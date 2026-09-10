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Lenda da Itália elogia a “classe” do Arsenal e explica por que Martin Odegaard está prosperando sob o comando de Mikel Arteta
Arsenal conquista Nápoles na Europa
O Arsenal começou perfeitamente sua nova campanha na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira. O time de Arteta garantiu uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Napoli no Stadio Diego Armando Maradona.
O Arsenal busca dar a volta por cima na Europa depois de bater na trave na última temporada. A equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain na final, em Budapeste, mas mostrou sua força diante do gigante da Serie A.
Odegaard foi o nome do jogo. O internacional norueguês marcou o gol da vitória no segundo tempo para premiar os visitantes por uma atuação dominante na Itália.
- AFP
Del Piero elogia o domínio do Arsenal
A lenda da Itália Del Piero foi rápida em destacar o abismo de qualidade entre os dois times. Trabalhando como comentarista da Sky Sports Italia, o ex-atacante elogiou as qualidades físicas do Arsenal e seu estilo de jogo incansável.
Ele observou que os visitantes controlaram completamente o ritmo da partida. Del Piero explicou: "O Napoli era quem estava cansado aos 80 minutos, não o Arsenal, porque o Arsenal ficou mais com a bola, dado seu estilo de jogo"
Odegaard prospera no sistema do Arsenal
Odegaard está desfrutando de um excelente início de nova temporada, recuperando-se das dificuldades de forma e condição física durante a campanha vitoriosa pelo título na temporada passada. Del Piero acredita que a organização tática do Arsenal permite perfeitamente que o norueguês cause estragos.
"Jogadores como Odegaard prosperam em um jogo como esse, depois de terem tido um ano incrível", observou Del Piero. "Do ponto de vista psicológico, algo entra em jogo aí. Não é apenas cansaço, mas o estilo de jogo, o posicionamento, a confiança e a qualidade de jogadores mais consolidados, por um lado."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o time de Arteta?
O Arsenal buscará levar de volta para a competição doméstica neste fim de semana o embalo conquistado na Europa. O time londrino viaja para enfrentar o Sunderland na noite de sábado, dando sequência à sua busca por mais títulos.
Enquanto isso, a equipe volta a atuar pela Liga dos Campeões em 13 de outubro. O Lille, da França, será o visitante no norte de Londres. O Arsenal estará ansioso para garantir mais três pontos e consolidar seu status como um dos primeiros candidatos ao título europeu.
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