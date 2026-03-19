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Liga Europa: O Lyon de Fonseca está fora; Aston Villa e Porto avançam para as quartas de final

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Com os jogos de volta, as oitavas de final da Liga Europa chegam ao fim.


Às 18h45, o Lyon, do ex-técnico do Milan, Paulo Fonseca, perde em casa para o Celta de Vigo e se despede da competição. Já o Nottingham Forest avança ao vencer nos pênaltis o time dinamarquês Midtjylland. O Freiburg também vence, virando o jogo e eliminando o Genk.


Às 21h, por sua vez, o Betis vira o jogo contra o Panathinaikos e avança de fase. O Porto não teve problemas contra o Stuttgart. O Aston Villa também avança, eliminando o Lille.

  • RESULTADOS E GOLS

    Lyon x Celta Vigo 0 x 2 (ida 1 x 1)

    61' Rueda (C), 90+2' Jutgla (C)


    Friburgo x Genk 5 x 2 (ida 0 x 1)

    19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 56' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)


    Midtjyllandx Nottingham Forest 1 x 2 (0 x 3 nos pênaltis) (ida 1 x 0)

    40' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)


    Aston Villa x Lille 2 x 0 (ida 1 x 0)

    54' McGinn (A), 86' Bailey (A)


    Betis x Panathinaikos 4-0

    8' Ruibal (B), 45' Amrabat (B), 53' Hernandez (B), 66' Antony (B)


    Porto x Stuttgart 2 a 0

    21' Gomes (P), 72' Froholdt (P)

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