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Legacy England 2002 GFXGetty/GOAL
James Westwood

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LEGADO: Como os “perdedores egocêntricos” da Inglaterra desperdiçaram sua maior chance de conquistar o segundo título da Copa do Mundo em 2002 - e as lições que Thomas Tuchel precisa aprender

Legacy
Copa do Mundo
Inglaterra
Especiais e Opinião

Esta é a “Legacy”, a série de reportagens e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das seleções que definem o futebol mundial. Nesta semana, analisamos o que a Inglaterra precisa aprender com o fracasso em conquistar a glória em 2002 e por que a tarefa que Thomas Tuchel tem pela frente não se resume a táticas, mas sim à confiança, à identidade e à coragem no maior palco do futebol.

A Inglaterra só tem vivido decepções na Copa do Mundo desde seu histórico título em casa, em 1966. Os Três Leões foram derrotados pela Argentina e pela “Mão de Deus” de Diego Maradona nas quartas de final de 1986, antes de serem eliminados nas semifinais quatro anos depois pela Alemanha, após uma exaustiva batalha na prorrogação. Essas mesmas duas seleções infligiram derrotas nas oitavas de final em 1998 e 2010, respectivamente, enquanto Portugal levou a melhor sobre a Inglaterra nas quartas de final de 2006.

Uma sensação de verdadeira confiança finalmente retornou em 2018 sob o comando de Sir Gareth Southgate, quando a Inglaterra superou as expectativas ao chegar às semifinais, mas decepcionou novamente em 2022 após ser considerada uma das favoritas do torneio, caindo por 2 a 1 nas quartas de final para a França em uma partida marcada pelo pior pênalti da carreira de Harry Kane.

A Inglaterra teve 11 chances de levantar o famoso troféu de ouro novamente, não tendo conseguido se classificar para o torneio apenas em 1974, 1978 e 1994, com uma vergonhosa eliminação na fase de grupos em 2014 marcando seu pior desempenho em uma Copa do Mundo moderna. A má sorte inegavelmente teve seu papel, mas cada geração de jogadores se decepcionou de alguma forma, seja por congelar nos momentos mais importantes ou por não conseguir transferir o desempenho dos clubes para o cenário internacional.

Em 2002, foi uma combinação imperdoável de ambos os fatores. Aquele deveria ter sido o ano em que o futebol “voltaria para casa” pela segunda vez. Esses eram certamente os sentimentos do técnico Sven-Goran Eriksson depois que sua equipe voltou da Coreia do Sul e do Japão abatida e derrotada.

“A única coisa que sempre dissemos aos jogadores era que, com a equipe que temos, não devemos ter medo de ninguém e, se tivermos um pouco de sorte, poderíamos chegar até o fim”, disse ele. “Ainda acho que poderíamos ter conseguido.”

Mas eles estavam com medo. Na verdade, talvez tenha sido um dos piores casos de medo paralisante que já afetou uma seleção de elite na história do futebol internacional. E para que o atual time de Thomas Tuchel consiga o que a equipe de Eriksson não conseguiu há 24 anos, é preciso levar em conta as lições daquela incursão fracassada no Extremo Oriente.

  • England v Greece 2002 World Cup QualifierHulton Archive

    Classificação emocionante

    Eriksson assumiu inicialmente o comando da seleção inglesa em um momento em que a equipe se encontrava em total desorganização. Os Três Leões foram eliminados da Euro 2000 na fase de grupos antes de estrearem na campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2002 com uma derrota por 1 a 0 para a Alemanha no último jogo disputado no antigo Wembley. Após o apito final, o então diretor da Federação Inglesa de Futebol (FA), David Davies, arrastou o técnico Kevin Keegan para um cubículo do banheiro para tentar convencê-lo a não se demitir, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. 

    "Você não vai me fazer mudar de ideia", Keegan teria dito. "Estou fora. Não estou à altura. Vou falar com a imprensa para dizer que não estou à altura. Não consigo motivar os jogadores. Não consigo extrair desses jogadores o extra de que preciso.” Fiel à sua palavra, o querido ícone do Liverpool renunciou, mais tarde descrevendo seu mandato de 20 meses com a seleção nacional como “sem alma”.

    Aos olhos de muitos, a Inglaterra havia atingido o fundo do poço, e a FA decidiu que era necessário um vencedor inveterado para reverter a situação. Entra em cena Eriksson, considerado um dos melhores treinadores da Europa após levar a Lazio ao título da Série A de 1999-2000. Ainda havia muito ceticismo por parte do público quando o sereno sueco foi nomeado o primeiro técnico estrangeiro da história da Inglaterra, mas ele conquistou a maioria ao vencer seus cinco primeiros jogos, uma mistura de amistosos e eliminatórias contra Espanha, Finlândia, Albânia, México e Grécia.

    Eriksson então arquitetou uma das melhores atuações de todos os tempos na vitória por 5 a 1 sobre a Alemanha no Olympiastadion, em Munique, com Michael Owen marcando um hat-trick inesquecível. Foi um resultado que causou comoção no futebol internacional, e a Inglaterra seguiu com uma vitória fácil por 2 a 0 em casa contra a Albânia quatro dias depois, o que a deixou precisando apenas igualar o resultado da Alemanha na última rodada das eliminatórias para terminar na liderança do grupo.

    Eles cumpriram essa missão, mas foi um processo agonizante e dramático, em vez do caminho direto que deveria ter sido. A Grécia surpreendeu os Três Leões ao abrir e manter uma vantagem de 2 a 1 no Old Trafford até o terceiro minuto dos acréscimos, quando David Beckham, do Manchester United, se preparou para empatar com uma sensacional cobrança de falta de 30 metros. Com a Finlândia empatando com a Alemanha em 0 a 0, aquele gol mágico provou ser suficiente para garantir a vaga automática da Inglaterra na primeira Copa do Mundo disputada na Ásia.

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  • David BeckhamGetty Images Sport

    As lesões pesam

    A euforia gerada pela goleada sobre a Alemanha e pelo gol de Beckham contra a Grécia, que se tornou instantaneamente icônico, logo deu lugar à apreensão, pois a Inglaterra foi sorteada para o temido “Grupo da Morte” do torneio de 2002, ao lado de velhos rivais como a Argentina, a Suécia natal de Eriksson e a Nigéria, um adversário potencialmente difícil.

    Para piorar a situação, Beckham, Gary Neville e Steven Gerrard sofreram lesões graves no final da temporada dos clubes, e Eriksson viu-se estampado nas primeiras e últimas páginas dos jornais britânicos por ter traído sua namorada de longa data, Nancy Dell'Olio, com a apresentadora de televisão Ulrika Jonsson.

    Temía-se que a vida pessoal de Eriksson pudesse atrapalhar os preparativos da Inglaterra, e sua seleção final do elenco recebeu muitas críticas. Ele optou por Wes Brown e Danny Mills em vez de Jamie Carragher e Phil Neville na defesa, deixou Steve McManaman e Frank Lampard de fora do meio-campo e escalou apenas cinco atacantes, com Andy Cole anunciando sua aposentadoria do futebol internacional após ter sido preterido.

    "Há uma grande preocupação sobre de onde virão os gols", disse o ex-comentarista da Sky Sports e jogador da seleção da Escócia Andy Gray na BBC Radio Five Live. "Se Michael Owen não estiver em forma, então onde está seu substituto? Quem vai fazer isso se Michael não fizer?"

    Eriksson foi considerado muito cauteloso ao escalar oito defensores, mas assumiu um grande risco ao incluir Beckham, que recebeu um prazo de recuperação de seis a oito semanas após fraturar o pé na vitória do United sobre o Deportivo La Coruña pela Liga dos Campeões no início de abril.

    A recuperação do capitão e o significado da palavra “metatarso” foram analisados minuciosamente pelos torcedores e pela mídia até o grande pontapé inicial e mesmo depois. Gary Neville e Gerrard, porém, não conseguiram superar a dor para jogar, e o substituto deste último, Danny Murphy, também fraturou o pé apenas oito dias antes da estreia da Inglaterra, com Trevor Sinclair, do West Ham, sendo convocado para ocupar sua vaga. Kieron Dyer e Nicky Butt também estavam lidando com contusões, levando alguns especialistas a afirmar que a campanha estava condenada ao fracasso antes mesmo de começar.

  • Michael Owen of EnglandGetty Images Sport

    Escapou por pouco

    Ainda assim, Eriksson não carecia de qualidade. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves e Teddy Sheringham completavam a lista de nomes conhecidos ao lado de Beckham e Gary Neville, enquanto Owen, Rio Ferdinand e Ashley Cole lideravam a safra de jovens talentos da Inglaterra.

    A primeira partida, contra uma seleção sueca mediana, ofereceu uma oportunidade para os Três Leões mostrarem sua força subestimada. Infelizmente, eles não aproveitaram. Um Beckham ainda não totalmente recuperado, exibindo um característico moicano loiro, justificou sua escalação inicial com um escanteio preciso para Campbell cabecear e colocar a equipe de Eriksson na frente nos primeiros 25 minutos. Mas, em vez de pressionar a partir daí, a Inglaterra recuou e convidou a pressão.

    Niclas Alexandersson aproveitou um péssimo desvio de Mills para marcar o gol de empate, e a Suécia dominou o restante do segundo tempo, com Teddy Lucic e Henrik Larsson chegando perto de marcar o gol da vitória. A Inglaterra segurou o empate em 1 a 1, mas foi uma sorte, e o clima no vestiário era sombrio, sobretudo porque a Argentina havia vencido sua estreia contra a Nigéria por 1 a 0 no início do dia.

    Eriksson, porém, não se desanimou: “Quando você está ganhando por 1 a 0 e depois empata, parece que perdeu. Não se deve sentir assim, mas era esse o clima no vestiário após o jogo, então eu disse a eles que não estávamos em um funeral. Acabamos de começar a Copa do Mundo e, claro, ainda podemos passar de fase. Tudo ainda é possível, pois a disputa está muito acirrada.”

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    Vingança

    Como era de se esperar, a Inglaterra deu uma resposta contundente em sua segunda partida contra a Argentina, mas o apelo motivacional de Eriksson pouco teve a ver com isso. Quatro anos após a dolorosa derrota nos pênaltis para a Argentina na França, o desejo de vingança impulsionou a equipe — e, principalmente, Beckham, que foi expulso no início do segundo tempo, com o placar em 2 a 2, por dar um chute em Diego Simeone.

    Desde o início, no Sapporo Dome, no Japão, houve uma ferocidade no jogo da Inglaterra que, infelizmente, nunca mais se repetiu na era Eriksson. Os Três Leões superaram a Argentina em luta e em jogo em um primeiro tempo eletrizante, e abriram o placar quando Owen habilmente sofreu uma falta de Mauricio Pochettino dentro da área.

    Beckham pegou a bola e enfrentou todos os seus demônios na situação mais pressionada que se pode imaginar. Teria sido fácil ceder, mas, assim como fez na partida das eliminatórias contra a Grécia, o resiliente meio-campista respirou fundo e se concentrou exclusivamente em acertar a técnica, mandando um chute rasteiro no centro do gol que foi tão rápido que o goleiro argentino Pablo Cavallero pareceu piscar e perder a bola.

    Foi um momento de grande catarse para Beckham e sinalizou a chegada da Inglaterra como uma força nesta Copa do Mundo. A Argentina jogou tudo o que tinha contra seus rivais no segundo tempo, mas não encontrou caminho para o gol, com Ferdinand e Campbell simbolizando o espírito inquebrantável do grupo com uma série de bloqueios, interceptações e desarmes cruciais. A Inglaterra conquistou a vitória e a vingança que tanto desejava e, quando chegou a notícia da vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Nigéria, soube que um empate na última partida da fase de grupos garantiria a classificação para as oitavas de final.

  • English players defender Trevor Sinclair (L) and fAFP

    Empate seguido de uma aula de mestre

    A Inglaterra conquistou o ponto de que precisava ao empatar em 0 a 0 com a Nigéria, mas perdeu a liderança do grupo depois que a Suécia empatou em 1 a 1 com a Argentina. Ainda mais preocupante foi o desempenho apático dos jogadores sob um calor exaustivo e a falta de eficácia no terço final do campo.

    Em vez de um confronto mais favorável (no papel) contra o Senegal, a Dinamarca agora se interpunha no caminho da Inglaterra rumo às quartas de final. Os dinamarqueses haviam liderado o Grupo A à frente do Senegal e conquistado vitórias surpreendentes sobre o Uruguai e a França, então campeã, marcando cinco gols no total.

    Esperava-se uma noite difícil no Estádio Big Swan, em Niigata, e os torcedores estavam nervosos. Mas não precisavam se preocupar. A Inglaterra saiu com tudo e rompeu a defesa da Dinamarca logo aos cinco minutos, com Beckham dando mais uma assistência de escanteio para Ferdinand cabecear no segundo poste (ajudado pela falha catastrófica do goleiro adversário, Thomas Sorensen).

    Owen marcou o segundo com uma finalização típica de artilheiro, antes de Emile Heskey chutar com força para marcar o terceiro da Inglaterra pouco antes do intervalo, após mais uma boa jogada de Beckham. Foi uma exibição quase impecável no primeiro tempo, caracterizada por trocas de passes precisas e pressão agressiva.

    Os jogadores de Eriksson conquistaram uma vitória tranquila por 3 a 0 nos segundos 45 minutos, garantindo um confronto sensacional nas quartas de final contra o Brasil, que foi muito menos impressionante em sua partida pelas oitavas de final. A Bélgica perdeu por 2 a 0 para a Seleção, mas criou chances suficientes para vencer o jogo e controlou o meio-campo durante grande parte da partida. Os Três Leões tinham as armas necessárias para fazer a seleção tetracampeã pagar caro se repetisse esses erros, com até mesmo a lenda brasileira Pelé admitindo à BBC Sport que “se a Inglaterra conseguir manter a calma e a disciplina, vai vencer o jogo”.

  • Sven Goran Eriksson of EnglandGetty Images Sport

    Erros de principiante

    O confronto entre Inglaterra e Brasil teve início no meio da tarde, com temperaturas escaldantes de 28 °C e umidade de 57% no interior do Estádio de Yokohama. Essas condições favoreceram a equipe de Luís Felipe Scolari, o que ficou evidente no desempenho do Brasil no início da partida, quando a seleção brasileira praticamente confinou a Inglaterra à sua área e movimentou a bola com confiança.

    No entanto, com o colossal Campbell ditando o ritmo na defesa, a Inglaterra conseguiu neutralizar o ilustre ataque da Seleção e parecia perigosa nos contra-ataques. Aos 23 minutos, um desses contra-ataques levou Heskey a lançar uma bola em profundidade para Owen. O passe saiu um pouco desviado e deveria ter sido neutralizado por Lúcio, mas o primeiro toque fraco do zagueiro brasileiro caiu direto nos pés de Owen, que dominou a bola antes de, com habilidade, chutar por cima do goleiro no canto oposto.

    O Brasil ficou atordoado e, de repente, a previsão de Pelé antes da partida parecia realista. Mas a Inglaterra precisava avançar em vez de recuar, como fez contra a Suécia na primeira rodada. Os sul-americanos estavam abalados e à mercê dos ingleses.

    Infelizmente, porém, esse nunca foi o estilo de Eriksson. Ele instruiu sua equipe a recuar e proteger a vantagem até o intervalo, o que permitiu ao Brasil recuperar rapidamente a confiança. Faltando apenas alguns segundos para o apito, o inevitável aconteceu.

    Uma sequência de erros infantis que levou ao empate começou quando Beckham, claramente consciente de ter levado uma pancada no pé fraco, saiu de uma disputa com Roberto Carlos. Roque Júnior então deu um passe fraco para o meio-campo que Scholes deveria ter pegado, mas a bola foi tirada de seus pés por Kleberson, e a bola sobrou para Ronaldinho avançar.

    O maestro de sorriso largo então fez um rápido drible para passar por Cole, que havia saído da posição e deixado Campbell exposto, antes de passar a bola para Rivaldo, que mandou um belo chute de primeira que Seaman foi lento demais para defender. A Inglaterra, inexplicavelmente, deu ao Brasil uma chance de voltar ao jogo e, como se viu, Eriksson não tinha um plano B.

  • TOPSHOT-WC2002-ENG-BRA-SEAMAN-BECKHAMAFP

    Humilhado

    Segundo Southgate, o técnico sueco também não conseguiu motivar os jogadores com seu discurso no intervalo. O zagueiro, que não chegou a entrar em campo, comentou ao relembrar a partida anos depois: “Esperávamos um Winston Churchill e, em vez disso, tivemos um Iain Duncan Smith.”

    De fato, Eriksson não fez nenhuma alteração no elenco no intervalo e manteve seu sistema pragmático 4-4-2. A Inglaterra voltou em campo sem nenhuma urgência extra e o Brasil assumiu total controle das ações. Cinco minutos após o reinício, eles já estavam na frente.

    Desta vez, apenas um homem foi responsável pelo gol sofrido. Quando o Brasil ganhou uma falta a cerca de 42 metros do gol, na lateral direita, não parecia haver muito perigo. Mas assim que a bola saiu do pé de Ronaldinho, Seaman entrou em pânico.

    Acabou sendo um chute em vez de um lançamento na área, e o goleiro da Inglaterra calculou mal a trajetória da bola. A bola passou por cima de sua cabeça e bateu na rede interna antes mesmo que ele conseguisse esticar o braço, e Ronaldinho já havia corrido para a pista de atletismo que circunda o campo para comemorar com seus companheiros quando Seaman finalmente recuperou a bola.

    “Cafu tinha me dito que o Seaman sai da linha e que muitas vezes fica um espaço entre ele e o gol”, disse Ronaldinho mais tarde, referindo-se ao veterano capitão do Brasil. “Segui o conselho dele e procurei esse espaço para surpreendê-lo e marcar. Tentei passar por cima da cabeça dele e tive sorte.”

    Seaman ficou completamente humilhado e a Inglaterra deixou a cabeça cair. Ainda faltavam 40 minutos, mas o Brasil já havia vencido a batalha psicológica. Mesmo depois de Ronaldinho ter recebido um cartão vermelho direto por uma entrada alta em Mills aos 30 minutos do segundo tempo, não houve nenhuma mudança real no ritmo do jogo, já que a Seleção continuou a dominar a posse de bola e a Inglaterra recorreu a uma estratégia desesperada de jogadas longas que foi facilmente neutralizada.

    O apito final não interrompeu nenhum cerco tardio ao gol do Brasil; simplesmente pôs fim ao sofrimento da Inglaterra.

  • A dejected David Beckham of EnglandGetty Images Sport

    Falta de confiança

    Embora seja verdade que a Inglaterra tenha sido prejudicada pelo calor e pelas lesões, foi a falta de ambição que, em última análise, levou à sua derrota na Coreia do Sul e no Japão. Eriksson foi excessivamente cauteloso e muitos dos grandes nomes desapareceram quando as coisas ficaram difíceis.

    O Brasil não precisou fazer nada de especial, simplesmente queria mais a vitória. Essa enorme diferença de mentalidade talvez tenha sido melhor resumida pela reação de Owen, que deu de ombros diante do resultado final: “O Brasil é uma seleção decente, então não é tão difícil de aceitar quem nos eliminou.”

    A Seleção conquistou o troféu ao derrotar a surpreendente Turquia e uma Alemanha abaixo do esperado, que havia conquistado três vitórias consecutivas por 1 a 0 para chegar à final. A Inglaterra poderia muito bem ter chegado até o fim se tivesse passado pelo Brasil, mas os jogadores não acreditavam de verdade que poderiam conseguir. Isso se tornou um tema recorrente sob o comando de Eriksson, que viria a sofrer mais duas derrotas nas quartas de final para Scolari depois que o brasileiro passou a treinar a seleção de Portugal.

    A Inglaterra desperdiçou uma vantagem inicial no confronto das quartas de final contra Portugal na Euro 2004, terminando em 2 a 2 após a prorrogação, antes de perder nos pênaltis. A equipe de Scolari repetiu a dose na Copa do Mundo na Alemanha dois anos depois, o que assombrou Eriksson por muito tempo após sua saída.

    “Devíamos ter chegado à final”, disse o falecido sueco em 2018. “Não acho que nenhuma seleção, naquela época, fosse melhor do que nós. E ainda não acho que houvesse nenhuma seleção melhor. Nenhuma.”

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Temos uma tarefa clara pela frente

    Há muito tempo se diz que Eriksson desperdiçou a “Geração de Ouro” da Inglaterra, mas vários de seus ex-jogadores desmentiram esse mito. Gerrard foi o mais recente a fazê-lo, ao admitir em uma entrevista no podcast “Rio Ferdinand Presents”, no início de outubro: “Éramos todos uns perdedores egocêntricos. A culpa era da cultura dentro da seleção inglesa. Não éramos amigáveis nem estávamos unidos. Não éramos uma equipe. Nunca, em nenhum momento, nos tornamos uma equipe realmente boa e forte.”

    Os problemas de mentalidade do elenco continuaram após a saída de Eriksson, com Steve McClaren, Fabio Capello e Roy Hodgson, todos incapazes de corrigir essa cultura tóxica. Southgate foi o primeiro a transformar a Inglaterra em uma unidade de verdade, promovendo uma atmosfera semelhante à de um clube, focada em construir química e continuidade na equipe.

    Mas, apesar de todo o progresso que Southgate fez entre 2018 e 2024, a Inglaterra ainda não tinha nada para mostrar no final, e havia muitas semelhanças entre seu desempenho nas partidas mais importantes e a derrota para o Brasil na Copa do Mundo de 2002.

    Croácia e Itália viraram o jogo para derrotar a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 e na final do Campeonato Europeu de 2020, respectivamente. E na final da Euro 2024, os Três Leões empataram com a Espanha com um gol de Cole Palmer aos 73 minutos, apenas para capitular novamente e perder por 2 a 1.

    Na ausência de verdadeira autoconfiança, a Inglaterra continuará fracassando. Foi especialmente difícil aceitar isso na Coreia do Sul e no Japão, porque Eriksson tinha um time vencedor. A principal tarefa de Tuchel no próximo verão, com um elenco igualmente talentoso, é garantir que seus jogadores saibam que têm lugar no maior palco e deixem suas inibições de lado para sempre. Só então a Inglaterra finalmente terá sucesso.

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