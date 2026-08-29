A cúpula do Lecce, liderada pelo presidente Damiani, iniciou uma ação judicial em várias frentes no Tribunal da Fifa, na Câmara Nacional de Arbitragem e em órgãos de proteção de direitos de imagem. O Lecce pede à Fifa que declare nula e sem efeito a rescisão unilateral de contrato do jogador por falta de justa causa, ao mesmo tempo em que acusa o Al Swehly de induzir uma quebra de contrato. O clube de Salento também contestou um vídeo promocional publicado pelo clube líbio em 21 de agosto, alegando uso não autorizado de imagens de partidas.