LEGADO: A trajetória de Marrocos na Copa do Mundo - do deserto mexicano à glória no Catar

Dezesseis longos anos de espera, de sonhos e esperança. E, mais uma vez, em 1986, o destino trouxe Marrocos de volta ao México, como se o destino quisesse que eles recuperassem o que haviam deixado para trás.

O técnico brasileiro da equipe, José Faria, abraçou o islamismo e passou a se chamar “Mahdi Faria”, enquanto o rei Hassan II chegou a conceder-lhe a cidadania marroquina.

Marrocos foi colocado em um grupo difícil com Inglaterra, Polônia e Portugal, e a mídia europeia ignorou completamente os norte-africanos em suas prévias do torneio. Os hotéis de luxo, por sua vez, foram reservados para as “grandes seleções”, enquanto Marrocos foi acomodado em hospedagens modestas. Eles não se deixaram humilhar, porém, e usaram isso como motivação.

A primeira partida de Marrocos contra a Polônia terminou em 0 a 0. Como uma seleção africana poderia segurar os europeus?! O mundo ficou chocado. Seguiu-se outro 0 a 0 contra a Inglaterra, já que o goleiro de Marrocos, Badou Zaki — que logo seria eleito o Jogador Africano do Ano —, foi uma parede de aço ao repelir os Três Leões.

A imprensa espanhola apelidou o grupo de “Grupo do Sono” por causa da escassez de gols. Mas na partida final, os Leões do Atlas despertaram. Portugal, que havia derrotado a Inglaterra e zombado de Marrocos antes da partida, era um time dividido e em conflito por causa dos bônus. Marrocos, por outro lado, estava unido, com fome de vitória e orgulhoso.

Aos 19 minutos, Abderrazak Khairi marcou. Oito minutos depois, ele repetiu a dose. Aos 62 minutos, Krimau marcou o terceiro. 3 a 1! Pela primeira vez, Marrocos marcou três gols em uma partida da Copa do Mundo e, ao liderar o grupo, tornou-se a primeira seleção africana a chegar às oitavas de final. Marrocos explodiu em comemoração. As pessoas dançavam, cantavam e choravam de alegria.

Em seguida veio a Alemanha Ocidental, uma das seleções mais fortes do mundo, e por 85 minutos Marrocos lutou com tudo o que tinha. Zaki fez defesas impossíveis, enquanto Aziz Bouderbala quase marcava. Então, a cinco minutos do fim, Lothar Matthaus marcou em uma cobrança de falta, e o sonho de Marrocos chegou ao fim.

Ao final da partida, os torcedores dentro do estádio, incluindo aqueles que torciam pela Alemanha, se levantaram para aplaudir o Marrocos. Eles haviam conquistado o respeito do mundo. O jornal The Times, de Londres, declarou: “O Marrocos mudou a cara do futebol africano.” Eles podem ter perdido por um gol, mas nunca foram derrotados.