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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lazio, Sutalo sofre lesão contra o Napoli: o que aconteceu

J. Sutalo
Lazio
Napoli
Napoli x Lazio
Campeonato Italiano

Diogo Leite em seu lugar

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Josip Sutalo, zagueiro nascido em 2000 da Lazio, se lesionou aos 33 minutos da partida no Maradona contra o Napoli. À espera de informações oficiais, a impressão é de que pode se tratar de um problema no músculo flexor.

  • Em seu lugar, Rino Gattuso, treinador da equipe, colocou o português nascido em 1999 Diogo Leite.

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