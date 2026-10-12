Matteo Liberali sumiu dos radares do Como nas últimas semanas. A última vez que o talento nascido em 2007, contratado junto ao Catanzaro em meados de julho por um investimento total de 6 milhões, entrou em campo foi em 4 de setembro, quando disputou poucos minutos da vitória sobre o Genoa no estádio Ferraris. Depois, nos três jogos seguintes, contra Parma, Frosinone e Roma, o jovem de 19 anos ficou no banco de reservas. Cesc Fabregas preferiu apostar em outros jogadores do setor ofensivo. Não há, porém, motivo para alarme ou preocupação. No Como, os três jogos seguidos sem entrar em campo são considerados normais, dada a dificuldade de adaptação ao sistema de jogo do técnico espanhol.
Liberali fora do radar de Fabregas: um novo Baturina ou um novo Kuhn?
AS SEMELHANÇAS COM BATURINA
Não é só isso. A forma como o treinador vem administrando o meia-atacante tem muitas semelhanças com a maneira como lidou com Martin Baturina na primeira parte da temporada passada. O jogador de 23 anos chegou às margens do lago em junho de 2025, em uma contratação de 25 milhões, sendo 18 milhões fixos e 7 milhões em bônus. Apesar do valor gasto para tirá-lo do Dinamo Zagreb e da experiência adquirida na Champions League pelo clube croata, o jogador nascido em 2003 teve dificuldades para ganhar espaço no início e somou apenas 10 partidas até 6 de janeiro. Quatro dias depois, veio a virada tão esperada: uma finta repentina para escapar da marcação dos defensores e um chute colocado de direita contra o Bologna. O gol, de rara beleza, saiu nos minutos finais da partida e foi decisivo tanto para evitar a derrota quanto para impulsionar a evolução do próprio Baturina. Desde então, ele se tornou cada vez mais importante no plano tático de Fabregas e um dos principais craques da Série A.
O "RISCO" KUHN
Baturina levou 5 meses para assimilar as exigências de seu treinador e entender como seguir suas orientações táticas. O tempo, portanto, está a favor de Liberali, que é mais jovem que o companheiro e tem apenas uma temporada na Serie B. O ex-jogador do Milan tem à sua frente atletas acostumados a competir em alto nível e poderá aproveitar esse período para assimilar da melhor forma os conselhos do treinador, tirando o máximo proveito dos minutos que receber. Na temporada passada, na verdade, Nicolas Khun também passou muito tempo fora das opções de Fabregas, mas, diferentemente de Baturina, não conseguiu se firmar. No verão, o alemão de 26 anos aceitou a transferência para o Borussia Mönchengladbach, abrindo assim o espaço necessário no elenco para contratar Liberali.
A CONFIANÇA DE FÀBREGAS
A relação entre o jogador e o ambiente do Como, de qualquer forma, é ótima. Fabregas confirmou isso recentemente, durante o Festival do Esporte, realizado em Trento. "Eu disse a ele claramente que não o contratamos por ser italiano, mas pela forma como joga, por sua personalidade, seu caráter e sua capacidade de jogar mesmo em situações desfavoráveis." Palavras elogiosas que mostram o quanto Fabregas admira as qualidades de Liberali. É preciso dar tempo ao tempo. Talento não falta. Só é necessário um período de aprendizado.
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