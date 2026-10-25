41' GOL - Woltemade domina e ajeita uma boa bola, recolocando a Juventus no ataque. Kolo Muani abre para Gatti, que toca imediatamente para Douglas Luiz na entrada da área: chute cruzado de direita, de primeira, que supera Falcone (que não foi perfeito) com a ajuda da trave mais distante.





36' CHANCE - Douglas Luiz tenta o lançamento em profundidade para Kolo Muani, que escapa de Tiago Gabriel, domina no peito, gira e bate cruzado de uma posição ligeiramente aberta. Mas ele pega mal na bola com o pé direito e não acerta o gol.





29' GOL - Jogada ensaiada em cobrança de falta: Douglas Luiz dá à bola uma trajetória que surpreende a linha defensiva do Lecce. McKennie parte em posição legal, esquecido por Veiga, e, de carrinho, toca na bola o suficiente (sem pegá-la em cheio) para superar Falcone.





25' - O Lecce sai bem no contra-ataque, com a bola passando da direita para a esquerda até chegar a Fatah na altura da quina da área. O sueco corta para a direita, passa por Kalulu e bate com efeito, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol de Vicario.





5' - Woltemade lança Kolo Muani em profundidade. Ele chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, onde o próprio centroavante alemão pega de raspão na bola e não consegue finalizar.





1' CHANCE - Vicario corre um risco enorme ao demorar demais para afastar a bola com os pés. Quando finalmente tenta o chutão, N'Dri chega de carrinho e intercepta a bola, que, para a sorte do goleiro da Juventus, sai apenas pela linha de fundo.





0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h





AQUI, INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E LANCE A LANCE