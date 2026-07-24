Marco Canoniero
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Lenda do Bayern de Munique é confirmada como novo técnico da Bélgica e nomeia ex-jogador do Chelsea e do Liverpool como assistente
Van Bommel assume o cargo de técnico da Bélgica
Van Bommel foi oficialmente nomeado o novo técnico da seleção belga, com um contrato de dois anos que se estende até a Euro 2028. Ao confirmar a nomeação em seu site oficial, a Federação Belga de Futebol declarou: “A Real Federação Belga de Futebol tem o prazer de anunciar que Mark van Bommel (49 anos) se tornará o novo técnico dos Diabos Vermelhos a partir de 15 de agosto de 2026.”
O ex-capitão do Bayern substitui Garcia, que se despediu da federação após a eliminação dos Diabos Vermelhos nas quartas de final da Copa do Mundo. Para reforçar sua comissão técnica, Van Bommel trouxe três assistentes experientes, incluindo o ex-ponta do Chelsea e do Liverpool, Zenden.
- DeFodi Images
Dupla animada com o novo projeto
O diretor esportivo da RBFA, Vincent Mannaert, recebeu calorosamente a chegada do técnico e de sua comissão técnica, afirmando: “Estou muito satisfeito que Mark van Bommel e seus assistentes tenham aceitado nosso desafio.
“Eles estão motivados e são ambiciosos, e estou convencido de que, graças à sua experiência internacional como técnico e jogador, serão capazes de ajudar perfeitamente nossos ‘Diabos Vermelhos’ a continuar crescendo, alcançar resultados e aproveitar plenamente seu potencial, tanto individual quanto coletivamente.”
Por sua vez, Van Bommel expressou seu orgulho por ter sido escolhido para assumir o cargo de técnico da seleção belga, dizendo: “É uma grande honra tornar-me técnico da seleção da Bélgica. Gostaria de agradecer à Real Federação Belga de Futebol pela confiança que depositaram em mim.
“A Bélgica conta com jogadores excepcionais e um enorme potencial. Juntamente com minha comissão técnica, queremos construir uma equipe disciplinada, ambiciosa e corajosa o suficiente para competir com os melhores.
“O sucesso nunca é garantido, mas o trabalho árduo, a honestidade e a dedicação sim. Vamos dar tudo de nós para ajudar essa equipe a melhorar a cada dia e deixar o povo belga orgulhoso. Estou ansioso para conhecer os jogadores, a comissão técnica e os torcedores e começar esse novo capítulo juntos.”
O sucesso em Antuérpia reforça suas credenciais
A nomeação do holandês ressalta a ambição da Bélgica de se manter competitiva no mais alto nível do futebol internacional após a gestão de Garcia, que rendeu 12 vitórias em 20 partidas. Van Bommel possui um histórico impressionante na gestão de clubes, tendo, principalmente, feito história ao levar o Royal Antwerp à conquista da dobradinha de campeonato e copa nacional na temporada 2022-23. Sua vasta experiência como jogador de elite no PSV, Barcelona, Bayern e AC Milan é considerada um trunfo essencial para liderar a próxima geração da Bélgica.
- Pro Shots
O jogo da Liga das Nações está por vir
Van Bommel assumirá oficialmente o cargo no próximo mês, antes de comandar a equipe na próxima campanha da Liga das Nações da UEFA. O ex-técnico do Wolfsburg tem a missão de estabelecer rapidamente uma estrutura disciplinada e competitiva para maximizar o potencial do elenco. Seu primeiro grande desafio será uma partida fora de casa, no dia 25 de setembro, contra a Itália, seleção que recentemente recusou a proposta de Pep Guardiola.
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