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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Lecce x Juventus AO VIVO

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Campeonato Italiano
Lecce x Juventus

Acompanhe Lecce x Juventus, jogo válido pela 8ª rodada da Série A

Lecce-Juventus já é um confronto marcado por uma longa lista de lesionados e por três pontos em disputa que são fundamentais para as duas equipes. A partir das 18h, no Via del Mare, na capital do Salento, será disputado o penúltimo jogo da 8ª rodada da Serie A 2026/2027.


O Lecce de Eusebio Di Francesco, que perdeu em três dias três titulares absolutos, Coulibaly, Ilici e Pierotti, precisa confirmar a boa fase. Em caso de vitória, ultrapassará justamente a Juventus de Luciano Spalletti, que está em um "banco que está pegando fogo" (expressão do diretor-executivo Carnevali). A equipe não vence há duas rodadas no campeonato, também perdeu Nico Gonzalez e Celik por lesão e chega à partida após o empate marcado por polêmica contra o Rennes na Liga Europa.


LECCE-JUVENTUS

GOLS: -



  • Lecce x Juventus: prováveis escalações e ficha técnica

    Lecce-Juventus


    Autores dos gols: -


    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.

    Técnico: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani.

    Técnico: Spalletti.


    Árbitro:

    Advertidos: -

    Expulsos: -

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h


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