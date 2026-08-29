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Pisa SC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Lecce inicia guerra judicial contra Lameck Banda e o Al Swehly por saída em transferência “ilegítima”

Mercado da bola
L. Banda
Lecce
Campeonato Italiano
Asswehly SC

O Lecce, da Serie A, iniciou amplos procedimentos legais contra o ponta Lameck Banda e o clube líbio Al Swehly após sua saída controversa. O presidente Saverio Sticchi Damiani agiu de forma agressiva em três frentes jurídicas distintas, citando uma rescisão contratual ilegítima e uma flagrante violação de direitos de imagem por parte do comprador.

  • Lecce contesta saída unilateral

    O clube da primeira divisão italiana oficializou uma ação judicial por causa da rebelião do ponta zambiano, após considerar ilegítima a transferência dele para a Líbia. Banda, que segue sob contrato no Stadio Via del Mare até junho de 2027, não se apresentou para a pré-temporada na Áustria antes de se juntar ao Al Swehly. De acordo com La Gazzetta dello Sport, o Lecce agora exige compensação financeira, além de duras sanções disciplinares contra o jogador e seu novo time.

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  • AS Roma v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Frente jurídica tripla aberta

    A cúpula do Lecce, liderada pelo presidente Damiani, iniciou uma ação judicial em várias frentes no Tribunal da Fifa, na Câmara Nacional de Arbitragem e em órgãos de proteção de direitos de imagem. O Lecce pede à Fifa que declare nula e sem efeito a rescisão unilateral de contrato do jogador por falta de justa causa, ao mesmo tempo em que acusa o Al Swehly de induzir uma quebra de contrato. O clube de Salento também contestou um vídeo promocional publicado pelo clube líbio em 21 de agosto, alegando uso não autorizado de imagens de partidas.

  • Tribunais cogitam sanções severas

    No cenário doméstico, o Lecce iniciou procedimentos disciplinares perante o Painel de Arbitragem para suspender os pagamentos salariais do ponta com efeito retroativo a 1º de julho do ano passado por quebra de contrato. Isso ocorre após a recusa inicial da FIGC em sancionar a transferência, antes de a Fifa conceder autorização provisória. Caso os tribunais decidam a favor do Lecce, o ponta pode enfrentar uma longa suspensão, enquanto o Al Swehly pode ser atingido por uma multa substancial e um embargo no mercado de transferências.

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  • imago-sport-1081292003.jpgIPA Sport

    O foco na Serie A continua

    O Lecce agora precisa voltar rapidamente a focar nas questões dentro de campo enquanto se prepara para um crucial confronto em casa contra a Roma na Serie A neste fim de semana. O técnico Eusebio Di Francesco precisa manter a estabilidade no vestiário em meio à disputa judicial em curso e às distrações do fim da janela de transferências. Uma decisão final dos órgãos judiciais da FIFA servirá como um parâmetro significativo para a integridade contratual em todo o futebol europeu.

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