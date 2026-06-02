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LEGADO: A trajetória de Marrocos na Copa do Mundo - do deserto mexicano à glória no Catar

Legacy
Copa do Mundo
Marrocos
Especiais e Opinião

Este é o “Legacy”, o podcast e a série de reportagens da GOAL que está fazendo a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o esporte mais popular do mundo. Nesta semana, revisitamos as partidas que moldaram a identidade de Marrocos, os treinadores e jogadores que carregaram a esperança de uma nação, e o momento que provou que nada é impossível quando um país decide sonhar em conjunto.

Esta é a história de leões que nunca souberam o que era desistir, de homens que levaram a bandeira de Marrocos aos cantos mais remotos da Terra e fizeram com que o mundo inteiro se lembrasse do nome de sua nação. Tudo começou no deserto mexicano em 1970 e alcançou os céus do Catar mais de meio século depois.

O futebol não é apenas um jogo; é um espelho da própria vida. São sonhos, ambições e o orgulho de uma nação inteira. Marrocos se tornou a primeira seleção árabe da história a chegar a uma semifinal da Copa do Mundo, mas sua história vai muito além disso; ao longo de cinco Copas do Mundo, cada uma escrevendo um novo capítulo na história de Marrocos, cada uma deixando uma marca ou um sorriso no coração de cada torcedor dos Leões do Atlas.

  • Morocco 1970Getty Images

    Plantando a semente

    Em 1970, aconteceu algo que nunca havia ocorrido antes: Marrocos tornou-se a primeira seleção africana a se classificar para a Copa do Mundo por meio das eliminatórias oficiais, como único representante do continente após o boicote ao torneio de 1966.

    Na primeira participação de Marrocos no cenário mundial, sua inexperiência ficou evidente, com derrotas por 2 a 1 para a Alemanha Ocidental e por 3 a 0 para o Peru. Os jornais europeus escreveram: “Marrocos veio para participar, não para competir”, mas a seleção manteve sua dignidade.

    Na partida final contra a Bulgária, Maouhoub Ghazouani marcou um belo gol para garantir o empate em 1 a 1. Os jogadores de Marrocos dançaram em campo, a primeira seleção africana a conquistar um ponto na Copa do Mundo.

    Apenas alguns milhares de marroquinos estavam nas arquibancadas, mas suas vozes encheram o estádio. Enquanto isso, milhões comemoravam nas ruas do país. Marrocos plantou a semente da esperança africana naquele dia, dizendo ao mundo para nunca mais subestimá-los.

    • Publicidade
  • Morocco 1986Getty Images

    Deixar sua marca

    Dezesseis longos anos de espera, de sonhos e esperança. E, mais uma vez, em 1986, o destino trouxe Marrocos de volta ao México, como se o destino quisesse que eles recuperassem o que haviam deixado para trás.

    O técnico brasileiro da equipe, José Faria, abraçou o islamismo e passou a se chamar “Mahdi Faria”, enquanto o rei Hassan II chegou a conceder-lhe a cidadania marroquina.

    Marrocos foi colocado em um grupo difícil com Inglaterra, Polônia e Portugal, e a mídia europeia ignorou completamente os norte-africanos em suas prévias do torneio. Os hotéis de luxo, por sua vez, foram reservados para as “grandes seleções”, enquanto Marrocos foi acomodado em hospedagens modestas. Eles não se deixaram humilhar, porém, e usaram isso como motivação.

    A primeira partida de Marrocos contra a Polônia terminou em 0 a 0. Como uma seleção africana poderia segurar os europeus?! O mundo ficou chocado. Seguiu-se outro 0 a 0 contra a Inglaterra, já que o goleiro de Marrocos, Badou Zaki — que logo seria eleito o Jogador Africano do Ano —, foi uma parede de aço ao repelir os Três Leões.

    A imprensa espanhola apelidou o grupo de “Grupo do Sono” por causa da escassez de gols. Mas na partida final, os Leões do Atlas despertaram. Portugal, que havia derrotado a Inglaterra e zombado de Marrocos antes da partida, era um time dividido e em conflito por causa dos bônus. Marrocos, por outro lado, estava unido, com fome de vitória e orgulhoso.

    Aos 19 minutos, Abderrazak Khairi marcou. Oito minutos depois, ele repetiu a dose. Aos 62 minutos, Krimau marcou o terceiro. 3 a 1! Pela primeira vez, Marrocos marcou três gols em uma partida da Copa do Mundo e, ao liderar o grupo, tornou-se a primeira seleção africana a chegar às oitavas de final. Marrocos explodiu em comemoração. As pessoas dançavam, cantavam e choravam de alegria.

    Em seguida veio a Alemanha Ocidental, uma das seleções mais fortes do mundo, e por 85 minutos Marrocos lutou com tudo o que tinha. Zaki fez defesas impossíveis, enquanto Aziz Bouderbala quase marcava. Então, a cinco minutos do fim, Lothar Matthaus marcou em uma cobrança de falta, e o sonho de Marrocos chegou ao fim.

    Ao final da partida, os torcedores dentro do estádio, incluindo aqueles que torciam pela Alemanha, se levantaram para aplaudir o Marrocos. Eles haviam conquistado o respeito do mundo. O jornal The Times, de Londres, declarou: “O Marrocos mudou a cara do futebol africano.” Eles podem ter perdido por um gol, mas nunca foram derrotados.

  • Morocco 1998Getty Images

    Saída cruel

    Após mais 12 anos de ausência, Marrocos voltou à Copa do Mundo em 1998, torneio realizado na França, país que abrigava muitos imigrantes marroquinos. Marrocos contava até mesmo com um técnico francês, Henri Michel, mas foi sorteado para um grupo difícil, com o atual campeão Brasil, além da Noruega e da Escócia.

    Os Leões do Atlas empataram em 2 a 2 com a Noruega graças a belos gols de Abdeljalil Hadda e Salaheddine Bassir, mas perderam por 3 a 0 para uma seleção brasileira que era simplesmente forte demais.

    Então veio a última partida contra a Escócia, onde Marrocos jogou com coragem e garra para vencer por 3 a 0. Bassir marcou duas vezes, enquanto Hadda fez o terceiro, com a torcida marroquina lotando as arquibancadas, agitando bandeiras e cantando com orgulho.

    Marrocos tinha certeza de que havia se classificado para as oitavas de final, mas o destino tinha outros planos. Ao mesmo tempo, em Marselha, a Noruega enfrentava o Brasil e, enquanto Marrocos já comemorava em Saint-Étienne, aos 83 minutos, a Noruega empatou. Então, cinco minutos depois, o desastre para os Leões do Atlas: um pênalti muito duvidoso foi marcado a favor da Noruega, que converteu. 2 a 1; Marrocos estava fora.

    Os jogadores de Marrocos já estavam trocando camisetas alegremente com os escoceses, sem saber o que havia acontecido em outra partida do grupo. Quando a notícia finalmente chegou até eles, o técnico Michel chutou o banco de raiva. Jogadores, torcedores e toda a nação caíram em prantos.

    Marrocos havia marcado cinco gols, mas foi eliminado por causa de um pênalti polêmico em outra partida. O meio-campista brasileiro Leonardo disse: “Sinto muito por Marrocos. Eles jogaram um futebol lindo. É triste.”

    Sim, foi cruel, mas Marrocos voltou para casa orgulhoso. O rei Hassan II recebeu a equipe e concedeu ao técnico Michel a cidadania marroquina que ele havia solicitado.

  • Morocco fans 2018Getty Images

    Saindo do deserto

    Então, durante 20 anos, Marrocos desapareceu da Copa do Mundo. Gerações inteiras cresceram sem nunca ter visto sua seleção nacional em cena internacional.

    A cada quatro anos, os marroquinos assistiam aos outros jogarem, às vezes torcendo por seleções árabes ou africanas, mas seus corações sempre ansiavam pela sua própria seleção. Alguns começaram a perder a esperança.

    Então chegou 2018, na Rússia. Após duas décadas, Marrocos estava de volta, e a esperança renascia. Eles lutaram bravamente contra o Irã, Portugal e Espanha, mas perderam as três partidas por um único gol. Tão perto, mas não o suficiente.

    O destino, porém, reservava algo ainda maior. No deserto da Arábia, no Catar, Marrocos estava prestes a fazer história…


  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O milagre

    Antes da primeira Copa do Mundo realizada em solo árabe, Walid Regragui, o jovem técnico de Marrocos, assumiu o comando apenas três meses antes do torneio. Todos diziam que era uma missão impossível; ele tinha tempo demais para levar a cabo uma tarefa tão grande. Mas Regragui disse aos seus jogadores: “Quem não acreditar que podemos ganhar a Copa do Mundo não virá para o Catar.”

    Ele reuniu estrelas do futebol europeu, como Hakim Ziyech, Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui, e os combinou com jovens talentos da Academia Mohammed VI. Um time, um coração.

    Colocado no Grupo F ao lado da Croácia, vice-campeã de 2018, da Bélgica, segunda colocada no ranking mundial, e de um Canadá em ascensão, poucos esperavam que Marrocos causasse grande impacto. E foi o que aconteceu na primeira partida, um empate em 0 a 0 com a Croácia.

    Então o milagre começou, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica. O mundo árabe explodiu em comemoração. No Egito, na Arábia Saudita, na Jordânia, nos Emirados – todos torceram pelo Marrocos. Eles reforçaram isso com uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, liderando o grupo novamente, assim como em 1986. Mas, desta vez, os Leões do Atlas não pararam por aí.

    Nas oitavas de final, enfrentariam a poderosa Espanha, campeã mundial de 2010, que já havia marcado sete gols contra a Costa Rica na fase de grupos. Mas Marrocos lutou por 120 minutos, conquistando um empate em 0 a 0. Em seguida, vieram os pênaltis; Pablo Sarabia acertou a trave, enquanto Yassine Bounou, o fenomenal goleiro de Marrocos, tornou-se uma lenda ao defender os chutes de Carlos Soler e Sergio Busquets. A Espanha não marcou nenhum pênalti, e Hakimi selou a vitória com um ousado pênalti à la Panenka.

    Marrocos: a primeira nação árabe a chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Todo o mundo árabe comemorou, do Cairo a Beirute, de Riade a Amã, milhões tomaram as ruas. O Burj Khalifa foi iluminado com as cores de Marrocos em uma demonstração de união, orgulho e glória compartilhada.

    A seguir vinha a Portugal de Cristiano Ronaldo, mas Marrocos não se intimidou. Regragui disse aos seus jogadores: “Vocês não são inferiores a eles — vocês são melhores do que eles. Vão lá e provem isso.”

    Aos 42 minutos, Youssef En-Nesyri saltou alto e marcou um gol de cabeça majestoso. Isso foi o suficiente para mais uma vitória histórica, já que a África tinha seu primeiro semifinalista na Copa do Mundo.

    Após a partida, o ponta Sofiane Boufal dançou com sua mãe em campo, num momento de pura humanidade, amor e orgulho que transcendeu o esporte. Marrocos pode ter perdido por 2 a 0 para a França nas semifinais, com as lesões cobrando seu preço, mas saiu de cabeça erguida enquanto o mundo os saudava.

  • moroccoGetty Images

    Legado eterno

    Dos desertos do México em 1970 às areias do Catar em 2022, da estreia da África na Copa do Mundo à primeira semifinal do continente, Marrocos nunca foi apenas mais um participante no cenário mundial.

    Os Leões do Atlas aprenderam que os sonhos nunca morrem, mesmo que seja preciso esperar 36 anos para que se concretizem. Aprenderam que os pequenos podem derrotar os poderosos quando acreditam. Aprenderam que a derrota não é o fim; pode-se perder uma partida ou ser eliminado de um torneio, mas Marrocos nunca desiste.

    Eles voltam em 2026, prontos para reescrever mais história.

Amistosos
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