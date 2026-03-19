Liga Europa: O Lyon de Fonseca está fora; Aston Villa e Porto avançam para as quartas de final

Com os jogos de volta, as oitavas de final da Liga Europa chegam ao fim.





Às 18h45, o Lyon, do ex-técnico do Milan, Paulo Fonseca, perde em casa para o Celta de Vigo e se despede da competição. Já o Nottingham Forest avança ao vencer nos pênaltis o time dinamarquês Midtjylland. O Freiburg também vence, virando o jogo e eliminando o Genk.





Às 21h, por sua vez, o Betis vira o jogo contra o Panathinaikos e avança de fase. O Porto não teve problemas contra o Stuttgart. O Aston Villa também avança, eliminando o Lille.