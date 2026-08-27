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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Liga de Elite Joy: Al-Ittihad diante de sua pior vítima e Al-Ahli teme o autor do "hat-trick" duplo na segunda rodada

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 x Al Kholood U21
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Al Ittihad U21 x Al-Tadamon U21
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Al Nassr U21 x Al Jabalin U21
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Al Ettifaq U21 x Damac U21
Al Ettifaq U21
Damac U21
Arábia Saudita

O Campeonato Saudita Sub-21 tem encontro marcado com uma nova rodada eletrizante

Seguem as disputas da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21), com a torcida na expectativa pelo início das partidas da segunda rodada da segunda temporada do torneio.

As disputas da segunda temporada da Liga Joy de Elite tiveram início no último domingo, dia 23 de agosto, após uma primeira temporada de destaque, decidida a favor da equipe do Al-Hazm em uma surpresa de peso.

  • Jogos da segunda rodada da Roshn Saudi League

    A segunda rodada do Campeonato Saudita começará no domingo, 30 de agosto, com cinco partidas, iniciadas pelo Al-Akhdoud recebendo o Al-Faisaly, no estádio do clube Damac, em Khamis Mushait, enquanto o Neom será visitante do Al-Najma, no estádio da Diretoria de Educação, em Unaizah.

    Já o Al-Ansar, recém-promovido ao Campeonato Saudita, recebe o Al-Feiha, em seu estádio, em Medina, enquanto o Al-Ittihad, o outro promovido; recebe o Al-Tadamon, em seu estádio, em Jidá, e o Al-Hilal também recebe o Al-Kholood, em seu estádio, em Riade.

    No segundo dia, segunda-feira, 31 de agosto, são disputadas seis partidas, que começam no estádio do Al-Khaleej, em Saihat, quando recebe o Al-Wehda, enquanto o Al-Ettifaq recebe o Damac, em seu estádio, em Dammam, enquanto o Al-Qadsiah será um visitante de peso do Al-Riyadh, na capital saudita.

    O Al-Taawoun também será visitante do Al-Orobah, em Al-Jawf, no mesmo dia, enquanto o Al-Nassr recebe o Al-Jabalain, em seu estádio, em Riade, e o Al-Ahli encerra as partidas da rodada quando enfrenta o Al-Fateh, em seu estádio, em Jidá.

    Por outro lado, apenas uma partida foi adiada, aquela em que o Al-Hazem, atual campeão, recebe o Al-Watan, recém-promovido, em seu estádio, em Ar-Rass, que será disputada na segunda-feira, dia 25 de janeiro do próximo ano.

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    • Publicidade

  • O Al-Ittihad contra sua pior vítima

    A equipe do Al-Tadamon, recém-promovida à Liga de Elite Sub-21, foi a que mais chamou a atenção na primeira rodada, não por qualquer aspecto positivo, mas por ter se tornado a maior vítima da história da competição.

    O Al-Tadamon iniciou sua participação no Campeonato Saudita Sub-21 com uma derrota histórica para o Al-Ettifaq, pelo placar de 10 a 1, a maior derrota de qualquer equipe na história da competição.

    Essa derrota colocou o Al-Tadamon na vigésima quarta e última posição da tabela de classificação, sem nenhum ponto e com um saldo negativo de 9 gols, algo que se teme piorar quando visitar o Al-Ittihad na segunda rodada.

    O Al-Ittihad, por sua vez, pode encontrar nesta partida uma oportunidade de ouro para recuperar seu brilho da melhor forma possível, após sua atuação abaixo do esperado na primeira rodada, quando foi o único a ficar no empate sem gols, diante de seu anfitrião Damac.

    Esse empate colocou o Al-Ittihad na décima posição da tabela de classificação, com apenas um ponto, num início pouco tranquilizador para a torcida do "Decano", que não ficou satisfeita com o que aconteceu na temporada passada e busca tranquilidade com uma vitória ampla sobre o Al-Tadamon.

  • O Al-Hilal enfrenta o desconhecido

    O Al-Hilal disputará sua segunda partida no Campeonato Joy de Elite nesta temporada, mas estará diante de um time em grande parte desconhecido para ele, quando receber o Al-Kholood em seu estádio na capital saudita, Riade.

    O Al-Hilal iniciou o Campeonato Saudita Sub-21 com uma vitória dramática sobre o Al-Faisaly, recém-promovido à competição, virando a desvantagem sofrida logo aos dois minutos, com um gol seco, para vencer com dois gols de Turki Al-Ghumail, ocupando a sétima posição com 3 pontos.

    O "Chefe" sofreu com o desconhecimento sobre o Al-Faisaly, que disputava sua primeira partida no Campeonato Joy de Elite, algo que também enfrentará na segunda rodada contra o Al-Kholood, apesar de este último estar disputando sua segunda temporada na competição.

    Ao contrário do Al-Hilal, o Al-Kholood ainda não iniciou suas partidas no Campeonato Saudita Sub-21, já que seu primeiro jogo, contra o Al-Akhdoud, foi adiado para o próximo dia 18 de dezembro.

    O que mais preocupa o Al-Hilal é o fato de não ter conseguido vencer o Al-Kholood no único confronto entre eles no Campeonato Joy de Elite na temporada passada, que terminou em empate sem gols, na penúltima rodada da fase de pontos corridos.

    Esse empate foi um dos grandes motivos para o fracasso do clube da capital em liderar a fase de pontos corridos, caindo para a segunda posição com apenas um ponto de diferença atrás do Al-Ettifaq, algo que busca evitar repetir logo no início da nova temporada.

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  • O Al-Ettifaq em busca de manter a liderança

    Com o início do segundo dia, o Al-Ettifaq tenta manter a liderança da Roshn Saudi League, que não perde desde o fim da fase de pontos corridos da temporada passada, quando recebe o Damac em Dammam.

    Apesar de o Al-Ettifaq ter se despedido da Roshn Saudi League ainda nas quartas de final da temporada passada, ele encerrou a fase de pontos corridos na liderança, com 41 pontos, um a mais que o Al-Hilal, vice-líder.

    O Al-Ettifaq manteve essa liderança no início da atual temporada, e não de qualquer maneira, mas com uma vitória histórica sobre o Al-Tadhamon, recém-promovido, pelo placar de 10 a 1, o maior resultado na história da Roshn Saudi League.

    A missão do Al-Ettifaq de manter essa liderança não será fácil, especialmente porque enfrenta o Damac, que derrubou o Al-Ittihad no único empate sem gols da primeira rodada.

    O empate colocou o Damac na décima primeira posição, com um único ponto, saldo que ele busca aumentar em pelo menos mais um ponto diante do Al-Ettifaq.

  • O Al-Nassr começa contra o algoz do campeão

    Embora a Liga Joan de Elite entre em sua segunda rodada, o Al-Nassr estará apenas começando sua trajetória na competição, quando receber o Al-Jabalain em seu estádio na capital saudita, Riade.

    O Al-Nassr não disputou sua partida da primeira rodada contra o Al-Watan, que foi adiada para o próximo dia 18 de dezembro, o que significa que sua primeira aparição nesta temporada será diante do Al-Jabalain.

    O "Al-Alami" busca enfeitar essa estreia conquistando os três pontos, para enviar uma mensagem de tranquilidade à sua torcida, que não ficou satisfeita com sua eliminação nas quartas de final na temporada passada.

    A missão do Al-Nassr não será fácil, especialmente porque o Al-Jabalain protagonizou a maior surpresa da primeira rodada, ao derrubar o Al-Hazm, atual campeão, pelo placar de 2 a 1, com um gol nos acréscimos, aos 85 minutos de jogo.

    O Al-Jabalain buscará dar continuidade às suas surpresas diante do Al-Nassr, mesmo que arrancando ao menos um empate, a fim de reforçar sua permanência entre os dez primeiros, já que ocupa atualmente a oitava posição, com 3 pontos.

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  • Al-Ahly teme o autor do hat-trick sextuplo

    Já a partida de encerramento da rodada, por enquanto, terá o Al-Ahli como protagonista, quando ele enfrentar seu primeiro teste difícil na atual temporada, diante do Al-Fateh, vice-campeão da última edição da Liga Joy de Elite.

    O Al-Ahli começou a temporada com uma importante vitória sobre o Al-Fayha pelo placar de 3 a 1, em uma partida que teve como destaque a atuação de seu jogador Ziyad Iba, ocupando a quarta colocação na tabela de classificação com 3 pontos.

    Essa vitória enviou uma mensagem de tranquilidade à torcida do Al-Ahli, de que o que aconteceu na temporada passada, quando a equipe encerrou a fase da liga na décima quinta colocação, não se repetirá durante a nova temporada.

    No entanto, essa mensagem precisa de comprovação, diante de uma equipe difícil e obstinada, o Al-Fateh, que encerrou a temporada passada como vice-campeão do Campeonato Saudita Sub-21, após a derrota para o Al-Hazm na partida final pelo placar de 1 a 3.

    O Al-Fateh provou que sua conquista na temporada passada não foi obra do acaso, tendo começado a nova temporada com uma goleada sobre o recém-promovido Al-Ansar pelo placar de 6 a 0, ocupando a segunda colocação na tabela de classificação, atrás do Al-Ittifaq apenas pelo saldo de gols.

  • Números de destaque

    A primeira rodada da Liga Joy de Elite teve a realização de 10 partidas, todas terminando com vitória, com exceção de um único empate, sem gols, entre Al-Ittihad e Damac.

    Nessas dez partidas, foram marcados 36 gols, a uma média de 3,6 gols por partida, um número extremamente elevado.

    O Al-Ettifaq se tornou o dono do ataque mais forte da Liga Joy de Elite após a primeira rodada, com 10 gols, enquanto Al-Ittihad, Damac, Al-Taawoun, Al-Fateh, Neom e Al-Wehda permanecem sem sofrer nenhum gol entre as equipes que já disputaram partidas.

    No plano individual, Mohammed Al-Issa, astro do Al-Ettifaq, ocupa a liderança dos artilheiros da Liga Joy de Elite após a primeira rodada, com 4 gols, seguido por Ziyad Iba, jogador do Al-Ahli, e En-Nesyri, atacante do Al-Fateh, com 3 gols.

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