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Lecce inicia guerra judicial contra Lameck Banda e o Al Swehly por saída em transferência “ilegítima”
Lecce contesta saída unilateral
O clube da primeira divisão italiana oficializou uma ação judicial por causa da rebelião do ponta zambiano, após considerar ilegítima a transferência dele para a Líbia. Banda, que segue sob contrato no Stadio Via del Mare até junho de 2027, não se apresentou para a pré-temporada na Áustria antes de se juntar ao Al Swehly. De acordo com La Gazzetta dello Sport, o Lecce agora exige compensação financeira, além de duras sanções disciplinares contra o jogador e seu novo time.
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Frente jurídica tripla aberta
A cúpula do Lecce, liderada pelo presidente Damiani, iniciou uma ação judicial em várias frentes no Tribunal da Fifa, na Câmara Nacional de Arbitragem e em órgãos de proteção de direitos de imagem. O Lecce pede à Fifa que declare nula e sem efeito a rescisão unilateral de contrato do jogador por falta de justa causa, ao mesmo tempo em que acusa o Al Swehly de induzir uma quebra de contrato. O clube de Salento também contestou um vídeo promocional publicado pelo clube líbio em 21 de agosto, alegando uso não autorizado de imagens de partidas.
Tribunais cogitam sanções severas
No cenário doméstico, o Lecce iniciou procedimentos disciplinares perante o Painel de Arbitragem para suspender os pagamentos salariais do ponta com efeito retroativo a 1º de julho do ano passado por quebra de contrato. Isso ocorre após a recusa inicial da FIGC em sancionar a transferência, antes de a Fifa conceder autorização provisória. Caso os tribunais decidam a favor do Lecce, o ponta pode enfrentar uma longa suspensão, enquanto o Al Swehly pode ser atingido por uma multa substancial e um embargo no mercado de transferências.
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O foco na Serie A continua
O Lecce agora precisa voltar rapidamente a focar nas questões dentro de campo enquanto se prepara para um crucial confronto em casa contra a Roma na Serie A neste fim de semana. O técnico Eusebio Di Francesco precisa manter a estabilidade no vestiário em meio à disputa judicial em curso e às distrações do fim da janela de transferências. Uma decisão final dos órgãos judiciais da FIFA servirá como um parâmetro significativo para a integridade contratual em todo o futebol europeu.
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