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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Lens x Como 0 a 3 AO VIVO: show do Como, e Nico Paz também marca e dedica o gol a Jesus de Miguel

Liga dos Campeões
Como
Lens
Lens x Como

Acompanhe Lens x Como, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League.

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O Como volta a sonhar na Champions League e, após a vitória por 4 a 1 sobre o Manchester United, quer continuar nas primeiras posições da fase de liga de 2026/2027 em visita ao Lens, na França. A partir das 21h, no Stade Bollaert-Delelis, os comandados de Cesc Fabregas entram como favoritos, tanto pelos prognósticos quanto pela classificação: estão a dois pontos do oitavo lugar, hoje ocupado pelo Bayern de Munique. Já os franceses somam três pontos e chegam à partida após duas derrotas seguidas, que os fizeram cair para fora da zona de playoffs.

LENS 0 X 3 COMO

GOLS: 7' Douvikas (C), 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C)

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    40' COMEMORAÇÃO EM MEMÓRIA DE JESUS DE MIGUEL - O argentino, nascido em Tenerife, comemorou de forma contida. Foi lá que, nos últimos dias, morreu o jogador do Andorra Jesus de Miguel, vítima de uma parada cardíaca durante a partida justamente contra o Tenerife. Nico Paz correu até o banco, pegou uma camisa com a foto do jogador estampada e a mostrou às câmeras.

    40' GOL - O Como dá mais um show! Contra-ataque letal da equipe, com Da Cunha lançando Douvikas em profundidade. Ele abre para Nico Paz, que percebe Risser ligeiramente fora de posição e o supera com um chute forte e preciso.

    32' GOL - Futebol espetacular do Genoa, que sai de Butez e chega ao gol em cinco passes. O goleiro aciona Valle pela esquerda; o lateral toca para Perrone, que gira e abre para Nico Paz pela direita. O argentino avança e cruza para a segunda trave, onde Valle aparece em velocidade e, desequilibrado, devolve de primeira, no ar, para o meio da área. Douvikas completa de perto e marca seu segundo gol.

    25' CHANCE - Couto aciona Douvikas, que faz o pivô para Nico Paz. Com um domínio orientado e um 1-2, o argentino supera a defesa e fica cara a cara com Risser, mas o goleiro sai bem e impede sua tentativa de drible.

    17' - Ivanovic e Kempf se chocam violentamente de cabeça, causando preocupação entre os jogadores em campo. A partida fica paralisada por pelo menos um minuto. Com a ajuda das equipes médicas, os dois se recuperam e voltam a campo.

    15' PÊNALTI MARCADO E DEPOIS ANULADO PELO VAR - Thauvin chega à linha de fundo pela direita e cruza para o meio da área. Caqueret intercepta a bola com o braço aberto, mas ela bate em seu peito. O árbitro marca o pênalti, porém, após uma longa revisão, o VAR chama Saggi ao monitor, e ele anula a marcação.

    7' GOL - O Como cobra o escanteio curto, e o cruzamento seguinte encontra Perrone na segunda trave. O meio-campista sobe para cabecear na direção da trave mais distante dele, a primeira do lado de onde veio o cruzamento, mas Douvikas é o mais rápido no caminho da bola e a manda para a rede.

    1' - Logo de início, Thauvin recupera a bola no campo de ataque e chuta de primeira em direção ao gol defendido por Butez, que está bem posicionado e faz a defesa com facilidade.

    0' A bola rola no estádio Bollaert-Delelis às 21h

    AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O TEMPO REAL

  • Lens x Como: ficha do jogo

    Lens-Como 0-3

    Gols: 7' Douvikas (C) 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C)

    LENS (3-4-1-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara, Skoras; Thauvin; Ivanović, Hazard.

    À disposição: Gurtner, Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Titraoui, Todibo, Abdulhamid, Gradit, Kadile, Sagnan, Soares.

    Técnico: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

    À disposição: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli.

    Técnico: Fabregas.

    Árbitro: Saggi (NOR)

    Cartões amarelos: Baidoo (L)

    Expulsos: -

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