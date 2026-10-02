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Ao VivoIngressos
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Yosua Arya
Traduzido por

Lionel Messi conclui aquisição do Eldense, time da segunda divisão espanhola

L. Messi
Eldense
Segunda Division
Argentina
Inter Miami CF

O astro do Inter Miami, Lionel Messi, expandiu seu crescente império no futebol ao assumir oficialmente o Eldense, da segunda divisão da Espanha. O acordo histórico faz com que a lenda da Argentina adquira seu primeiro clube profissional na Espanha, embora a aprovação regulatória e as regras de propriedade já existentes ainda possam criar possíveis complicações mais adiante.

  • Messi adquire o clube espanhol Eldense

    O capitão da Argentina, Messi, oficialmente assumiu o controle do Eldense, da segunda divisão espanhola. O clube confirmou a aquisição na quinta-feira, marcando um grande passo no empreendimento empresarial do jogador de 39 anos fora dos gramados.

    A equipe de Alicante pertencia anteriormente ao grupo de investimentos colombiano Grupo TH, que também tem participações em clubes na Colômbia e na Suíça. Este acordo representa a terceira mudança de propriedade do Eldense no último ano.

    O negócio ainda depende da aprovação oficial do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD). Assim que for liberado, marcará o início de uma nova era ambiciosa para a equipe da segunda divisão espanhola.

  • Um movimento histórico rumo à propriedade profissional

    Essa aquisição é particularmente significativa, já que o Eldense representa o primeiro clube profissional em que Messi investiu na Espanha. Embora ele já tivesse comprado o Cornella, da quinta divisão, no início deste ano, essa equipe segue semiprofissional.

    Em um comunicado oficial confirmando o acordo, o Eldense demonstrou enorme otimismo com seu novo proprietário de alto perfil. O clube destacou o impacto transformador que a lenda argentina pode ter em seu desenvolvimento futuro.

    "A chegada de uma das figuras mais significativas da história do esporte ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense sinaliza o início de um projeto de longo prazo voltado para impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do clube", afirmou o clube.



  • Navegando pela história e pelo potencial conflito de propriedade

    Fundado em 1921, o Eldense passou a vasta maioria de sua história fora das duas principais divisões do futebol espanhol. A equipe manda seus jogos no modesto Estadio Nuevo Pepico Amat, com capacidade para 5.776 pessoas, na cidade de Elda.

    O clube conquistou o acesso à segunda divisão em 2023 pela primeira vez desde 1964, sofreu o rebaixamento em 2025 e retornou à segunda divisão neste último verão. Fora da Espanha, Messi também está parcialmente envolvido com o clube uruguaio Deportivo LSM ao lado do companheiro de Inter Miami Luis Suarez.

    A propriedade de Eldense e Cornella dificilmente causará problemas imediatos, dada a diferença de três divisões entre eles. No entanto, se o Cornella subir nas ligas, é improvável que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) permita que os dois clubes disputem a mesma divisão sob o controle majoritário de Messi.

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    Vacância no cargo de treinador e próximos passos imediatos

    Em campo, o Eldense enfrenta uma tarefa imediata de reconstrução após um início difícil em sua campanha na liga. A equipe não conseguiu vencer nenhuma de suas quatro primeiras partidas nesta temporada.

    Esse mau momento levou à demissão do técnico Claudio Barragan no início desta semana. Como resultado, o clube segue atualmente sem treinador enquanto o processo de aquisição avança.

    O próximo passo principal será obter a aprovação regulatória formal do CSD para concluir a aquisição. Enquanto isso, a nova hierarquia de liderança do clube precisa nomear rapidamente um novo técnico para estabilizar os resultados em campo.