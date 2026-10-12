Não é só isso. A forma como o treinador vem administrando o meia-atacante tem muitas semelhanças com a maneira como lidou com Martin Baturina na primeira parte da temporada passada. O jogador de 23 anos chegou às margens do lago em junho de 2025, em uma contratação de 25 milhões, sendo 18 milhões fixos e 7 milhões em bônus. Apesar do valor gasto para tirá-lo do Dinamo Zagreb e da experiência adquirida na Champions League pelo clube croata, o jogador nascido em 2003 teve dificuldades para ganhar espaço no início e somou apenas 10 partidas até 6 de janeiro. Quatro dias depois, veio a virada tão esperada: uma finta repentina para escapar da marcação dos defensores e um chute colocado de direita contra o Bologna. O gol, de rara beleza, saiu nos minutos finais da partida e foi decisivo tanto para evitar a derrota quanto para impulsionar a evolução do próprio Baturina. Desde então, ele se tornou cada vez mais importante no plano tático de Fabregas e um dos principais craques da Série A.