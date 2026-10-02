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Lionel Messi conclui aquisição do Eldense, time da segunda divisão espanhola
Messi adquire o clube espanhol Eldense
O capitão da Argentina, Messi, oficialmente assumiu o controle do Eldense, da segunda divisão espanhola. O clube confirmou a aquisição na quinta-feira, marcando um grande passo no empreendimento empresarial do jogador de 39 anos fora dos gramados.
A equipe de Alicante pertencia anteriormente ao grupo de investimentos colombiano Grupo TH, que também tem participações em clubes na Colômbia e na Suíça. Este acordo representa a terceira mudança de propriedade do Eldense no último ano.
O negócio ainda depende da aprovação oficial do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD). Assim que for liberado, marcará o início de uma nova era ambiciosa para a equipe da segunda divisão espanhola.
Um movimento histórico rumo à propriedade profissional
Essa aquisição é particularmente significativa, já que o Eldense representa o primeiro clube profissional em que Messi investiu na Espanha. Embora ele já tivesse comprado o Cornella, da quinta divisão, no início deste ano, essa equipe segue semiprofissional.
Em um comunicado oficial confirmando o acordo, o Eldense demonstrou enorme otimismo com seu novo proprietário de alto perfil. O clube destacou o impacto transformador que a lenda argentina pode ter em seu desenvolvimento futuro.
"A chegada de uma das figuras mais significativas da história do esporte ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense sinaliza o início de um projeto de longo prazo voltado para impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do clube", afirmou o clube.
Navegando pela história e pelo potencial conflito de propriedade
Fundado em 1921, o Eldense passou a vasta maioria de sua história fora das duas principais divisões do futebol espanhol. A equipe manda seus jogos no modesto Estadio Nuevo Pepico Amat, com capacidade para 5.776 pessoas, na cidade de Elda.
O clube conquistou o acesso à segunda divisão em 2023 pela primeira vez desde 1964, sofreu o rebaixamento em 2025 e retornou à segunda divisão neste último verão. Fora da Espanha, Messi também está parcialmente envolvido com o clube uruguaio Deportivo LSM ao lado do companheiro de Inter Miami Luis Suarez.
A propriedade de Eldense e Cornella dificilmente causará problemas imediatos, dada a diferença de três divisões entre eles. No entanto, se o Cornella subir nas ligas, é improvável que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) permita que os dois clubes disputem a mesma divisão sob o controle majoritário de Messi.
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Vacância no cargo de treinador e próximos passos imediatos
Em campo, o Eldense enfrenta uma tarefa imediata de reconstrução após um início difícil em sua campanha na liga. A equipe não conseguiu vencer nenhuma de suas quatro primeiras partidas nesta temporada.
Esse mau momento levou à demissão do técnico Claudio Barragan no início desta semana. Como resultado, o clube segue atualmente sem treinador enquanto o processo de aquisição avança.
O próximo passo principal será obter a aprovação regulatória formal do CSD para concluir a aquisição. Enquanto isso, a nova hierarquia de liderança do clube precisa nomear rapidamente um novo técnico para estabilizar os resultados em campo.
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