40' COMEMORAÇÃO EM MEMÓRIA DE JESUS DE MIGUEL - O argentino, nascido em Tenerife, comemorou de forma contida. Foi lá que, nos últimos dias, morreu o jogador do Andorra Jesus de Miguel, vítima de uma parada cardíaca durante a partida justamente contra o Tenerife. Nico Paz correu até o banco, pegou uma camisa com a foto do jogador estampada e a mostrou às câmeras.

40' GOL - O Como dá mais um show! Contra-ataque letal da equipe, com Da Cunha lançando Douvikas em profundidade. Ele abre para Nico Paz, que percebe Risser ligeiramente fora de posição e o supera com um chute forte e preciso.

32' GOL - Futebol espetacular do Genoa, que sai de Butez e chega ao gol em cinco passes. O goleiro aciona Valle pela esquerda; o lateral toca para Perrone, que gira e abre para Nico Paz pela direita. O argentino avança e cruza para a segunda trave, onde Valle aparece em velocidade e, desequilibrado, devolve de primeira, no ar, para o meio da área. Douvikas completa de perto e marca seu segundo gol.

25' CHANCE - Couto aciona Douvikas, que faz o pivô para Nico Paz. Com um domínio orientado e um 1-2, o argentino supera a defesa e fica cara a cara com Risser, mas o goleiro sai bem e impede sua tentativa de drible.

17' - Ivanovic e Kempf se chocam violentamente de cabeça, causando preocupação entre os jogadores em campo. A partida fica paralisada por pelo menos um minuto. Com a ajuda das equipes médicas, os dois se recuperam e voltam a campo.

15' PÊNALTI MARCADO E DEPOIS ANULADO PELO VAR - Thauvin chega à linha de fundo pela direita e cruza para o meio da área. Caqueret intercepta a bola com o braço aberto, mas ela bate em seu peito. O árbitro marca o pênalti, porém, após uma longa revisão, o VAR chama Saggi ao monitor, e ele anula a marcação.

7' GOL - O Como cobra o escanteio curto, e o cruzamento seguinte encontra Perrone na segunda trave. O meio-campista sobe para cabecear na direção da trave mais distante dele, a primeira do lado de onde veio o cruzamento, mas Douvikas é o mais rápido no caminho da bola e a manda para a rede.

1' - Logo de início, Thauvin recupera a bola no campo de ataque e chuta de primeira em direção ao gol defendido por Butez, que está bem posicionado e faz a defesa com facilidade.

0' A bola rola no estádio Bollaert-Delelis às 21h

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