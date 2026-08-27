A segunda rodada do Campeonato Saudita começará no domingo, 30 de agosto, com cinco partidas, iniciadas pelo Al-Akhdoud recebendo o Al-Faisaly, no estádio do clube Damac, em Khamis Mushait, enquanto o Neom será visitante do Al-Najma, no estádio da Diretoria de Educação, em Unaizah.

Já o Al-Ansar, recém-promovido ao Campeonato Saudita, recebe o Al-Feiha, em seu estádio, em Medina, enquanto o Al-Ittihad, o outro promovido; recebe o Al-Tadamon, em seu estádio, em Jidá, e o Al-Hilal também recebe o Al-Kholood, em seu estádio, em Riade.

No segundo dia, segunda-feira, 31 de agosto, são disputadas seis partidas, que começam no estádio do Al-Khaleej, em Saihat, quando recebe o Al-Wehda, enquanto o Al-Ettifaq recebe o Damac, em seu estádio, em Dammam, enquanto o Al-Qadsiah será um visitante de peso do Al-Riyadh, na capital saudita.

O Al-Taawoun também será visitante do Al-Orobah, em Al-Jawf, no mesmo dia, enquanto o Al-Nassr recebe o Al-Jabalain, em seu estádio, em Riade, e o Al-Ahli encerra as partidas da rodada quando enfrenta o Al-Fateh, em seu estádio, em Jidá.

Por outro lado, apenas uma partida foi adiada, aquela em que o Al-Hazem, atual campeão, recebe o Al-Watan, recém-promovido, em seu estádio, em Ar-Rass, que será disputada na segunda-feira, dia 25 de janeiro do próximo ano.