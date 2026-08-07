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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Liam Delap é incentivado a deixar o Chelsea pelo Everton e seguir o "grande caminho" de Romelu Lukaku

Mercado da bola
L. Delap
R. Lukaku
Chelsea
Premier League
Everton

O ex-olheiro sênior do Everton Bryan King pediu ao atacante do Chelsea Liam Delap que deixe Stamford Bridge para ir ao Goodison Park neste verão, a fim de reconstruir a carreira. Após uma campanha de estreia difícil no oeste de Londres, Delap foi aconselhado a seguir o caminho traçado por Romelu Lukaku quando fez uma mudança semelhante no início da carreira.

  • Delap é incentivado a se transferir para o Everton

    O Everton estaria de olho no atacante Delap, de 23 anos, do Chelsea, na atual janela de transferências de verão, após as dificuldades do jogador para se firmar em Stamford Bridge. Diz-se que o Chelsea está disposto a se desfazer do ex-jogador das categorias de base do Manchester City para recuperar a maior parte da taxa de £ 30 milhões paga ao Ipswich Town no verão de 2025. King, ex-olheiro sênior do Everton, acredita que uma mudança para Merseyside representa o melhor caminho para reacender a carreira do atacante.

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  • Everton v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caminho de Lukaku inspira mudança

    King acredita que o histórico estelar de Lukaku no Everton, onde marcou 87 gols em 166 partidas e segue como o maior artilheiro da história do clube na era da Premier League, com 68 gols, deve servir como principal referência para Delap reconstruir a carreira em Goodison Park.

    Falando ao Football Insider, King afirmou: "Se eu fosse Delap e recebesse o chamado do Everton, estaria pensando: 'Meu Deus, sim. Olha quem foi para o Everton e se tornou um jogador realmente muito bom. Lukaku.'

    "Ele foi por empréstimo e realmente construiu seu nome no Everton, não foi? E foi um grande caminho para ele, sabe, para abrir as portas para coisas maiores", continuou.

    Refletindo sobre o desenvolvimento inicial de Lukaku, King acrescentou: "Sabe, devo admitir que, quando ele chegou ao Everton ainda jovem, lembro de vê-lo jogando em um torneio em La Manga quando tinha 17 anos. Ele era poderoso e forte, e como finalizava maravilhosamente com o pé esquerdo. Foi uma grande era para os jogadores belgas naquela época."

    "[Thibaut] Courtois e [Youri] Tielemans e, sabe, todos esses tipos de jogadores. Então, se ele tivesse a chance de ir para o Everton, eu aceitaria. Mesmo que seja por empréstimo por um ano", concluiu King.

  • Opções do Chelsea cercam Delap

    De acordo com The Athletic, o Chelsea planeja reduzir pela metade seu grupo de seis atacantes-centro seniores após a chegada de Danny Welbeck. Com Joao Pedro prestes a permanecer e assinar um novo contrato, Delap surgiu como um dos principais candidatos a ser vendido por uma taxa superior a £30 milhões, ao lado de Nicolas Jackson, avaliado em £65 milhões, e Marc Guiu, com um preço de £25 milhões. Esse excesso no setor representa uma grande oportunidade para o Everton agir, enquanto dirigentes de Stamford Bridge buscam enxugar suas opções de ataque.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Riscos relacionados ao tempo de jogo aumentam

    O Everton agora precisa decidir se fará uma proposta de empréstimo ou se buscará uma transferência em definitivo antes do fechamento da janela. Para Delap, permanecer no Chelsea com seu contrato de longo prazo, válido até 2031, traz o risco de ter um tempo de jogo severamente limitado e de ver seu desenvolvimento estagnar.

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