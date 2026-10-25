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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Lecce x Juventus 0 a 2 AO VIVO: Douglas Luiz!

Juventus
Lecce
Campeonato Italiano
Lecce x Juventus

Acompanhe Lecce x Juventus, partida válida pela 8ª rodada da Serie A

Lecce-Juventus já é um confronto marcado por uma longa lista de lesionados e por três pontos em jogo que são fundamentais para as duas equipes. A partir das 18h, no Via del Mare, na capital do Salento, será disputada a penúltima partida da 8ª rodada da Serie A 2026/2027.


Os donos da casa, comandados por Eusebio Di Francesco, perderam em três dias três titulares absolutos, Coulibaly, Ilici e Pierotti. Agora, precisam confirmar o bom momento e, se vencerem, ultrapassarão justamente a Juventus de Luciano Spalletti. O treinador está em "um banco que está pegando fogo" (expressão do diretor executivo Carnevali). A Juventus não vence no campeonato há duas rodadas, também perdeu Nico Gonzalez e Celik por lesão e chega à partida após um empate polêmico com o Rennes na Europa League.


LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLS: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    41' GOL - Woltemade domina e ajeita uma boa bola, recolocando a Juventus no ataque. Kolo Muani abre para Gatti, que toca imediatamente para Douglas Luiz na entrada da área: chute cruzado de direita, de primeira, que supera Falcone (que não foi perfeito) com a ajuda da trave mais distante.


    36' CHANCE - Douglas Luiz tenta o lançamento em profundidade para Kolo Muani, que escapa de Tiago Gabriel, domina no peito, gira e bate cruzado de uma posição ligeiramente aberta. Mas ele pega mal na bola com o pé direito e não acerta o gol.


    29' GOL - Jogada ensaiada em cobrança de falta: Douglas Luiz dá à bola uma trajetória que surpreende a linha defensiva do Lecce. McKennie parte em posição legal, esquecido por Veiga, e, de carrinho, toca na bola o suficiente (sem pegá-la em cheio) para superar Falcone.


    25' - O Lecce sai bem no contra-ataque, com a bola passando da direita para a esquerda até chegar a Fatah na altura da quina da área. O sueco corta para a direita, passa por Kalulu e bate com efeito, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol de Vicario.


    5' - Woltemade lança Kolo Muani em profundidade. Ele chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, onde o próprio centroavante alemão pega de raspão na bola e não consegue finalizar.


    1' CHANCE - Vicario corre um risco enorme ao demorar demais para afastar a bola com os pés. Quando finalmente tenta o chutão, N'Dri chega de carrinho e intercepta a bola, que, para a sorte do goleiro da Juventus, sai apenas pela linha de fundo.


    0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h


    AQUI, INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E LANCE A LANCE

  • Lecce x Juventus: ficha técnica

    Lecce-Juventus 0-2


    Gols: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Reservas: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Siebert, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Monteiro.

    Técnico: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

    Reservas: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Rugani, Sarr, Cabal.

    Técnico: Spalletti.


    Árbitro: Maresca

    Cartões amarelos: -

    Expulsos: -

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