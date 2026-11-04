Gols, espetáculo, um só time em campo e, ainda por cima, fora de casa, em território adversário. O ciclone do Como de Fabregas se abateu sobre o Lens. Confira as notas da partida.
Lens-Como: as notas do CM, com show de Nico Paz e Douvikas como Del Piero. Papaccioli marca na estreia
LENS
Risser 6: Não pôde fazer nada em 8 dos 9 gols sofridos, mas, ainda assim, foi o melhor em campo de sua equipe. Ele também cometeu um erro no 7 a 0, quando Liberali o surpreendeu no canto que deveria proteger.
Antonio 5: Resistiu melhor que os companheiros nos primeiros 45 minutos, mas depois se perdeu junto com todos os outros em um segundo tempo de horror.
Baidoo 4: Douvikas nunca oferece um ponto de referência, e ele fica completamente perdido. Comanda uma defesa que é atravessada pela direita, mas principalmente pela esquerda.
Udol 4: Às vezes precisava sair para marcar Nico Paz, às vezes acompanhar a movimentação de Douvikas, tudo isso enquanto se esquecia de cobrir a infiltração de Da Cunha. Não se encontrou durante toda a partida, e o Como avançou pelo seu lado repetidamente.
Aguilar 4,5: O belo gol de primeira lhe rende um ponto a mais, mas, no fim das contas, é um dos piores de sua equipe, que se perde pelo seu lado sem oferecer resistência.
Cuisance 5: Sempre fora de posição e atrasado nas jogadas, é constantemente superado. Sua única intervenção digna desse nome, que lhe rende um cartão amarelo, vem quando o placar está em 8 a 1.
Haidara 5: Corre muito, mas corre em vão e nunca consegue conter os passes em profundidade do Como.
(a partir dos 70' Bulatovic 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)
Skoras 5: Substituído no intervalo, comete apenas um deslize ao se esquecer de acompanhar Valle no 2 a 0.
(a partir dos 46' Saud 5 assim como o companheiro que substituiu, vê o Como avançar relativamente pouco pelo seu lado e sofre menos com o que Nico Paz e seus companheiros apresentam em campo)
Thauvin 6: o mais inspirado de sua equipe, tenta finalizar, circula por todo o ataque e por pouco não sofre um pênalti.
(a partir dos 70' Kadile 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)
Ivanovic 5: para ele também, o lance de destaque da partida é a cabeçada que dá em Kempf e recebe dele. Mas fica atordoado e sai no intervalo.
(a partir dos 46' Mesloub 5: assim como os companheiros de ataque, quase não recebe bolas em condições de jogo e pouco faz para buscá-las).
Hazard 5: Deveria ser o jogador de maior talento e qualidade depois de Thauvin, mas dele nunca saem bolas em condições de jogo.
Técnico: Cahuzac 3: Fabregas o faz dançar rumba, e ele não encontra nenhuma maneira de reagir. O resultado não só é justo como a diferença no placar é até menor do que o visto em campo.
COMO
Butez 6: Atento nas poucas finalizações do Lens, mostra habilidade com os pés ao buscar os atacantes de Fabregas com lançamentos longos. Nada pôde fazer no gol de primeira de Aguilar.
Couto 6,5: Paradoxalmente, teve uma partida de observador atento. Pelo seu lado, o Lens nunca se lança ao ataque, e ele até teria mais liberdade do que aproveita. Sempre que pode, busca o passe em profundidade, mas sem abrir pelo lado e acabando por ocupar o espaço de Nico Paz.
Ramon 7: Douvikas rouba dele, na pequena área, o gol que abre o jogo, mas, mais uma vez, ele confirma seu domínio nas duas áreas. Também mostra qualidade no passe, como no lançamento que deixa Liberali na cara do gol para fazer o 7 a 1
Kempf 7: O lance infeliz que parecia marcar sua partida era a cabeçada que deu e recebeu no choque com Ivanovic. No restante, não erra nada na marcação e usa a cabeça na área adversária para marcar, girando o corpo, o belo gol do 5 a 0 momentâneo.
(aos 72 minutos, Smolcic 6: entra, e o Como diminui o ritmo e controla o jogo)
Valle 7: Bem na cobertura, é brilhante na jogada do 2 a 0, que começa com ele na defesa e termina com sua assistência para Douvikas só empurrar para o gol.
Milla 7: Rege o ritmo, as acelerações e a circulação da bola de uma orquestra que não erra nada, sem sequer chamar a atenção. Simples e eficiente
(aos 58 minutos, Ricci 6,5: assim como os companheiros, faz sua parte sem falhas e sem chamar a atenção)
Perrone 7: É de sua cabeçada que nasce o gol do 1 a 0, que abre o placar e desestabiliza o Lens. Também participa de todas as jogadas ofensivas perigosas do Como sem chamar a atenção e acrescenta força física nas disputas pelo meio.
Da Cunha 7,5: A personalidade, a qualidade e a coragem de sempre com a bola nos pés. Também é lúcido na defesa e tem mais uma satisfação diante do gol ao marcar o 4 a 0.
(aos 58 minutos, Liberali 8: também marca um gol e dá duas assistências para acionar Baturina e Papaccioli entre as linhas. O talento cresce cada vez mais)
Nico Paz 8,5: Atuação monstruosa do argentino, que, com sua marca registrada, a finta de corpo seguida do drible, desestabiliza sozinho metade da defesa do Lens. Dele sai o cruzamento que dá início à jogada do 1 a 0. Soma duas assistências e um gol. Fenômeno.
(aos 58 minutos, Baturina 7: substitui o melhor em campo, mas não quer ficar atrás e também é muito competente ao bater Risser para fazer o 8 a 1)
Caqueret 6,5: O menos explosivo e o menos envolvido na predominante fase ofensiva do Como, mas ainda assim faz sua parte
Douvikas 8: Quatro gols em quatro jogos, os quatro primeiros do Como na Champions League, já são um recorde para o atacante grego, que iguala uma marca gravada na história por um grande ex-jogador do nosso futebol, Alessandro Del Piero (em 1995/96, marcou nos cinco primeiros jogos da primeira participação da Juventus na Champions League desde que a competição recebeu esse nome). Também completa seu hat-trick e faz movimentações que abrem enormes espaços na defesa do Lens. Até o momento, é também o artilheiro desta Champions League.
(aos 61 minutos, Papaccioli 7: a emoção do jovem talento do Como é visível. Faz ótimas movimentações, e a recompensa chega aos 91 minutos, quando recebe de Liberali nas costas da linha defensiva e tem o prazer de marcar em sua estreia na Champions League).
Fabregas 8: Lê muito bem o jogo, abre o placar logo no início e depois não tira o pé do acelerador. Anula cada jogada do adversário e indica onde atacar também com as substituições. Consegue até dar 30 minutos de descanso a praticamente todos os seus principais jogadores de olho no próximo confronto da Serie A contra a Inter. O recado a Chivu está dado, já que o Lens mostrou muitos defeitos também vistos na Inter neste início de temporada.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.