Risser 6: Não pôde fazer nada em 8 dos 9 gols sofridos, mas, ainda assim, foi o melhor em campo de sua equipe. Ele também cometeu um erro no 7 a 0, quando Liberali o surpreendeu no canto que deveria proteger.

Antonio 5: Resistiu melhor que os companheiros nos primeiros 45 minutos, mas depois se perdeu junto com todos os outros em um segundo tempo de horror.

Baidoo 4: Douvikas nunca oferece um ponto de referência, e ele fica completamente perdido. Comanda uma defesa que é atravessada pela direita, mas principalmente pela esquerda.

Udol 4: Às vezes precisava sair para marcar Nico Paz, às vezes acompanhar a movimentação de Douvikas, tudo isso enquanto se esquecia de cobrir a infiltração de Da Cunha. Não se encontrou durante toda a partida, e o Como avançou pelo seu lado repetidamente.

Aguilar 4,5: O belo gol de primeira lhe rende um ponto a mais, mas, no fim das contas, é um dos piores de sua equipe, que se perde pelo seu lado sem oferecer resistência.

Cuisance 5: Sempre fora de posição e atrasado nas jogadas, é constantemente superado. Sua única intervenção digna desse nome, que lhe rende um cartão amarelo, vem quando o placar está em 8 a 1.

Haidara 5: Corre muito, mas corre em vão e nunca consegue conter os passes em profundidade do Como.

(a partir dos 70' Bulatovic 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)

Skoras 5: Substituído no intervalo, comete apenas um deslize ao se esquecer de acompanhar Valle no 2 a 0.

(a partir dos 46' Saud 5 assim como o companheiro que substituiu, vê o Como avançar relativamente pouco pelo seu lado e sofre menos com o que Nico Paz e seus companheiros apresentam em campo)

Thauvin 6: o mais inspirado de sua equipe, tenta finalizar, circula por todo o ataque e por pouco não sofre um pênalti.

(a partir dos 70' Kadile 5,5: tem a sorte de entrar quando o Como diminui o ritmo)

Ivanovic 5: para ele também, o lance de destaque da partida é a cabeçada que dá em Kempf e recebe dele. Mas fica atordoado e sai no intervalo.

(a partir dos 46' Mesloub 5: assim como os companheiros de ataque, quase não recebe bolas em condições de jogo e pouco faz para buscá-las).

Hazard 5: Deveria ser o jogador de maior talento e qualidade depois de Thauvin, mas dele nunca saem bolas em condições de jogo.

Técnico: Cahuzac 3: Fabregas o faz dançar rumba, e ele não encontra nenhuma maneira de reagir. O resultado não só é justo como a diferença no placar é até menor do que o visto em campo.