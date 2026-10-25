Lecce x Juventus AO VIVO

Lecce-Juventus já é um confronto marcado por uma longa lista de lesionados e por três pontos em disputa que são fundamentais para as duas equipes. A partir das 18h, no Via del Mare, na capital do Salento, será disputado o penúltimo jogo da 8ª rodada da Serie A 2026/2027.





O Lecce de Eusebio Di Francesco, que perdeu em três dias três titulares absolutos, Coulibaly, Ilici e Pierotti, precisa confirmar a boa fase. Em caso de vitória, ultrapassará justamente a Juventus de Luciano Spalletti, que está em um "banco que está pegando fogo" (expressão do diretor-executivo Carnevali). A equipe não vence há duas rodadas no campeonato, também perdeu Nico Gonzalez e Celik por lesão e chega à partida após o empate marcado por polêmica contra o Rennes na Liga Europa.





LECCE-JUVENTUS

GOLS: -







