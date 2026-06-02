LEGADO: A trajetória de Marrocos na Copa do Mundo - do deserto mexicano à glória no Catar

Antes da primeira Copa do Mundo realizada em solo árabe, Walid Regragui, o jovem técnico de Marrocos, assumiu o comando apenas três meses antes do torneio. Todos diziam que era uma missão impossível; ele tinha tempo demais para levar a cabo uma tarefa tão grande. Mas Regragui disse aos seus jogadores: “Quem não acreditar que podemos ganhar a Copa do Mundo não virá para o Catar.”
Ele reuniu estrelas do futebol europeu, como Hakim Ziyech, Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui, e os combinou com jovens talentos da Academia Mohammed VI. Um time, um coração.
Colocado no Grupo F ao lado da Croácia, vice-campeã de 2018, da Bélgica, segunda colocada no ranking mundial, e de um Canadá em ascensão, poucos esperavam que Marrocos causasse grande impacto. E foi o que aconteceu na primeira partida, um empate em 0 a 0 com a Croácia.
Então o milagre começou, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica. O mundo árabe explodiu em comemoração. No Egito, na Arábia Saudita, na Jordânia, nos Emirados – todos torceram pelo Marrocos. Eles reforçaram isso com uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, liderando o grupo novamente, assim como em 1986. Mas, desta vez, os Leões do Atlas não pararam por aí.
Nas oitavas de final, enfrentariam a poderosa Espanha, campeã mundial de 2010, que já havia marcado sete gols contra a Costa Rica na fase de grupos. Mas Marrocos lutou por 120 minutos, conquistando um empate em 0 a 0. Em seguida, vieram os pênaltis; Pablo Sarabia acertou a trave, enquanto Yassine Bounou, o fenomenal goleiro de Marrocos, tornou-se uma lenda ao defender os chutes de Carlos Soler e Sergio Busquets. A Espanha não marcou nenhum pênalti, e Hakimi selou a vitória com um ousado pênalti à la Panenka.
Marrocos: a primeira nação árabe a chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Todo o mundo árabe comemorou, do Cairo a Beirute, de Riade a Amã, milhões tomaram as ruas. O Burj Khalifa foi iluminado com as cores de Marrocos em uma demonstração de união, orgulho e glória compartilhada.
A seguir vinha a Portugal de Cristiano Ronaldo, mas Marrocos não se intimidou. Regragui disse aos seus jogadores: “Vocês não são inferiores a eles — vocês são melhores do que eles. Vão lá e provem isso.”
Aos 42 minutos, Youssef En-Nesyri saltou alto e marcou um gol de cabeça majestoso. Isso foi o suficiente para mais uma vitória histórica, já que a África tinha seu primeiro semifinalista na Copa do Mundo.
Após a partida, o ponta Sofiane Boufal dançou com sua mãe em campo, num momento de pura humanidade, amor e orgulho que transcendeu o esporte. Marrocos pode ter perdido por 2 a 0 para a França nas semifinais, com as lesões cobrando seu preço, mas saiu de cabeça erguida enquanto o mundo os saudava.