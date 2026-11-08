Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Nuno Tavares LazioGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lazio, problema para Tavares: o que aconteceu

N. Tavares
Napoli x Lazio
Napoli
Lazio
Campeonato Italiano

Substituído contra o Napoli

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
LAZ

LAZ

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

TOR

TOR

Além de Sutalo, problemas também para Nuno Tavares na Lazio contra o Napoli. O jogador terminou o primeiro tempo sem estar nas melhores condições e depois foi substituído.

  • Segundo a DAZN, Tavares sentiu um problema na perna esquerda e já estava prestes a sair antes do intervalo. Ele permaneceu em campo até o fim do primeiro tempo, suportando a dor, mas não voltou do vestiário para a etapa final.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
LAZ

LAZ

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

TOR

TOR