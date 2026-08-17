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LFP sofre duras críticas após Lens vencer o PSG em polêmico duelo do Troféu dos Campeões
Lens conquista troféu em meio a controvérsia sobre o local
O Lens começou a temporada levantando o Troféu dos Campeões após uma vitória por 1 a 0 sobre o PSG. Thauvin marcou o gol decisivo para o Lens, que segurou o resultado apesar de ter atuado por um longo período com desvantagem numérica.
No entanto, o resultado foi completamente ofuscado por fortes críticas direcionadas à LFP em relação à organização da partida. Embora a decisão deva ser disputada em campo neutro, a entidade francesa optou por realizar o confronto no estádio do Lens, o Stade Bollaert-Delelis.
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Forte desequilíbrio na divisão da torcida provoca forte reação contrária
A decisão de sediar a partida no Bollaert deu ao Lens uma vantagem avassaladora contra o PSG. De acordo com o Madein Foot, cerca de 95 por cento do estádio estava tomado por torcedores do Lens, enquanto os fãs do PSG ficaram restritos a apenas 1.850 ingressos no setor visitante.
A atmosfera no dia do jogo se pareceu mais com uma partida comum em casa do clube do norte do que com um evento em campo neutro. A LFP aumentou ainda mais a polêmica ao manter as tradicionais atrações pré-jogo e do intervalo do Lens durante todo o evento.
Organização da LFP é alvo de fortes críticas
A configuração contrastou fortemente com a edição de 2023 da competição entre PSG e Toulouse, no Parc des Princes. Naquela ocasião, a LFP garantiu uma apresentação neutra da partida e implementou uma distribuição rigorosa de 50 a 50 do público entre as duas torcidas. Este mais recente erro de organização acontece quase um ano depois de disputas anteriores em torno de uma partida adiada entre PSG e Lens. A mesma reportagem também disse que tanto o presidente da LFP, Vincent Labrune, quanto o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, estiveram notavelmente ausentes de Bollaert.
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O que vem a seguir?
Enquanto o Lens comemora seu triunfo sobre o PSG, as consequências da organização da partida continuarão a pairar sobre a LFP. A decisão de ignorar as regras de campo neutro reacendeu o debate em torno da governança e da justiça nas competições nacionais. A entidade agora enfrenta uma pressão crescente para rever sua escolha do estádio-sede para as próximas edições.
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