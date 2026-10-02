Lionel Messi conclui aquisição do Eldense, time da segunda divisão espanhola

O capitão da Argentina, Messi, oficialmente assumiu o controle do Eldense, da segunda divisão espanhola. O clube confirmou a aquisição na quinta-feira, marcando um grande passo no empreendimento empresarial do jogador de 39 anos fora dos gramados.

A equipe de Alicante pertencia anteriormente ao grupo de investimentos colombiano Grupo TH, que também tem participações em clubes na Colômbia e na Suíça. Este acordo representa a terceira mudança de propriedade do Eldense no último ano.

O negócio ainda depende da aprovação oficial do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD). Assim que for liberado, marcará o início de uma nova era ambiciosa para a equipe da segunda divisão espanhola.