Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1073126412.jpgMarco Canoniero
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lenda do Bayern de Munique é confirmada como novo técnico da Bélgica e nomeia ex-jogador do Chelsea e do Liverpool como assistente

Bélgica
Copa do Mundo
M. van Bommel
R. Garcia

A Federação Belga de Futebol (RBFA) nomeou o ex-meio-campista do Bayern de Munique, Mark van Bommel, como novo técnico dos Diabos Vermelhos. O holandês de 49 anos assume o cargo após a saída de Rudi Garcia, que deixou o cargo após a Copa do Mundo, e traz o ex-ponta do Chelsea e do Liverpool, Boudewijn Zenden, para integrar sua comissão técnica.

  • Van Bommel assume o cargo de técnico da Bélgica

    Van Bommel foi oficialmente nomeado o novo técnico da seleção belga, com um contrato de dois anos que se estende até a Euro 2028. Ao confirmar a nomeação em seu site oficial, a Federação Belga de Futebol declarou: “A Real Federação Belga de Futebol tem o prazer de anunciar que Mark van Bommel (49 anos) se tornará o novo técnico dos Diabos Vermelhos a partir de 15 de agosto de 2026.”

    O ex-capitão do Bayern substitui Garcia, que se despediu da federação após a eliminação dos Diabos Vermelhos nas quartas de final da Copa do Mundo. Para reforçar sua comissão técnica, Van Bommel trouxe três assistentes experientes, incluindo o ex-ponta do Chelsea e do Liverpool, Zenden.

    • Publicidade
  • imago-sport-1061021551.jpgDeFodi Images

    Dupla animada com o novo projeto

    O diretor esportivo da RBFA, Vincent Mannaert, recebeu calorosamente a chegada do técnico e de sua comissão técnica, afirmando: “Estou muito satisfeito que Mark van Bommel e seus assistentes tenham aceitado nosso desafio.

    “Eles estão motivados e são ambiciosos, e estou convencido de que, graças à sua experiência internacional como técnico e jogador, serão capazes de ajudar perfeitamente nossos ‘Diabos Vermelhos’ a continuar crescendo, alcançar resultados e aproveitar plenamente seu potencial, tanto individual quanto coletivamente.”

    Por sua vez, Van Bommel expressou seu orgulho por ter sido escolhido para assumir o cargo de técnico da seleção belga, dizendo: “É uma grande honra tornar-me técnico da seleção da Bélgica. Gostaria de agradecer à Real Federação Belga de Futebol pela confiança que depositaram em mim.

    “A Bélgica conta com jogadores excepcionais e um enorme potencial. Juntamente com minha comissão técnica, queremos construir uma equipe disciplinada, ambiciosa e corajosa o suficiente para competir com os melhores.

    “O sucesso nunca é garantido, mas o trabalho árduo, a honestidade e a dedicação sim. Vamos dar tudo de nós para ajudar essa equipe a melhorar a cada dia e deixar o povo belga orgulhoso. Estou ansioso para conhecer os jogadores, a comissão técnica e os torcedores e começar esse novo capítulo juntos.”

  • O sucesso em Antuérpia reforça suas credenciais

    A nomeação do holandês ressalta a ambição da Bélgica de se manter competitiva no mais alto nível do futebol internacional após a gestão de Garcia, que rendeu 12 vitórias em 20 partidas. Van Bommel possui um histórico impressionante na gestão de clubes, tendo, principalmente, feito história ao levar o Royal Antwerp à conquista da dobradinha de campeonato e copa nacional na temporada 2022-23. Sua vasta experiência como jogador de elite no PSV, Barcelona, Bayern e AC Milan é considerada um trunfo essencial para liderar a próxima geração da Bélgica.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080204846.jpgPro Shots

    O jogo da Liga das Nações está por vir

    Van Bommel assumirá oficialmente o cargo no próximo mês, antes de comandar a equipe na próxima campanha da Liga das Nações da UEFA. O ex-técnico do Wolfsburg tem a missão de estabelecer rapidamente uma estrutura disciplinada e competitiva para maximizar o potencial do elenco. Seu primeiro grande desafio será uma partida fora de casa, no dia 25 de setembro, contra a Itália, seleção que recentemente recusou a proposta de Pep Guardiola.