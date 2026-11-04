Risser 6: Não pôde fazer nada em 8 dos 9 gols sofridos, mas, ainda assim, consegue ser o melhor de sua equipe em campo. Ele também comete um erro no 7 a 0 de Liberali, que o surpreende no canto que defendia.

Antonio 5: Aguenta melhor do que os companheiros nos primeiros 45 minutos, mas depois se perde junto com todos os outros em um segundo tempo de terror.

Baidoo 4: Douvikas nunca dá pontos de referência, e ele fica completamente perdido. Comanda uma defesa que é furada pela direita, mas sobretudo pela esquerda.

Udol 4: Às vezes precisa sair para marcar Nico Paz, às vezes acompanhar a movimentação de Douvikas, e acaba se esquecendo de cobrir a infiltração de Da Cunha. Não se encontra durante toda a partida e, na prática, o Como avança pelo seu lado o tempo todo.

Aguilar 4,5: O belíssimo gol de primeira lhe rende um ponto a mais, mas, no fim das contas, é um dos piores de sua equipe, que se perde pelo seu lado sem jamais oferecer qualquer resistência.

Cuisance 5: Sempre fora de posição e atrasado nas jogadas, é constantemente superado. Sua única intervenção digna desse nome, que lhe rende o cartão amarelo, acontece no 8 a 1.

Haidara 5: Corre muito, mas corre incrivelmente em vão e nunca consegue conter as jogadas verticais do Como.

(a partir dos 70' Bulatovic 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)

Skoras 5: Substituído no intervalo, comete apenas uma falha ao se esquecer de acompanhar Valle no 2 a 0.

(a partir dos 46' Saud 5 assim como o companheiro que substituiu, vê o Como avançar relativamente pouco pelo seu lado e sofre menos com o que Nico Paz e companhia fazem em campo)

Thauvin 6: o mais inspirado de sua equipe, tenta finalizar, movimenta-se por toda a frente de ataque e por pouco não sofre um pênalti.

(a partir dos 70' Kadile 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)

Ivanovic 5: para ele, o lance de destaque da partida também é a cabeçada que dá em Kempf e recebe dele. Mas fica atordoado e sai no intervalo.

(a partir dos 46' Mesloub 5: assim como os companheiros de ataque, quase não recebe bolas em condições de jogar e faz muito pouco para buscá-las).

Hazard 5: Deveria ser o jogador de maior talento e qualidade depois de Thauvin, mas nunca fornece bolas em condições de serem aproveitadas.

Técnico: Cahuzac 3: Fabregas o faz dançar, e ele não encontra nenhuma forma de reagir. O resultado não só é justo como fica aquém do que se viu em campo.