King acredita que o histórico estelar de Lukaku no Everton, onde marcou 87 gols em 166 partidas e segue como o maior artilheiro da história do clube na era da Premier League, com 68 gols, deve servir como principal referência para Delap reconstruir a carreira em Goodison Park.

Falando ao Football Insider, King afirmou: "Se eu fosse Delap e recebesse o chamado do Everton, estaria pensando: 'Meu Deus, sim. Olha quem foi para o Everton e se tornou um jogador realmente muito bom. Lukaku.'

"Ele foi por empréstimo e realmente construiu seu nome no Everton, não foi? E foi um grande caminho para ele, sabe, para abrir as portas para coisas maiores", continuou.

Refletindo sobre o desenvolvimento inicial de Lukaku, King acrescentou: "Sabe, devo admitir que, quando ele chegou ao Everton ainda jovem, lembro de vê-lo jogando em um torneio em La Manga quando tinha 17 anos. Ele era poderoso e forte, e como finalizava maravilhosamente com o pé esquerdo. Foi uma grande era para os jogadores belgas naquela época."

"[Thibaut] Courtois e [Youri] Tielemans e, sabe, todos esses tipos de jogadores. Então, se ele tivesse a chance de ir para o Everton, eu aceitaria. Mesmo que seja por empréstimo por um ano", concluiu King.