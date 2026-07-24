Lenda do Bayern de Munique é confirmada como novo técnico da Bélgica e nomeia ex-jogador do Chelsea e do Liverpool como assistente

O diretor esportivo da RBFA, Vincent Mannaert, recebeu calorosamente a chegada do técnico e de sua comissão técnica, afirmando: “Estou muito satisfeito que Mark van Bommel e seus assistentes tenham aceitado nosso desafio.

“Eles estão motivados e são ambiciosos, e estou convencido de que, graças à sua experiência internacional como técnico e jogador, serão capazes de ajudar perfeitamente nossos ‘Diabos Vermelhos’ a continuar crescendo, alcançar resultados e aproveitar plenamente seu potencial, tanto individual quanto coletivamente.”

Por sua vez, Van Bommel expressou seu orgulho por ter sido escolhido para assumir o cargo de técnico da seleção belga, dizendo: “É uma grande honra tornar-me técnico da seleção da Bélgica. Gostaria de agradecer à Real Federação Belga de Futebol pela confiança que depositaram em mim.

“A Bélgica conta com jogadores excepcionais e um enorme potencial. Juntamente com minha comissão técnica, queremos construir uma equipe disciplinada, ambiciosa e corajosa o suficiente para competir com os melhores.

“O sucesso nunca é garantido, mas o trabalho árduo, a honestidade e a dedicação sim. Vamos dar tudo de nós para ajudar essa equipe a melhorar a cada dia e deixar o povo belga orgulhoso. Estou ansioso para conhecer os jogadores, a comissão técnica e os torcedores e começar esse novo capítulo juntos.”