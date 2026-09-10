Lenda da Itália elogia a “classe” do Arsenal e explica por que Martin Odegaard está prosperando sob o comando de Mikel Arteta

O Arsenal começou perfeitamente sua nova campanha na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira. O time de Arteta garantiu uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Napoli no Stadio Diego Armando Maradona.

O Arsenal busca dar a volta por cima na Europa depois de bater na trave na última temporada. A equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain na final, em Budapeste, mas mostrou sua força diante do gigante da Serie A.

Odegaard foi o nome do jogo. O internacional norueguês marcou o gol da vitória no segundo tempo para premiar os visitantes por uma atuação dominante na Itália.