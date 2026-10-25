Lecce-Juventus já é um confronto marcado por uma longa lista de lesionados e por três pontos em jogo que são fundamentais para as duas equipes. A partir das 18h, no Via del Mare, na capital do Salento, será disputada a penúltima partida da 8ª rodada da Serie A 2026/2027.
Os donos da casa, comandados por Eusebio Di Francesco, perderam em três dias três titulares absolutos, Coulibaly, Ilici e Pierotti. Agora, precisam confirmar o bom momento e, se vencerem, ultrapassarão justamente a Juventus de Luciano Spalletti. O treinador está em "um banco que está pegando fogo" (expressão do diretor executivo Carnevali). A Juventus não vence no campeonato há duas rodadas, também perdeu Nico Gonzalez e Celik por lesão e chega à partida após um empate polêmico com o Rennes na Europa League.
LECCE-JUVENTUS 0-2
GOLS: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)