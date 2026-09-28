Uma boa atuação, com a bola no travessão negando a ele a alegria do gol. Entre os protagonistas da bela vitória de Portugal na Noruega está o ex-Milan Rafael Leão, que comentou assim após a partida, como relata Ojogo: "Jorge Jesus me conhece e, em qualquer função, darei o máximo. Tenho certeza de que ele vai me ajudar a aproveitar da melhor forma as minhas qualidades. O treinador trouxe uma grande solidez defensiva. Eles tiveram muita posse de bola e nós conseguimos permanecer compactos na defesa. Era exatamente disso que precisávamos para fazer a diferença nos jogos importantes. Toda vez que entro em campo, procuro dar o máximo. Não fiz a pré-temporada, estou tentando alcançar a melhor condição física, mas estou sempre pronto para ajudar a equipe. Temos jogadores de altíssima qualidade na seleção. Todos os jogadores estão prontos, e o treinador está escalando cada um em posições em que podem fazer a diferença, como João Félix. Estou feliz, gosto muito dele, sofreu muitas críticas e agora está mostrando sua qualidade e fazendo a diferença".