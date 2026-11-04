Gols, espetáculo, apenas um time em campo e, ainda por cima, fora de casa, em campo adversário. O ciclone Como de Fabregas se abateu sobre o Lens. Confira as notas da partida.
Lens x Como, as notas do CM: show de Nico Paz, Douvikas como Del Piero. Papaccioli marca na estreia
Lens
Risser 6: Não pôde fazer nada em 8 dos 9 gols sofridos, mas, ainda assim, consegue ser o melhor de sua equipe em campo. Ele também comete um erro no 7 a 0 de Liberali, que o surpreende no canto que defendia.
Antonio 5: Aguenta melhor do que os companheiros nos primeiros 45 minutos, mas depois se perde junto com todos os outros em um segundo tempo de terror.
Baidoo 4: Douvikas nunca dá pontos de referência, e ele fica completamente perdido. Comanda uma defesa que é furada pela direita, mas sobretudo pela esquerda.
Udol 4: Às vezes precisa sair para marcar Nico Paz, às vezes acompanhar a movimentação de Douvikas, e acaba se esquecendo de cobrir a infiltração de Da Cunha. Não se encontra durante toda a partida e, na prática, o Como avança pelo seu lado o tempo todo.
Aguilar 4,5: O belíssimo gol de primeira lhe rende um ponto a mais, mas, no fim das contas, é um dos piores de sua equipe, que se perde pelo seu lado sem jamais oferecer qualquer resistência.
Cuisance 5: Sempre fora de posição e atrasado nas jogadas, é constantemente superado. Sua única intervenção digna desse nome, que lhe rende o cartão amarelo, acontece no 8 a 1.
Haidara 5: Corre muito, mas corre incrivelmente em vão e nunca consegue conter as jogadas verticais do Como.
(a partir dos 70' Bulatovic 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)
Skoras 5: Substituído no intervalo, comete apenas uma falha ao se esquecer de acompanhar Valle no 2 a 0.
(a partir dos 46' Saud 5 assim como o companheiro que substituiu, vê o Como avançar relativamente pouco pelo seu lado e sofre menos com o que Nico Paz e companhia fazem em campo)
Thauvin 6: o mais inspirado de sua equipe, tenta finalizar, movimenta-se por toda a frente de ataque e por pouco não sofre um pênalti.
(a partir dos 70' Kadile 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)
Ivanovic 5: para ele, o lance de destaque da partida também é a cabeçada que dá em Kempf e recebe dele. Mas fica atordoado e sai no intervalo.
(a partir dos 46' Mesloub 5: assim como os companheiros de ataque, quase não recebe bolas em condições de jogar e faz muito pouco para buscá-las).
Hazard 5: Deveria ser o jogador de maior talento e qualidade depois de Thauvin, mas nunca fornece bolas em condições de serem aproveitadas.
Técnico: Cahuzac 3: Fabregas o faz dançar, e ele não encontra nenhuma forma de reagir. O resultado não só é justo como fica aquém do que se viu em campo.
COMO
Butez 6: Atento nas poucas finalizações do Lens, mostra qualidade com os pés ao buscar os atacantes de Fabregas em lançamentos longos. Nada pôde fazer no gol de primeira de Aguilar.
Couto 6,5: Paradoxalmente, fez uma partida de observador atento. O Lens nunca se arrisca pelo seu lado, e ele até teria mais liberdade do que aproveita. Sempre que pode, busca passes verticais, mas sem se abrir, acabando por ocupar o espaço de Nico Paz.
Ramon 7: Douvikas lhe rouba o gol debaixo da trave no lance que abre o placar, mas ele confirma mais uma vez seu domínio nas duas áreas. Também mostra qualidade no passe, como no lançamento que deixa Liberali na cara do gol para o 7 a 1.
Kempf 7: O momento infeliz de sua partida parecia ser a troca de cabeçadas com Ivanovic. De resto, não errou nada na marcação e usou a cabeça na área adversária para marcar, em um movimento de rotação do corpo, o belo gol do então 5 a 0.
(a partir dos 72 minutos, Smolcic 6: entra, e o Como diminui o ritmo e controla a partida)
Valle 7: Bem na cobertura, brilha na jogada do 2 a 0, que começa com ele na defesa e termina com sua assistência para Douvikas só empurrar para a rede.
Milla 7: Comanda o ritmo, as acelerações e a circulação da bola de uma orquestra que não erra nada, sem sequer chamar a atenção. Simples e eficiente.
(a partir dos 58 minutos, Ricci 6,5: assim como os companheiros, cumpre seu papel sem falhas e sem chamar a atenção)
Perrone 7: É de sua cabeçada que nasce o gol do 1 a 0, que abre o placar e desestabiliza o Lens. Também participa de todas as jogadas perigosas do Como sem chamar a atenção e acrescenta força física às disputas no meio-campo.
Da Cunha 7,5: A personalidade, a qualidade e a coragem de sempre com a bola nos pés. Lúcido também na defesa, ainda tem o prazer de marcar mais uma vez, fazendo o gol do 4 a 0.
(a partir dos 58 minutos, Liberali 8: também marca um gol e dá duas assistências para acionar Baturina e Papaccioli entre as linhas. O talento cresce cada vez mais)
Nico Paz 8,5: Atuação monstruosa do argentino, que, com sua marca registrada, a finta de corpo seguida do drible, desestabiliza sozinho metade da defesa do Lens. Dele saiu o cruzamento que deu início ao 1 a 0. Foram duas assistências e um gol. Fenômeno.
(a partir dos 58 minutos, Baturina 7: substitui o melhor em campo, mas não quer ficar para trás e também supera Risser para fazer o 8 a 1)
Caqueret 6,5: O menos explosivo e o menos envolvido no ataque dominante do Como, mas ainda assim cumpre seu papel.
Douvikas 8: Quarto gol em 4 partidas, as primeiras 4 do Como na Champions League: o atacante grego já estabelece um recorde e iguala uma marca deixada na história por um grande ex-jogador do nosso futebol, Alessandro Del Piero (que, em 1995/96, marcou nas primeiras 5 partidas da primeira participação da Juventus na Champions League desde que a competição recebeu esse nome). Completa ainda seu hat-trick e faz movimentos que abrem enormes espaços na defesa do Lens. Hoje, também é o artilheiro desta Champions League.
(a partir dos 61 minutos, Papaccioli 7: o jovem talento do Como está emocionado, e isso fica evidente. Faz ótimos movimentos e é recompensado aos 91 minutos, quando recebe de Liberali nas costas da linha defensiva e tem o prazer de marcar em sua estreia na Champions League).
Fabregas 8: Lê muito bem a partida, abre o placar logo no início e depois não tira o pé do acelerador. Neutraliza cada jogada e, também com as substituições, indica por onde atacar. Consegue até dar 30 minutos de descanso a praticamente todos os seus principais jogadores antes do próximo confronto da Serie A, contra a Inter. O recado para Chivu está dado, já que o Lens mostrou muitos dos defeitos também vistos na Inter neste início de temporada.
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