. O árbitro da partida não tomou nenhuma medida contra o capitão do Miami naquele momento, deixando a altercação sujeita a revisão posterior pelos dirigentes da liga.