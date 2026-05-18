LEGADO: Como os “perdedores egocêntricos” da Inglaterra desperdiçaram sua maior chance de conquistar o segundo título da Copa do Mundo em 2002 - e as lições que Thomas Tuchel precisa aprender

A Inglaterra só tem vivido decepções na Copa do Mundo desde seu histórico título em casa, em 1966. Os Três Leões foram derrotados pela Argentina e pela “Mão de Deus” de Diego Maradona nas quartas de final de 1986, antes de serem eliminados nas semifinais quatro anos depois pela Alemanha, após uma exaustiva batalha na prorrogação. Essas mesmas duas seleções infligiram derrotas nas oitavas de final em 1998 e 2010, respectivamente, enquanto Portugal levou a melhor sobre a Inglaterra nas quartas de final de 2006.

Uma sensação de verdadeira confiança finalmente retornou em 2018 sob o comando de Sir Gareth Southgate, quando a Inglaterra superou as expectativas ao chegar às semifinais, mas decepcionou novamente em 2022 após ser considerada uma das favoritas do torneio, caindo por 2 a 1 nas quartas de final para a França em uma partida marcada pelo pior pênalti da carreira de Harry Kane.

A Inglaterra teve 11 chances de levantar o famoso troféu de ouro novamente, não tendo conseguido se classificar para o torneio apenas em 1974, 1978 e 1994, com uma vergonhosa eliminação na fase de grupos em 2014 marcando seu pior desempenho em uma Copa do Mundo moderna. A má sorte inegavelmente teve seu papel, mas cada geração de jogadores se decepcionou de alguma forma, seja por congelar nos momentos mais importantes ou por não conseguir transferir o desempenho dos clubes para o cenário internacional.

Em 2002, foi uma combinação imperdoável de ambos os fatores. Aquele deveria ter sido o ano em que o futebol “voltaria para casa” pela segunda vez. Esses eram certamente os sentimentos do técnico Sven-Goran Eriksson depois que sua equipe voltou da Coreia do Sul e do Japão abatida e derrotada.

“A única coisa que sempre dissemos aos jogadores era que, com a equipe que temos, não devemos ter medo de ninguém e, se tivermos um pouco de sorte, poderíamos chegar até o fim”, disse ele. “Ainda acho que poderíamos ter conseguido.”

Mas eles estavam com medo. Na verdade, talvez tenha sido um dos piores casos de medo paralisante que já afetou uma seleção de elite na história do futebol internacional. E para que o atual time de Thomas Tuchel consiga o que a equipe de Eriksson não conseguiu há 24 anos, é preciso levar em conta as lições daquela incursão fracassada no Extremo Oriente.