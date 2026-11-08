Além de Sutalo, problemas também para Nuno Tavares na Lazio contra o Napoli. O jogador terminou o primeiro tempo sem estar nas melhores condições e depois foi substituído.
Lazio, problema para Tavares: o que aconteceu
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SportyNet
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Segundo a DAZN, Tavares sentiu um problema na perna esquerda e já estava prestes a sair antes do intervalo. Ele permaneceu em campo até o fim do primeiro tempo, suportando a dor, mas não voltou do vestiário para a etapa final.
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