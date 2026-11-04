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O Como volta a sonhar na Champions League e, após vencer o Manchester United por 4 a 1, quer seguir nas primeiras posições da classificação da fase de liga de 2026/2027 em visita ao Lens, na França. A partir das 21h, no Stade Bollaert-Delelis, o time de Cesc Fabregas entra em campo como favorito pelos prognósticos e pela classificação: está a dois pontos do oitavo lugar, hoje ocupado pelo Bayern de Munique. Já os franceses têm três pontos e chegam à partida após duas derrotas seguidas, que os fizeram cair para fora da zona de playoffs.

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