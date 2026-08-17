O Lens começou a temporada levantando o Troféu dos Campeões após uma vitória por 1 a 0 sobre o PSG. Thauvin marcou o gol decisivo para o Lens, que segurou o resultado apesar de ter atuado por um longo período com desvantagem numérica.

No entanto, o resultado foi completamente ofuscado por fortes críticas direcionadas à LFP em relação à organização da partida. Embora a decisão deva ser disputada em campo neutro, a entidade francesa optou por realizar o confronto no estádio do Lens, o Stade Bollaert-Delelis.