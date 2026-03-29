Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie A
Gabriele Stragapede

Lazio-Romagnoli: será que o Al Sadd volta a entrar na jogada em junho? Da relação com Lotito e Sarri ao futuro, eis o que se sabe

O que se sabe sobre o futuro do zagueiro da Lazio.

O mês de janeiro foi de pura revolução para a Lazio, com várias saídas de jogadores de destaque, como Castellanos e Guendouzi, e algumas contratações importantes, como Ratkov, Taylor e Maldini. Mas, entre os muitos casos que dominaram as notícias na casa da Biancoceleste, houve também aquele relacionado à possível saída — que ainda paira no ar para junho — de Alessio Romagnoli, cuja transferência parao Al Sadd, de Roberto Mancini, fracassou no último segundo nos últimos dias da janela de transferências.

Mas, com junho se aproximando, o que se sabe?

  • O Al Sadd vai tentar novamente?

    Após o que aconteceu em janeiro, o clube do Catar havia basicamente prometido ao zagueiro da Lazio que esperaria até junho, pois haveria uma nova tentativa de levá-lo para o time de Mancini.

    No entanto, os cenários geopolíticos internacionais correm o risco de alterar o panorama da situação: o contrato de Romagnoli expira em 30 de junho de 2027 e, portanto, ele ainda tem um ano de contrato com a Lazio. O Corriere dello Sport também escreve que não se deve excluir a priori a possibilidade de, pelo menos, considerar a ideia de permanecer até o término do contrato.

  • A RELAÇÃO COM LOTITO E OS BASTIDORES

    O mesmo jornal, *Il Corriere dello Sport*, relata que a relação com o presidente Claudio Lotito continua fria após os acontecimentos de janeiro e após a não renovação do contrato em 2023. Em janeiro, houve também uma discussão em que foi reiterado que Romagnoli só seria transferido com a aprovação do técnico Maurizio Sarri. Uma aprovação para a transação que nunca chegou da comissão técnica: somente posteriormente, o diretor esportivo Fabiani pediu a Lotito que deixasse o jogador sair.

    No fim das contas, o negócio não foi concretizado e somente em junho ficarão claras todas as intenções das partes envolvidas.

