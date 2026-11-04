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Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Lens x Como AO VIVO: as últimas informações sobre as escalações e uma dúvida para Fàbregas

Liga dos Campeões
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Lens x Como

Acompanhe Lens x Como, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League.

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Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

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O Como volta a sonhar na Champions League e, após vencer o Manchester United por 4 a 1, quer seguir nas primeiras posições da classificação da fase de liga de 2026/2027 em visita ao Lens, na França. A partir das 21h, no Stade Bollaert-Delelis, o time de Cesc Fabregas entra em campo como favorito pelos prognósticos e pela classificação: está a dois pontos do oitavo lugar, hoje ocupado pelo Bayern de Munique. Já os franceses têm três pontos e chegam à partida após duas derrotas seguidas, que os fizeram cair para fora da zona de playoffs.

LENS-COMO

GOLS: -

  • Lens x Como: prováveis escalações

    LENS (3-4-3): Risser; Todibo, Baidoo, Anton; Aguilar, Cuisance, Haidara, Udol; Kadile, Ivanović, Thauvin. Técnico: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Técnico: Fabregas.

  • GOLS E MELHORES LANCES

    0' Início da partida no estádio Bollaert-Delelis às 21h

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