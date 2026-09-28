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imago-sport-1083276538.jpgZUMA Press Wire
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Leão: "O Campeonato Turco é muito competitivo, há grandes nomes e me surpreendeu positivamente"

Milan

Rafael Leao, depois da partida de seu Portugal contra a Noruega, também falou sobre sua transferência no verão do Milan para o Galatasaray

Uma boa atuação, com a bola no travessão negando a ele a alegria do gol. Entre os protagonistas da bela vitória de Portugal na Noruega está o ex-Milan Rafael Leão, que comentou assim após a partida, como relata Ojogo: "Jorge Jesus me conhece e, em qualquer função, darei o máximo. Tenho certeza de que ele vai me ajudar a aproveitar da melhor forma as minhas qualidades. O treinador trouxe uma grande solidez defensiva. Eles tiveram muita posse de bola e nós conseguimos permanecer compactos na defesa. Era exatamente disso que precisávamos para fazer a diferença nos jogos importantes. Toda vez que entro em campo, procuro dar o máximo. Não fiz a pré-temporada, estou tentando alcançar a melhor condição física, mas estou sempre pronto para ajudar a equipe. Temos jogadores de altíssima qualidade na seleção. Todos os jogadores estão prontos, e o treinador está escalando cada um em posições em que podem fazer a diferença, como João Félix. Estou feliz, gosto muito dele, sofreu muitas críticas e agora está mostrando sua qualidade e fazendo a diferença". 

  • Leão e o Galatasaray

    Leao também falou sobre sua transferência no verão para a Turquia: "O campeonato turco é muito competitivo, há grandes nomes e me surpreendeu positivamente. O Galatasaray realmente me queria, me adaptei rápido e acho que podemos fazer algo extraordinário. Estou feliz e pretendo fazer grandes coisas"

    • Publicidade

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